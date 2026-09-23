मनु भाकर का टूटा सपना, फाइनल में ब्रॉन्ज भी नहीं लगा हाथ, किस देश ने गोल्ड जीतकर मारी बाजी?

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है. दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर का एशियन गेम्स में सपना टूट गया है. वह महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में पोडियम तक नहीं पहुंच सकीं और बुधवार को फाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं. भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है. मनु भाकर, जो हांगझोऊ में कोई व्यक्तिगत मेडल नहीं जीत पाईं थीं और वह इसकी भरपाई करना चाहती थीं, लेकिन उनका सपना टूट गया है.
चीन ने जीता ब्रॉन्ज
चीन की यियाओ शेन (241.3) और रैनक्सिन जियांग (221.6) ने क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पोडियम पर अपनी जगह बनाई. मनु क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर (जिसमें 20 'इनर 10' शामिल थे) के साथ तीसरे स्थान पर रहकर व्यक्तिगत फाइनल में पहुंची थीं. आठ महिलाओं के फाइनल में उन्होंने 181.1 का स्कोर किया. टीम मेडल से बहुत कम अंतर से चूकने के बाद, महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत को कोई मेडल नहीं मिला.
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टीम इवेंट में चौथे स्थान पर भारत
टीम इवेंट में भारत 1719-44 x के कुल स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा, जबकि वियतनाम ने 1719-46 x के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. चीन ने 1735-56x के स्कोर के साथ गोल्ड और साउथ कोरिया ने 1730-55x के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता. दिलचस्प बात यह है कि 2023 के संस्करण में भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में तीन मेडल जीते थे. इसके अलावा, मनु ने हांग्जो में कोई व्यक्तिगत मेडल नहीं जीता था.