मनु भाकर का टूटा सपना, फाइनल में ब्रॉन्ज भी नहीं लगा हाथ, किस देश ने गोल्ड जीतकर मारी बाजी?

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है. दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर का एशियन गेम्स में सपना टूट गया है. वह महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में पोडियम तक नहीं पहुंच सकीं और बुधवार को फाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं. भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है. मनु भाकर, जो हांगझोऊ में कोई व्यक्तिगत मेडल नहीं जीत पाईं थीं और वह इसकी भरपाई करना चाहती थीं, लेकिन उनका सपना टूट गया है.