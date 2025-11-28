'टीम इंडिया की भलाई के लिए गौतम को हटाओ', धोनी की कप्तानी में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर ने गंभीर को जमकर लताड़ा

भारतीय टेस्ट क्रिकेट को अगर बचाना है तो गौतम गंभीर को टीम इंडिया के हेड कोच पद से तुरंत हटाओ... महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज करने वाले एक पूर्व क्रिकेटर का ऐसा कहना है. बता दें कि टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर का कार्यकाल 2027 वर्ल्ड कप तक का है. हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद गौतम गंभीर की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है. गौतम गंभीर के कार्यकाल में अभी तक टीम इंडिया 10 टेस्ट, 4 वनडे और 2 टी20 मैच हार चुकी है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने गंभीर को जमकर लताड़ा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की आलोचना करने से पीछे नहीं हटे और उन्होंने उनके टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए हैं. मनोज तिवारी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, 'सच कहूं तो, सब साफ दिख रहा था. ऐसा होना ही था. मुझे पता था कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, वे (गौतम गंभीर) जो प्रोसेस अपनाना चाहते थे, वह सही स्ट्रेटेजी या प्लान नहीं था. बहुत कुछ काट-छांट और बदलाव हुआ, जो साफ दिख रहा था. यह बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो सकता था.'

'टीम इंडिया की भलाई के लिए गौतम को हटाओ'

मनोज तिवारी से जब पूछा गया कि क्या भारत को टेस्ट टीम के कोच के लिए किसी और की जरूरत है, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी. मनोज तिवारी इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि जब खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट की बात आती है तो भारत को एक अलग कोच की जरूरत है. मनोज तिवारी ने कहा, 'बिल्कुल, इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि भारत को एक अलग रेड-बॉल कोच चाहिए. इंडियन टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए अब यह फैसला लेना चाहिए. यही असल बात है.'

गौतम गंभीर के कार्यकाल में कोई बड़ी कामयाबी नहीं

मनोज तिवारी ने टीम में अपनी जगह बचाने के लिए एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल और इंग्लैंड टूर का क्रेडिट लेने के लिए गौतम गंभीर की कड़ी आलोचना की. जब इंग्लैंड टूर की बात आती है, तो मनोज तिवारी का कहना है कि यह कुल मिलाकर अच्छा नतीजा नहीं था. मनोज तिवारी ने कहा, 'साफ है, गौतम गंभीर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इंग्लैंड में एक युवा टीम के साथ सीरीज ड्रॉ करवाई. मेरी राय में, इंग्लैंड सीरीज ड्रॉ हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं थी. यह अच्छा नतीजा नहीं था; हमारे पास जिस तरह के खिलाड़ी थे, इंग्लैंड ने ओवल में पांचवें टेस्ट के आखिरी दिन बहुत ज्यादा शॉट खेलने की गलती की. वे आसानी से सीरीज 3-1 से जीत सकते थे. गौतम गंभीर के कार्यकाल में अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है.'

'गंभीर बस सफलता का फल पाने के लिए बेताब'

चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में हाल की जीत के बारे में, मनोज तिवारी का मानना ​​है कि भारतीय टीम को पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों ने बनाया था, और गौतम गंभीर बस उनकी सफलता का फल पाने के लिए थे. मनोज तिवारी ने कहा, 'मैंने उनकी एक क्लिप देखी जिसमें वह दावा कर रहे थे कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता है. यह टीम रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और उससे पहले विराट कोहली ने बनाई थी. अगर गंभीर इन दो टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कोच नहीं भी होते, तो भी भारत जीत जाता क्योंकि टीम पहले से ही बनी हुई थी.'

आप टॉप लेवल पर नतीजे देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?

मनोज तिवारी ने कहा, 'यह बहुत बुरा है कि एक व्हाइट-बॉल मेंटर भारत को हेड कोच के तौर पर लीड कर रहा है. अगर आपके पास ग्राउंड लेवल पर अनुभव नहीं है, तो आप टॉप लेवल पर नतीजे देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह लगभग नामुमकिन है.' अभी तक, भारत में टेस्ट क्रिकेट के मामले में यह एक बुरा दौर है, लेकिन फिलहाल, ध्यान व्हाइट-बॉल सेटअप पर रहेगा क्योंकि भारतीय टीम 2026 में अपने घरेलू T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, जहां उनका लक्ष्य अपना टाइटल बचाना है.