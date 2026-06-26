मेजर क्रिकेट लीग (MLC) में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिल रहा है. हफ्तेभर के अंदर इस टूर्नामेंट में दूसरी बार एक ही ओवर में 5 छक्के देखने को मिले हैं. 21 जून को रोवमैन पॉवेल ने गदर काटा था और अब मार्कस स्टोइनिस बरस पड़े हैं. एमएलसी 2026 में मार्कस स्टोइनिस के एक ओवर में 5 छक्कों और शिमरोन हेटमायर की 79 रनों की तूफानी पारी से सिएटल ओर्कास ने वाशिंगटन फ्रीडम को हराया. मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2026 में सिएटल ओर्कास और वाशिंगटन फ्रीडम के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला.
इस मैच में सिएटल ओर्कास के बल्लेबाजों ने ओकलैंड कोलिजीयम मैदान पर चौके-छक्कों की बरसात कर दी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिएटल ओर्कास की शुरुआत थोड़ी धीमी रही थी, लेकिन टिम सीफर्ट ने 20 गेंदों पर 37 रन बनाकर टीम को एक मजबूत शुरुआत दी. इसके बाद शिमरोन हेटमायर और मार्कस स्टोइनिस ने मैदान पर आते ही वाशिंगटन के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दीं.
स्टोइनिस ने पहली 6 गेंद में महज 4 रन बनाए थे. लेकिन 17वें ओवर में उन्होंने अपनी खतरनाक पावर-हिटिंग का नजारा पेश किया. उन्होंने वाशिंगटन फ्रीडम के तेज गेंदबाज इयान हॉलैंड के एक ही ओवर में पांच गगनचुंबी छक्के जड़ दिए. स्टोइनिस ने अपनी पहली छह गेंदों पर केवल 4 रन बनाए थे, लेकिन इस ओवर में उन्होंने 30 रन बटोर कर मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया.
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अगले ओवर में स्टोइनिस मार्को जानसन की गेंद पर एक और छक्का मारकर वह 16 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए. वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने भी ओकलैंड कोलिजीयम में जमकर तबाही मचाई. हेटमायर ने महज 33 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की बेहद तूफानी पारी खेली. अपनी इस बेमिसाल पारी में उन्होंने नौ शानदार छक्के और दो चौके लगाए. उनकी इस आतिशबाजी की बदौलत सिएटल ओर्कास ने निर्धारित 20 ओवरों में 227/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया. वाशिंगटन फ्रीडम की तरफ से मार्को जानसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 33 रन देकर 3 विकेट झटके, लेकिन वह अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके.