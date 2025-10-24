IND vs AUS: वनडे सीरीज के बीच इस धाकड़ बल्लेबाज की अचानक हुई टीम से छुट्टी, बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान

India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज जारी है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. वनडे सीरीज के बीच में ही एक धाकड़ बल्लेबाज की अचानक टीम से छुट्टी कर दी गई है. बोर्ड ने खुद इस बात का बड़ा ऐलान किया है. बता दें कि कंगारुओं की धरती पर वनडे सीरीज हारते ही भारतीय टीम मैनेजमेंट की पोल खुल गई है. ऑस्ट्रेलिया ने 19 अक्टूबर को पर्थ के मैदान पर पहले वनडे मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया. इसके बाद 23 अक्टूबर को कंगारुओं ने एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच में भी टीम इंडिया को धो डाला और 2 विकेट से हरा दिया. भारत पर अब 3-0 से व्हाइटवॉश का खतरा मंडरा रहा है. सिडनी में 25 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा.

इस धाकड़ बल्लेबाज की अचानक हुई टीम से छुट्टी

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के बीच में ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा कदम उठाया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मार्नस लाबुशेन को ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से रिलीज कर दिया है. दरअसल, मार्नस लाबुशेन को शेफील्ड शील्ड में खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से रिलीज किया गया है. लाबुशेन को पर्थ में भारत के खिलाफ पहले मैच से पहले वनडे टीम में शामिल किया गया था, क्योंकि ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को हल्की चोट के कारण बाहर होना पड़ा था. लाबुशेन हालांकि भारत के खिलाफ पहले और दूसरे वनडे मैच के दौरान प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाए थे.

बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान

इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स को तीसरे वनडे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया है. मैथ्यू कुहनेमन को भी तीसरे वनडे के लिए कंगारू टीम में रखा गया है. ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज जीतते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना रखी है. विकेटकीपर जोश इंगलिस को अंतिम वनडे में खेलने का मौका मिल सकता है. 25 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में कई बड़े बदलाव किए हैं.

ग्लेन मैक्सवेल की वापसी

ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका यह हो सकता है कि जोश हेजलवुड और सीन एबॉट जैसे खिलाड़ी चौथे राउंड के शील्ड मैच खेलने के लिए भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी चरण से बाहर रहेंगे. जोश हेजलवुड पहले दो टी20 मैच खेलेंगे, जबकि सीन एबॉट तीसरे टी20 मैच के बाद टीम से बाहर हो जाएंगे. ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल सीरीज के आखिरी तीन टी20 मैचों के लिए वापसी करेंगे, जबकि बेन ड्वारशुइस भी आखिरी दो टी20 मैचों के लिए टीम में वापसी करेंगे.