Advertisement
trendingNow13090739
Hindi Newsक्रिकेट5 शतक और 1142 रन का मैच... विकेटकीपर, बल्लेबाज और गेंदबाज, जब भारत के 11 खिलाड़ियों ने की थी बॉलिंग

5 शतक और 1142 रन का मैच... विकेटकीपर, बल्लेबाज और गेंदबाज, जब भारत के 11 खिलाड़ियों ने की थी बॉलिंग

Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट के 149 सालों के इतिहास में ऐसे अवसर काफी कम आए है जब किसी एक पारी में टीम के 11 के 11 खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की है. ऐसा अब तक 4 बार हुआ है और संयोग से एक बार तो टीम इंडिया भी इसमें शामिल थी. हम एक ऐसे ही मैच के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जिसमें भारत की पूरी प्लेइंग-11 ने बॉलिंग की थी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 शतक और 1142 रन का मैच... विकेटकीपर, बल्लेबाज और गेंदबाज, जब भारत के 11 खिलाड़ियों ने की थी बॉलिंग

Cricket Records: क्रिकेट मैदान पर हमेशा कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसने फैंस को हैरान किया है. कभी कोई गेंदबाज पारी में 10 विकेट ले लेता है तो कोई वनडे में 8 विकेट लेकर सनसनी मचा देता है. टेस्ट क्रिकेट के 149 सालों के इतिहास में ऐसे अवसर काफी कम आए है जब किसी एक पारी में टीम के 11 के 11 खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की है. ऐसा अब तक 4 बार हुआ है और संयोग से एक बार तो टीम इंडिया भी इसमें शामिल थी. हम एक ऐसे ही मैच के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जिसमें भारत की पूरी प्लेइंग-11 ने बॉलिंग की थी.

रनों और शतकों का अंबार

2002 के वेस्टइंडीज दौरे का चौथा टेस्ट मैच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे असाधारण मैचों में से एक है. सेंट जॉन, एंटीगुआ में खेला गया यह मैच नतीजे से ज्यादा रिकॉर्ड और मजेदार पलों को लेकर मशहूर हो गया. यह मैच पूरी तरह से बल्लेबाजी का त्योहार बन गया, जिसमें दो पारियों में पांच शतक और कुल 1142 रन बने. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 513 रन बनाकर 9 विकेट पर पारी घोषित की. पारी की खासियत वीवीएस लक्ष्मण का शानदार 130 रन था, जिन्होंने एक बार फिर विदेशी परिस्थितियों में अपनी क्लास साबित की. 

Add Zee News as a Preferred Source

अजय रात्रा ने भी ठोका था शतक, द्रविड़ चूके

विकेटकीपर अजय रात्रा ने शानदार 115 रन बनाकर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया और उस समय टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय विकेटकीपर बने. वसीम जाफर (86 रन), राहुल द्रविड़ (91 रन) और कप्तान सौरव गांगुली (45 रन) के योगदान से भारत ने शुरुआत में ही मैच पर दबदबा बना लिया. 

वेस्टइंडीज ने 3 शतकों से दिया जवाब

इसके बाद जो हुआ उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था. वेस्टइंडीज ने और भी मजबूत बल्लेबाजी से जवाब दिया. ऐसी पिच पर जो गेंदबाजों के लिए लगभग कुछ भी नहीं दे रही थी, घरेलू टीम ने 629 रन बनाकर 9 विकेट पर पारी घोषित की. कप्तान कार्ल हूपर का शानदार शतक (136 रन) सबसे खास रहा. इसके बाद शिवनारायण चंद्रपॉल (136 रन) और रिडले जैकब्स (136 नन) के शतकों ने धमाल मचा दिया. वॉवेल हाइंड्स (65 रन) और रामनरेश सरवन (51 रन) ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं. विंडीज बल्लेबाजों ने 998 मिनट तक बल्लेबाजी की. भारतीय गेंदबाजों ने कैरेबियाई सूरज की गर्मी में लगातार मेहनत की, लेकिन विकेट मिलना मुश्किल था और धैर्य की लगातार परीक्षा हो रही थी.

ये भी पढ़ें: चेतेश्वर पुजारा की किस्मत खराब... टी20 में शतक से चूके, 165 की स्ट्राइक रेट से जमकर कूटे रन

गांगुली ने सभी 11 खिलाड़ियों से कराई गेंदबाजी

जिस बात ने इस टेस्ट को सच में ऐतिहासिक बनाया, वह था खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में शायद ही कभी देखा जाने वाला एक मजेदार पल. मैच में सभी 11 भारतीय खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की. जब पिच विशेषज्ञ गेंदबाजों को भी मदद नहीं कर रही थी, तो कप्तान सौरव गांगुली ने हर संभव विकल्प आजमाया. मुख्य तेज गेंदबाजों और स्पिनरों से लेकर पार्ट-टाइम गेंदबाजों और यहां तक ​​कि विकेटकीपर को भी गेंदबाजी का मौका दिया गया. अपने दस्तानों के लिए मशहूर अजय रात्रा को गेंद सौंपी गई, जबकि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे नियमित बल्लेबाजों ने भी गेंदबाजी की.

ये भी पढ़ें: 'सम्मान महसूस नहीं...', युवराज सिंह ने संन्यास पर खोल दिया सबसे बड़ा राज, विस्फोटक बयान से मचाई खलबली

द्रविड़ ने लिया करियर का इकलौता मैच

सबसे यादगार पल तब आया जब राहुल द्रविड़ ने अपने टेस्ट करियर का एकमात्र विकेट लिया और रिडले जैकब्स को आउट किया. बल्ले से अपनी रक्षात्मक महारत के लिए दुनिया भर में मशहूर द्रविड़ का नाम गेंदबाजी के आंकड़ों में शामिल होना इस मैच को और भी खास बनाता है. यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सिर्फ तीसरा ऐसा मौका था जब एक टीम के सभी 11 खिलाड़ियों ने एक ही मैच में बॉलिंग की हो. जवागल श्रीनाथ, आशीष नेहरा और जहीर खान जैसे तेज गेंदबाजों के अलावा सौरव गांगुली, सचिन, लक्ष्मण, द्रविड़, वसीम जाफर, शिव सुंदर दास और अजय रात्रा ने बॉलिंग की. अनिल कुंबले तो मुख्य स्पिनर थे ही. जहीर और सचिन तेंदुलकर ने 2-2 विकेट लिए. हैरानी की बात है कि वसीम जाफ ने 2, राहुल द्रविड़ ने 1 और वीवीएस लक्ष्मण ने भी 1 विकेट लिया था. मैच में दोनों टीमें दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं कर पाईं. मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ.

 

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Cricket recordsSachin TendulkarSourav GangulyVVS Laxmanrahul dravid

Trending news

देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
Supreme Court On UGC
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
RG Kar rape case
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर