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वैभव सूर्यवंशी 'बेगुनाह', उन्हें उकसाने वाले श्रीलंकन खिलाड़ी को मिली सजा! मैच रेफरी ने लिया तगड़ा एक्शन

मैच रेफरी प्रदीप जयप्रकाश ने झगड़े में शामिल खिलाड़ियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया. माना जा रहा है कि विशेन हलंबागे को सबसे कड़ी सजा मिली है, क्योंकि वो लगातार वैभव सूर्यवंशी को उकसा रहे थे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 16, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:26 PM IST
वैभव सूर्यवंशी 'बेगुनाह', उन्हें उकसाने वाले श्रीलंकन खिलाड़ी को मिली सजा! मैच रेफरी ने लिया तगड़ा एक्शन
Image Credit: (Screengrab/X) वैभव सूर्यवंशी &#039;बेगुनाह&#039;, उन्हें उकसाने वाले श्रीलंकन खिलाड़ी को मिली सजा!

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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