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Hindi Newsक्रिकेटसचिन-विराट नहीं, भारत के लिए इस खिलाड़ी ने ठोका है IPL का पहला शतक, 99% क्रिकेट फैंस नहीं जानते जवाब

सचिन-विराट नहीं, भारत के लिए इस खिलाड़ी ने ठोका है IPL का पहला शतक, 99% क्रिकेट फैंस नहीं जानते जवाब

आईपीएल ने कई खिलाड़ियों को रातों-रात सुपरस्टार बनाया है. इस लीग ने दुनिया भर के खिलाड़ियों को अपना जज्बा दिखाने का मंच दिया है. पर क्या आप जानते हैं भारत की तरफ से आईपीएल में किस खिलाड़ी ने सबसे पहले शतक जड़ा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 26, 2026, 10:39 PM IST
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Image credit-IPL
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आईपीएल दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग में से एक है. इस लीग का क्रेज क्रिकेट जगत में इस कदर है कि दुनिया का हर एक खिलाड़ी इस लीग में एक बार जरूर खेलना चाहता है. ये लीग इतनी ज्यादा विख्यात और पसंद की जाती है कि इसमें अभी तक 18 सीजन खेले जा चुके हैं. साल 2008 में शुरुआत हुए इस टूर्नामेंट ने कई खिलाड़ियों को जमकर नाम और शोहरत दी. कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी रहे जिन्होंने रातों-रात खूब नाम कमाया और ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी टी20 लीग भी है. इस टूर्नामेंट ने कई खिलाड़ियों के लिए रॉष्ट्रिय टीम के दरवाजे तक खोले. पर क्या आपको पता हे कि आईपीएल में भारत की तरफ से किस खिलाड़ी ने पहला शतक ठोका था? बड़े से बड़े क्रिकेट के समर्थकों को भी इस बात का जवाब नहीं पता है. चलिए आज हम आपको बताएंगे इंडियन प्रीमियर लीग में पहले शतक जड़ने वाला इंडियन प्लेयर कौन था.

मनीष पांडे के नाम है पहला शतक

साल 2009 में मनीष पांडे ने आरसीबी की तरफ से खेलते हुए डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ ऐसी पारी खेली थी, जो कि आज भी इतिहास बुक में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है.  पांडे ने महज 73 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 4 हवाई फायर्स की बदौलत ताबड़तोड़ 114 रनों की आतिशी पारी खेली. उनकी पारी काफी यादगार और रोमांचक रही. जिस समय मनीष ने शतक जड़ा उनके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे. मनीष ने 114 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के साथ वह बतौर भारतीय पहला शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए.

पांडे का करियर 

मनीष पांडे ने भारत के लिए साल 2015 में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला. उस दौरान माना जाता है कि मनीष इतने फिट हुआ करते थे कि वह यो-यो टेस्ट में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया करते थे. दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुआ करती थी. हालांकि, मीडिल ऑर्डर में स्थिरता ना होने की वजह से उन्हें कई बार मौके मिले और वह ड्रॉप किए गए. जिसके बाद वह टीम इंडिया से अपनी जगह गंवा बैठे. पांडे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाई की सेंचुरी को लोग आज भी याद करते हैं.

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पांडे का आईपीएल करियर

मनीष पांडे ने अपने अभी तक के आईपीएल करियर में ओवरऑल 174 मैचे खेले. इस दौरान उन्होंने 122.90 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट के साथ 3942 रन बनाए हैं. इस दौरान पांडे ने 1 शतक और 22 अर्धशतक ठोके हैं. वहीं, उन्होंने 340 चौके और 115 छक्के लगाए हैं. बता दें कि अभी तक के आईपीएल करियर में पांडे का सर्वोच्च स्कोर 114 रनों का रहा है.

 

 

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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