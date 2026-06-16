श्रीलंका में जारी ट्राई नेशन ए सीरीज में माहौल गरमाया हुआ है. 15 जून (सोमवार) को दांबुला में खेले गए मैच के दौरान इंडिया ए और श्रीलंका ए के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर काफी जुबानी जंग देखने को मिली. मामला तब ज्यादा बिगड़ गया जब सुपर ओवर में जीत के बाद श्रीलंका के कुछ खिलाड़ियों ने वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ खड़े सूर्यांश शेड़गे पर तंज कसा. वैभव भी तिलमिला गए और उन्होंने श्रीलंका के एक खिलाड़ी के साथ धक्का-मुक्की की.
क्रिकेट के मैदान पर जुबानी जंग को भले ही फैंस पसंद करते हैं, लेकिन जब बात हाथापाई तक आ जाए तो इसकी आलोचना भी होती है. सोशल मीडिया पर कुछ फैंस 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी ट्रोल कर रहे हैं. हालांकि, इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मुकाबले में मौजूद मैच रेफरी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है.
मैच रेफरी प्रदीप जयप्रकाश ने झगड़े में शामिल खिलाड़ियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया. माना जा रहा है कि विशेन हलंबागे को सबसे कड़ी सजा मिली है, क्योंकि वो लगातार वैभव सूर्यवंशी को उकसा रहे थे.
क्रिकबज के अनुसार, जयप्रकाश ने निरोशन डिकवेला पर भी जुर्माना लगाया, जबकि झगड़े के दौरान उन्होंने मामले को शांत कराने की कोशिश की थी. हालांकि, ऐसा माना जा रहा है कि डिकवेला को मिली सजा का मैदान पर हुए झगड़े से कोई लेना-देना नहीं था, बल्कि यह किसी दूसरी घटना से जुड़ी थी, जिसने अपनी खराब प्रकृति के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा था. उनके द्वारा किए गए उल्लंघन की असल वजह का खुलासा नहीं किया गया है.
अब इस पूरे मामले पर श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने खिलाड़ियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. दांबुला में मैच समाप्त होने के बाद खिलाड़ियों के बीच हुई तीखी बहस और धक्का-मुक्की जैसी घटनाओं को बोर्ड ने गंभीरता से लिया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका क्रिकेट ने संबंधित खिलाड़ियों को चेतावनी जारी की है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के निर्देश दिए हैं. बोर्ड का मानना है कि युवा खिलाड़ियों को खेल भावना का सम्मान करना चाहिए और मैदान पर अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना चाहिए.
मुकाबले के बाद भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका ए के कुछ खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. टीवी फुटेज में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच बहस और तनाव साफ नजर आया. बताया गया कि मैच खत्म होने के बाद कुछ टिप्पणियों को लेकर माहौल गरमा गया, जिसके बाद खिलाड़ियों को अलग करना पड़ा. इस घटना ने क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. कई पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने माना कि मुकाबला बेहद तनावपूर्ण था, लेकिन खिलाड़ियों को संयम बनाए रखना चाहिए था.
दांबुला में खेले गए इस मैच का अंत बेहद नाटकीय रहा. पहले मैच टाई हुआ और फिर सुपर ओवर खेला गया. हालांकि, सुपर ओवर शुरू होने से पहले खराब रोशनी, अंपायरिंग फैसलों और नो-बॉल विवाद को लेकर दोनों टीमों के बीच असहमति देखने को मिली. भारत ए कप्तान तिलक वर्मा भी अंपायरों से लंबी चर्चा करते नजर आए. सुपर ओवर के दौरान भी एक कमर से ऊपर फुलटॉस गेंद को नो-बॉल दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया. इस फैसले ने मैच का माहौल और अधिक गर्म कर दिया.
दांबुला में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन बनाए. एक समय टीम मुश्किल में थी, लेकिन सूर्यांश शेडगे (72) और विपराज निगम (51) की शानदार साझेदारी ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. जवाब में श्रीलंका ए की ओर से सदीरा समरविक्रमा ने 93 रनों की बेहतरीन पारी खेली और टीम को जीत के करीब पहुंचाया. हालांकि आखिरी ओवर में भारत ने शानदार वापसी की और मुकाबला टाई हो गया. इसके बाद खेले गए सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए केवल 9 रन ही बना सका. इस तरह श्रीलंका ए ने 7 रन से सुपर ओवर जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. मैच के बाद का विवाद हालांकि इस रोमांचक जीत पर भारी पड़ गया.