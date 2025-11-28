Advertisement
trendingNow13021285
Hindi Newsक्रिकेट

'टीम इंडिया की भलाई के लिए गौतम को हटाओ', धोनी की कप्तानी में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर ने गंभीर को जमकर लताड़ा

भारतीय टेस्ट क्रिकेट को अगर बचाना है तो गौतम गंभीर को टीम इंडिया के हेड कोच पद से तुरंत हटाओ... महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज करने वाले एक पूर्व क्रिकेटर का ऐसा कहना है. बता दें कि टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर का कार्यकाल 2027 वर्ल्ड कप तक का है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 28, 2025, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'टीम इंडिया की भलाई के लिए गौतम को हटाओ', धोनी की कप्तानी में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर ने गंभीर को जमकर लताड़ा

भारतीय टेस्ट क्रिकेट को अगर बचाना है तो गौतम गंभीर को टीम इंडिया के हेड कोच पद से तुरंत हटाओ... महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज करने वाले एक पूर्व क्रिकेटर का ऐसा कहना है. बता दें कि टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर का कार्यकाल 2027 वर्ल्ड कप तक का है. हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद गौतम गंभीर की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है. गौतम गंभीर के कार्यकाल में अभी तक टीम इंडिया 10 टेस्ट, 4 वनडे और 2 टी20 मैच हार चुकी है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने गंभीर को जमकर लताड़ा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की आलोचना करने से पीछे नहीं हटे और उन्होंने उनके टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए हैं. मनोज तिवारी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, 'सच कहूं तो, सब साफ दिख रहा था. ऐसा होना ही था. मुझे पता था कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, वे (गौतम गंभीर) जो प्रोसेस अपनाना चाहते थे, वह सही स्ट्रेटेजी या प्लान नहीं था. बहुत कुछ काट-छांट और बदलाव हुआ, जो साफ दिख रहा था. यह बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो सकता था.'

Add Zee News as a Preferred Source

'टीम इंडिया की भलाई के लिए गौतम को हटाओ'

मनोज तिवारी से जब पूछा गया कि क्या भारत को टेस्ट टीम के कोच के लिए किसी और की जरूरत है, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी. मनोज तिवारी इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि जब खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट की बात आती है तो भारत को एक अलग कोच की जरूरत है. मनोज तिवारी ने कहा, 'बिल्कुल, इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि भारत को एक अलग रेड-बॉल कोच चाहिए. इंडियन टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए अब यह फैसला लेना चाहिए. यही असल बात है.'

गौतम गंभीर के कार्यकाल में कोई बड़ी कामयाबी नहीं

मनोज तिवारी ने टीम में अपनी जगह बचाने के लिए एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल और इंग्लैंड टूर का क्रेडिट लेने के लिए गौतम गंभीर की कड़ी आलोचना की. जब इंग्लैंड टूर की बात आती है, तो मनोज तिवारी का कहना है कि यह कुल मिलाकर अच्छा नतीजा नहीं था. मनोज तिवारी ने कहा, 'साफ है, गौतम गंभीर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इंग्लैंड में एक युवा टीम के साथ सीरीज ड्रॉ करवाई. मेरी राय में, इंग्लैंड सीरीज ड्रॉ हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं थी. यह अच्छा नतीजा नहीं था; हमारे पास जिस तरह के खिलाड़ी थे, इंग्लैंड ने ओवल में पांचवें टेस्ट के आखिरी दिन बहुत ज्यादा शॉट खेलने की गलती की. वे आसानी से सीरीज 3-1 से जीत सकते थे. गौतम गंभीर के कार्यकाल में अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है.'

'गंभीर बस सफलता का फल पाने के लिए बेताब'

चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में हाल की जीत के बारे में, मनोज तिवारी का मानना ​​है कि भारतीय टीम को पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों ने बनाया था, और गौतम गंभीर बस उनकी सफलता का फल पाने के लिए थे. मनोज तिवारी ने कहा, 'मैंने उनकी एक क्लिप देखी जिसमें वह दावा कर रहे थे कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता है. यह टीम रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और उससे पहले विराट कोहली ने बनाई थी. अगर गंभीर इन दो टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कोच नहीं भी होते, तो भी भारत जीत जाता क्योंकि टीम पहले से ही बनी हुई थी.'

आप टॉप लेवल पर नतीजे देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?

मनोज तिवारी ने कहा, 'यह बहुत बुरा है कि एक व्हाइट-बॉल मेंटर भारत को हेड कोच के तौर पर लीड कर रहा है. अगर आपके पास ग्राउंड लेवल पर अनुभव नहीं है, तो आप टॉप लेवल पर नतीजे देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह लगभग नामुमकिन है.' अभी तक, भारत में टेस्ट क्रिकेट के मामले में यह एक बुरा दौर है, लेकिन फिलहाल, ध्यान व्हाइट-बॉल सेटअप पर रहेगा क्योंकि भारतीय टीम 2026 में अपने घरेलू T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, जहां उनका लक्ष्य अपना टाइटल बचाना है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Manoj Tiwary

Trending news

हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 3 बड़ी वजहें
Bihar News
हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 3 बड़ी वजहें
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
BJP New President
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
lachit barphukan
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
Karnataka News
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल