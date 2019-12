मैरीकॉम-निखत विवाद: खेल मंत्री ने दिया रिएक्शन, जानिए किसे दी ज्यादा अहमियत

नई दिल्ली: ओलंपिक क्वालीफायर ट्रायल्स के लिए एमसी मैरी कॉम (MC Marry Kom) और निखत जरीन (Nikhat Zareen) के बीच हुए मुकाबले के बाद हुए विवाद पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ( Kiren Rijiju) ने बयान दिया है. अपने ट्वीट में रिजिजू दोनों के बारे में बात करते हुए किसी एक का पक्ष लेने से बचते दिखे. उन्होंने दोनों ही खिलाड़ियों की तारीफ की और इस विवाद को गैरजरूररी बताया.

दोनों की तारीफ

रिजिजू ने सोमवार को कहा कि मैरी कॉम दिग्गज खिलाड़ी हैं तो निकहत जरीन शानदार मुक्केबाज हैं, जिनमें छह बार की विश्व विजेता मुक्केबाज के नक्शेकदम पर चलने का दम है, और इसलिए भारत को दोनों पर गर्व है. दोनों खिलाड़ी बीते कुछ महीनों से रिंग के बाहर चर्चा में थीं और हाल ही में रिंग में उतरने के बाद भी चर्चा में हैं.

क्या कहा ट्वीट में

रिजिजू ने ट्वीट किया, "इस पर कई तरह के मुद्दे बना दिए गए हैं. मैरी कॉम महान मुक्केबाज हैं, जिन्होंने वो सब हासिल किया जो एमेच्योर मुक्केबाजी में कोई और हासिल नहीं कर सका. निकहत शानदार मुक्केबाज हैं, जिनमें मैरी कॉम के पदचिन्हों पर चलने की काबिलियत है. भारत को दोनों पर गर्व है."

Too much of issues are created on this! Mary Kom is a legend who has achieved what no other boxer has ever achieved in the World Amateur Boxing. Nikhat Zareen is an amazing boxer who has the potential to follow the footsteps of Mary Kom. India is proud of both of them. Period... https://t.co/f5enVqwIaj

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 30, 2019