मनु भाकर की दादी का निधन, 84 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, टूट गईं ओलंपिक मेडलिस्ट

ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली स्टार शूटर मनु भाकर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मनु भाकर की दादी दया कौर का मंगलवार को रोहतक के एक निजी अस्पताल में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है. दया कौर को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उनकी तबीयत भी खराब चल रही थी. दया कौर और मनु भाकर के बीच बेहद खास रिश्ता था. वह अपनी पोती से बेहद प्यार करती थीं और मनु के लिए परिवार के सबसे बड़े सहारे में से एक थीं. दादी अक्सर मनु को अपने हाथ का बना चूरमा खिलाती थीं और उन्हें खूब दुलार करती थीं.
दादी के निधन की खबर मनु भाकर को उस वक्त मिली, जब वह एशियन गेम्स 2026 की तैयारियों के लिए भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थीं. हाल ही में अपने कोच जसपाल राणा के निधन के कारण भी मनु भाकर मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. दादी के निधन की खबर मिलते ही उन्होंने ट्रेनिंग रोक दी और तुरंत अपने गांव के लिए रवाना हो गईं. दया कौर के आखिरी समय में परिवार के सदस्य उनके साथ मौजूद थे. मनु की मां उस वक्त भोपाल में मनु के साथ थीं, जबकि उनके पिता महेंद्र भाकर अहमदाबाद में थे. परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी बाहर थे. अस्पताल में मनु की आंटी उनके साथ मौजूद थीं.
दया कौर ने मनु भाकर के पूरे सफर को बेहद करीब से देखा था. खास तौर पर पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर उन्हें बेहद गर्व था. मनु ने पेरिस ओलंपिक में दो मेडल जीतकर इतिहास रचा था और आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी थीं. दया कौर गांव में रहकर मनु के मुकाबले देखा करती थीं. मनु जब भी इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करतीं, उनकी दादी पूरे गर्व के साथ उनकी सफलता का जश्न मनाती थीं. पोती की हर उपलब्धि उनके लिए बेहद खास हुआ करती थी.
दादी के निधन के बाद मनु भाकर के शूटिंग से जुड़े कार्यक्रम फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं. वह इस मुश्किल समय में अपने परिवार के साथ रहना चाहती हैं. भारतीय शूटिंग टीम को 15 सितंबर को एशियन गेम्स 2026 के लिए रवाना होना है. ऐसे में मनु के आगे के कार्यक्रम पर परिवार के साथ रहने के बाद फैसला लिया जाएगा. दया कौर का अंतिम संस्कार बुधवार को उनके गांव में किया जाएगा. परिवार इस दुख की घड़ी में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा है. मनु भाकर के लिए यह बेहद भावुक समय है, क्योंकि उन्होंने अपनी दादी के रूप में एक ऐसे करीबी व्यक्ति को खो दिया है, जो उनके सफर में लगातार प्यार के साथ उनके साथ खड़ी रहती थीं.