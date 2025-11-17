Advertisement
IPL की सबसे बड़ी 3 धुआंधार पारियां, 1 ने तो पहले ही सीजन में रूलाए थे खून के आंसू, नंबर 1 पर ये दिग्गज

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 17, 2025, 05:32 PM IST
आईपीएल दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग में से एक है. लिमिटेड ओवर्स के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज कुछ इस कदर रन बनाते हैं, मानों कोई निजी बदला निकाल रहे हैं. इस लीग ने टी20 क्रिकेट खेलने का मायना पूरी तरह से बदल कर रख दिया. आईपीएल में बल्लेबाज अपनी दमदार पारियों के साथ लंबे-लंबे छक्के जड़ जमकर रन बनाते थे.  कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं,जो कि देखते ही देखते ही लंबी पारियां खेल देते थे. इस लीग में बल्लेबाज इस कदर रन बनाते हैं मानों वह गली क्रिकेट में बल्लेबाजी  कर रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आईपीएल इतिहास की टॉप 3 सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारियों के बारे में.

क्रिस गेल
नंबर 1 पर वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल  का नाम है. गेल ने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडियन के खिलाफ ऐसी पारी खेल दी जो कि आज भी क्रिकेट फैंस के जहन में कैद है. यही नहीं वो पारी हमेशा आईपीएल इतिहास में अमर हो गई. शायद ही गेल के द्वारा बनाए गए इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाएगा. जी हां हम बात कर रहे हैं उनके द्वारा बनाए गए 175 रनों की विशालकाय पारी के बारे में. आमतौर पर ये टीम का स्कोर होता है.लेकिन साल 2013 में उस मैच के दौरान गेल ने महज 66 गेंदों का सामना करते हुए 265.78 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट की मदद से 17 छक्के और 13 चौके की मदद से 175 रन ठोक इतिहास रच दिया और यह पारी आज भी अटूट है.

ब्रैंडन मैकुलम
लिस्ट में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन मैकुलम का नाम है. मैकुलम ने साल 2008 में आईपीएल के पहले ही सीजन में आरसीबी के खिलाफ अपने आईपीएल करियर की सबसे तूफानी पारी खेल पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा था. साल 2008 में खेले गए इस मुकाबले के दौरान मैकुलम ने 73 गेंदों का सामना करते हुए 13 छक्के और 10 चौके ठोक कर सबके होश उड़ाकर रख दिए. इसी के साथ उन्होंने आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पारी 158 रनों की पारी खेल डाली. इस दौरान मैकुलम का स्ट्राइक रेट 216.78 का रहा था.

अभिषेक शर्मा
लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत के विध्वंसक सलामी बल्लेबाज इन दिनों जमकर चर्चा बटोरने वाले अभिषेक शर्मा का नाम है. अभिषेक ने साल 2025 आईपीएल सीजन के दौरान अपने आईपीएल करियर की सर्वोच्च और आईपीएल इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी पारी खेल डाली. उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मात्र 55 गेंदों का सामना करते हुए 141 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी खेल डाली. इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 256.89 का रहा था. अभिषेक ने अपनी पारी के दौरान 10 छक्के और 14 चौके लगाए. 

ये भी पढ़ें: IPL इतिहास का सबसे बड़े हिटर...,1 ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के ठोक मचाया कोहराम, नंबर 1 पर तूफानी खिलाड़ी

