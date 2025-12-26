फ्लॉप पर फ्लॉप... ऑस्ट्रेलिया के लिए कमजोर कड़ी बना ये बल्लेबाज, 7 पारियों में बनाए केवल 166 रन

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. इस बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी सौंपी है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की हालत खराब है. खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट पर 99 रन है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही इस सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है और 3-0 से आगे चल रही है.

7 पारियों में बनाए केवल 166 रन

ऑस्ट्रेलिया का एक बल्लेबाज उसके लिए अभी तक इस पांच मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज में कमजोर कड़ी साबित हुआ है. यह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि मार्नस लाबुशेन हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की मौजूदा एशेज टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन 7 पारियों में केवल 166 रन ही बना पाए हैं. मार्नस लाबुशेन ने इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में अभी तक 7 पारियों में 9, 51*, 65, 3, 19, 13 और 6 रन के स्कोर ही बना पाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए कमजोर कड़ी बना ये बल्लेबाज

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में शुरुआत के लगातार 3 टेस्ट मैच जीतकर इस एशेज सीरीज पर पहले ही कब्जा जमा लिया है. चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न में जारी है. हालांकि मार्नस लाबुशेन अभी तक कंगारू टीम के लिए कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं. मार्नस लाबुशेन अभी भी ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप में कमजोर कड़ी बने हुए हैं.

मार्नस लाबुशेन के रिकॉर्ड्स

मार्नस लाबुशेन ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 62 टेस्ट मैचों की 111 पारियों में 45.10 की औसत से 4601 रन बनाए हैं. मार्नस लाबुशेन ने इस दौरान 11 शतक और 25 अर्धशतक भी लगाए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मार्नस लाबुशेन ने अभी तक 66 मैचों में 34.65 की औसत से 1871 रन बनाए हैं. मार्नस लाबुशेन ने इस दौरान वनडे में 2 शतक और 12 अर्धशतक जमाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मार्नस लाबुशेन ने 1 मैच में 2 रन बनाए हैं. मार्नस लाबुशेन ने टेस्ट क्रिकेट में 13 विकेट और ODI क्रिकेट में 13 विकेट झटके हैं.