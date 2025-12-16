CSK का छूटा साथ... इमोशनल हो गए मथीशा पथिराना, चेन्नई के साथ टूटा इस मूमेंट का सपना

Advertisement
IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 मेगा ऑक्शन का अंत रोमांचक हुआ. विदेशी खिलाड़ी इस ऑक्शन में टॉप पिक्स रहे. जिसमें पहला नाम कैमरन ग्रीन तो दूसरा मथीशा पथिराना का आता है. दोनों को लगभग 43 करोड़ रुपये में केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया. CSK से बिछड़ने के बाद मथीशा पथिराना ने एक इमोशनल पोस्ट किया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:00 AM IST
IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 मेगा ऑक्शन का अंत रोमांचक हुआ. विदेशी खिलाड़ी इस ऑक्शन में टॉप पिक्स रहे. जिसमें पहला नाम कैमरन ग्रीन तो दूसरा मथीशा पथिराना का आता है. दोनों को लगभग 43 करोड़ रुपये में केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया. CSK से बिछड़ने के बाद मथीशा पथिराना ने एक इमोशनल पोस्ट किया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने पथिराना को 18 करोड़ रुपये में साइन किया.

क्या बोले पथिराना?

पथिराना ने एक पोस्ट में लिखा, 'एक सपने देखने वाले लड़के से लेकर गर्व से पीली जर्सी पहनने तक, CSK ने मुझे सिर्फ क्रिकेट से कहीं ज़्यादा दिया. इसने मुझे विश्वास, आत्मविश्वास और एक परिवार दिया जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा. 2022 से 2025 के अंत तक, पीली जर्सी में हर पल ने मुझे एक क्रिकेटर और एक इंसान के तौर पर आकार दिया.'

टूटा पथिराना का सपना

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं हमेशा CSK के साथ अपना आखिरी सीजन एक खास अंदाज़ में खत्म करना चाहता था. अंत तक अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था और इस शानदार फ्रेंचाइजी के लिए 50 विकेट लेना चाहता था. दुर्भाग्य से, मैं ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन सपना और कोशिश हमेशा दिल से थी. मैं धोनी भाई का मार्गदर्शन और विश्वास के लिए, कासी सर और मैनेजमेंट का मुझ पर विश्वास करने के लिए मेरे टीम के साथियों का भाइयों की तरह मेरे साथ खड़े रहने के लिए और हर वफादार CSK फैन का हर उतार-चढ़ाव में मेरा साथ देने के लिए हमेशा आभारी रहूंगा. आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ था। चेन्नई का मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह रहेगी.'

KKR के साथ नया सफर- पथिराना

उन्होंने अपने नए सफर पर कहा, 'चेन्नई हमेशा घर जैसा लगेगा और पीला रंग हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखेगा. सम्मान, आभार और गर्व के साथ अब मैं पन्ना पलटता हूं और KKR के साथ एक नया अध्याय शुरू करता हूं. धन्यवाद CSK. धन्यवाद चेन्नई, हमेशा आभारी रहूंगा.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

