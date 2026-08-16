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ऑस्ट्रेलिया के लिए बोझ बन चुका है ये बल्लेबाज, हुआ बाबर आजम जैसा हाल, 42 पारियों से नहीं जड़ा शतक, अब छुट्टी तय!

बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग इलेवन में उथल-पुथल मच सकती है. 32 साल के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन का पत्ता कट सकता है, जिन्होंने पिछले 42 पारियों से टेस्ट में शतक नहीं जड़ा है. उनके अलावा ओपनर जेक वेदरल्ड को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 16, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:23 PM IST
ऑस्ट्रेलिया के लिए बोझ बन चुका है ये बल्लेबाज, हुआ बाबर आजम जैसा हाल, 42 पारियों से नहीं जड़ा शतक, अब छुट्टी तय!
Image Credit: AUS vs BAN: शर्मनाक हार के बाद मची उथल-पुथल... इस बल्लेबाज की विदाई तय! (AI Graphic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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