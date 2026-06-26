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एक ओवर में 5 छक्के और 42 रन की पारी... स्टोइनिस ने तूफानी पारी से मचाया तहलका, IPL में थे फ्लॉप

मेजर क्रिकेट लीग (MLC) में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिल रहा है. हफ्तेभर के अंदर इस टूर्नामेंट में दूसरी बार एक ही ओवर में 5 छक्के देखने को मिले हैं. 21 जून को रोवमैन पॉवेल ने गदर काटा था और अब मार्कस स्टोइनिस बरस पड़े हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 26, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:49 PM IST
एक ओवर में 5 छक्के और 42 रन की पारी... स्टोइनिस ने तूफानी पारी से मचाया तहलका, IPL में थे फ्लॉप
Image Credit: videograbSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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