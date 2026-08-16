ऑस्ट्रेलिया के लिए बोझ बन चुका है ये बल्लेबाज, हुआ बाबर आजम जैसा हाल, 42 पारियों से नहीं जड़ा शतक, अब छुट्टी तय!

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलियाई टीम का घमंड तोड़ते हुए पहले टेस्ट में 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया. डार्विन में खेले गए टेस्ट को हारकर पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है. दूसरा टेस्ट शनिवार (22 अगस्त) से मकाय में खेला जाएगा. शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है. 32 साल के स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन का खराब फॉर्म टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी साबित हो रही है. बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में लाबुशेन दोनों पारियों में फेल हो गए. उन्होंने पहली इनिंग में एक और दूसरी पारी में 31 रन बनाए.