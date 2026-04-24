अरबों की संपत्ति, लग्जरी बंगला और महंगी गाड़ियों का जखीरा... क्रिकेट का ये सुपरस्टार जीता है राजाओं जैसी जिंदगी

दुनिया का एक क्रिकेटर ऐसा है, जो अपने संन्यास के 13 साल बाद भी राजाओं जैसी जिंदगी जी रहा है. इस क्रिकेटर के पास अरबों की संपत्ति, लग्जरी घर और महंगी गाड़ियों का जखीरा है. अब बात कर रहे हैं, भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की, जो दुनिया के अमीर क्रिकेटरों में शुमार हैं. सचिन तेंदुलकर ने साल 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन कमाई के मामले में वह विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी से भी बहुत आगे हैं. संन्यास के 13 साल बाद भी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इतनी कमाई कर रहे हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता है.

क्रिकेट का ये सुपरस्टार जीता है राजाओं जैसी जिंदगी

रिपोर्ट्स के अनुसार सचिन तेंदुलकर की कुल संपत्ति 170 मिलियन US डॉलर (लगभग 1603 करोड़ रुपये) बताई जाती है. वहीं, विराट कोहली की कुल संपत्ति लगभग 127 मिलियन डॉलर (लगभग 1,197 करोड़ रुपये) है. महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति भी लगभग 127 मिलियन डॉलर (लगभग 1,197 करोड़ रुपये) है. यानी दुनिया के अमीर क्रिकेटर होने के मामले में सचिन तेंदुलकर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं.

100 करोड़ का बंगला और महंगी गाड़ियों का जखीरा

सचिन तेंदुलकर ब्रांड एंडोर्समेंट, व्यावसायिक उपक्रमों और IPL में मुंबई इंडियंस का हिस्सा होने की वजह से काफी कमाई करते हैं. सचिन तेंदुलकर के पास मुंबई में बांद्रा के पेरी क्रॉस रोड पर एक शानदार तीन मंजिला बंगला है, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये बताई जाती है. सचिन तेंदुलकर के पास शानदार कारों का कलेक्शन है, जिसमें Range Rover SV, BMW i8 और Ferrari 360 Modena जैसी सुपरकारें शामिल हैं. सचिन तेंदुलकर के पास BMW M5 30 Jahre एडिशन और एक दुर्लभ Nissan GT-R Egoist एडिशन जैसी कारें भी हैं. इतनी दौलत के बावजूद, सचिन तेंदुलकर के पास अपनी पहली कार, मारुति 800, आज भी मौजूद है.

Add Zee News as a Preferred Source

BCCI से मिलती है 70,000 रुपए की पेंशन

सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद BCCI से अच्छी खासी पेंशन मिलती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन तेंदुलकर को BCCI से हर महीने 70 हजार रुपये की पेंशन मिलती है. हालांकि सचिन तेंदुलकर की कमाई का मुख्य सोर्स उनके ब्रांड एंडोर्समेंट और व्यावसायिक निवेश है. क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर को भगवान का दर्जा प्राप्त है. इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज, जब तक क्रिकेट खेले रिकॉर्ड बनाते गए. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34357 रन बनाए हैं और उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन के बराबर है. सचिन तेंदुलकर के आसपास भी कोई बल्लेबाज नहीं है. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 24 साल तक खेला है. सचिन तेंदुलकर 2011 वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के सदस्य भी रहे हैं.