दांबुला में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन बनाए. एक समय टीम मुश्किल में थी, लेकिन सूर्यांश शेडगे (72) और विपराज निगम (51) की शानदार साझेदारी ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. जवाब में श्रीलंका ए की ओर से सदीरा समरविक्रमा ने 93 रनों की बेहतरीन पारी खेली और टीम को जीत के करीब पहुंचाया. हालांकि आखिरी ओवर में भारत ने शानदार वापसी की और मुकाबला टाई हो गया. इसके बाद खेले गए सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए केवल 9 रन ही बना सका. इस तरह श्रीलंका ए ने 7 रन से सुपर ओवर जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. मैच के बाद का विवाद हालांकि इस रोमांचक जीत पर भारी पड़ गया.