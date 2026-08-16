ऑस्ट्रेलिया के लिए बोझ बन चुका है ये बल्लेबाज, हुआ बाबर आजम जैसा हाल, 42 पारियों से नहीं जड़ा शतक, अब छुट्टी तय!

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलियाई टीम का घमंड तोड़ते हुए पहले टेस्ट में 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया. डार्विन में खेले गए टेस्ट को हारकर पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है. दूसरा टेस्ट शनिवार (22 अगस्त) से मकाय में खेला जाएगा. शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है. 32 साल के स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन का खराब फॉर्म टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी साबित हो रही है. बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में लाबुशेन दोनों पारियों में फेल हो गए. उन्होंने पहली इनिंग में एक और दूसरी पारी में 31 रन बनाए.
ऐसा नहीं है कि मार्नस लाबुशेन सिर्फ इसी मैच में फ्लॉप हुए हैं. वो लंबे समय से खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन टीम की जीत में उनकी नाकामी छिप जा रही थी. बांग्लादेश के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद प्लेइंग इलेवन में मार्नस लाबुशेन की जगह पर सवाल उठने लगे हैं.
ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम में 3-4 पारियों में फ्लॉप होने के बाद ही बल्लेबाजों पर सवाल उठने लगते हैं, लेकिन मार्नस लाबुशेन के साथ ऐसा नहीं हुआ. लगातार फेल होने के बावजूद उन्हें मौके मिलते रहे. आपको ये जानकर झटका लगेगा कि दाएं हाथ के बल्लेबाज ने टेस्ट में आखिरी शतक 2023 में लगाया था. उसके बाद से वो 42 पारियां खेल चुके हैं, लेकिन 100 रन का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है. इस दौरान उनका औसत 25.23 का रहा है.
मार्नस लाबुशेन का हाल पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम जैसा हो गया है. दोनों एक समय पर शानदार फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से शतक का सूखा पड़ गया है. बता दें कि बाबर आजम का टेस्ट में शतक का इंतजार लाबुशेन से भी ज्यादा समय से चल रहा है. बाबर ने टेस्ट में आखिरी सेंचुरी 2022 में ठोकी थी.
दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं ये 2 बल्लेबाज
पहला टेस्ट हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे मैच में शानदार वापसी करना चाहेगी. टीम की फजीहत तो हो ही रही है, कमिंस एंड कंपनी किसी कीमत पर बांग्लादेश से सीरीज हारने का दर्द नहीं सहना चाहेगी. 22 अगस्त से होने वाले दूसरे टेस्ट में प्लेइंग इलेवन में 2 बदलाव हो सकते हैं. मार्नस लाबुशेन के अलावा ओपनर जेक वेदरल्ड को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. बाएं हाथ के ओपनर ने अभी तक 6 टेस्ट की 12 पारियों में 20.36 की साधारण औसत से सिर्फ 224 रन बना सके हैं. उनके जल्दी आउट होने से टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिल पा रही है.
23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट खेलने उतरी बांग्लादेश की टीम ने इतिहास रच दिया. ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज करने वाली बांग्लादेश सबसे तेज एशियाई टीम बन गई है. उन्होंने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, जिसने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतने के लिए 7 मुकाबले खेले थे. भारत को तो इस देश में जीत का स्वाद चखने के लिए 12 मैचों का इंतजार करना पड़ा था. वहीं, श्रीलंका को 15 मैचों बाद भी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली जीत का इंतजार है.