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मनु भाकर का टूटा सपना, फाइनल में ब्रॉन्ज भी नहीं लगा हाथ, किस देश ने गोल्ड जीतकर मारी बाजी?

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारत को तगड़ा झटका लगा है. शूटिंग स्टार और ओलंपिक मेडल चैंपियन मनु भाकर करीबी मुकाबले में कजाकिस्तान से हार गई हैं, जिसके चलते भारत की उम्मीदों पर पानी फिर गया.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 23, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:23 PM IST
मनु भाकर का टूटा सपना, फाइनल में ब्रॉन्ज भी नहीं लगा हाथ, किस देश ने गोल्ड जीतकर मारी बाजी?

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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