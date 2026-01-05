मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हेड कोच को किया बर्खास्त, अजीबोगरीब बयान से मचाई सनसनी

मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लीड्स यूनाइटेड के साथ ड्रॉ के बाद क्लब के बोर्ड के बारे में उनकी तीखी कमेंट्स के एक दिन बाद, मजबूरी में रूबेन एमोरिम को टीम के हेड कोच के पद से हटाने का फैसला किया है
मैनेजमेंट ने बताई वजह
अपने बयान में यूनाइटेड ने कहा कि बोर्ड को लगा कि बदलाव करने का यह सही समय है और इससे टीम को प्रीमियर लीग में सबसे अच्छी पोजिशन हासिल करने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा. रूबेन एमोरिम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के हेड कोच का पद छोड़ दिया है."
प्रिमियर लीग का दिया हवाला
"प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड छठे स्थान पर है, इसलिए क्लब की लीडरशिप ने भारी मन से यह फैसला लिया है कि बदलाव करने का यह सही समय है. इससे टीम को प्रीमियर लीग में सबसे अच्छी पोजीशन हासिल करने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा," एथलेटिक की रिपोर्ट कि माने,तो पिछले साल स्पोर्टिंग CP छोड़ने के लिए अमोरिम ने जो डील साइन की थी, उसका मतलब है कि यूनाइटेड को उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट निभाना होगा, जो 2027 तक चलना था और जिसमें एक साल और बढ़ाने का ऑप्शन भी था.
अमोरिम ने दिया था संकेत
एलैंड रोड पर ड्रॉ के बाद बोलते हुए, अमोरिम ने संकेत दिया कि बोर्ड के साथ कुछ तनाव था, और यह साफ किया कि वह खुद को यूनाइटेड का "मैनेजर" मानते हैं, न कि "हेड कोच" जैसा कि उनके टाइटल में बताया गया था. अमोरिम ने आगे कहा, "यह 18 महीने तक ऐसा ही रहेगा या जब बोर्ड बदलने का फैसला करेगा।" "मेरा यही पॉइंट था, मैं इसी के साथ खत्म करना चाहता हूं। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। मैं तब तक अपना काम करूंगा जब तक कोई दूसरा आदमी मेरी जगह लेने के लिए यहां नहीं आ जाता।"
यूनाइटेड के कैंपेन में नहीं बचा पाए
पिछले सीजन में एरिक टेन हैग को निकालने के बाद यूनाइटेड ने उन्हें स्पोर्टिंग से लाने के लिए 11 मिलियन यूरो दिए थे; हालांकि, वह यूनाइटेड के प्रीमियर लीग कैंपेन को नहीं बचा पाए क्योंकि वे 15वें स्थान पर रहे। उनके घरेलू कप मुकाबले निराशाजनक रहे, फुलहम ने उन्हें FA कप के पांचवें राउंड में बाहर कर दिया और टोटेनहम हॉटस्पर ने काराबाओ कप में उनकी यात्रा को क्वार्टर-फाइनल स्टेज पर रोक दिया.
फाइनल में मिली थी हार
यूरोप में, वे यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंचकर ट्रॉफी के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन बिलबाओ में उस रात एक बार फिर स्पर्स बहुत मजबूत साबित हुए। उस हार ने 2021-22 के बाद बिना ट्रॉफी वाले एक दुर्लभ सीज़न की पुष्टि की और इसका मतलब यह भी था कि वे एक दशक से ज्यादा समय में पहली बार यूरोपीय क्वालिफिकेशन से चूक गए, जो 2014 से पहले कभी नहीं हुआ था.
