अगले ओवर में स्टोइनिस मार्को जानसन की गेंद पर एक और छक्का मारकर वह 16 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए. वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने भी ओकलैंड कोलिजीयम में जमकर तबाही मचाई. हेटमायर ने महज 33 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की बेहद तूफानी पारी खेली. अपनी इस बेमिसाल पारी में उन्होंने नौ शानदार छक्के और दो चौके लगाए. उनकी इस आतिशबाजी की बदौलत सिएटल ओर्कास ने निर्धारित 20 ओवरों में 227/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया. वाशिंगटन फ्रीडम की तरफ से मार्को जानसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 33 रन देकर 3 विकेट झटके, लेकिन वह अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके.