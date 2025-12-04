Advertisement
trendingNow13029200
Hindi Newsक्रिकेट

VIDEO: हेडन का न्यूड घूमने वाला चैलेंज रद्द, रूट ने शतक से बचाई लाज, खुशी से झूम उठे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन दमदार शुरुआत की थी, लेकिन जो रूट ने खेल खराब कर दिया. रूट ने धमाकेदार सेंचुरी लगाकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मैथ्यू हेडन की लाज बचा ली. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 04, 2025, 07:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Joe Root
Joe Root

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन दमदार शुरुआत की थी, लेकिन जो रूट ने खेल खराब कर दिया. रूट ने धमाकेदार सेंचुरी लगाकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मैथ्यू हेडन की लाज बचा ली. हेडन ने एक ऐसा चैलेंज दिया था जिससे हर कोई हैरान था. लेकिन जो रूट ने इस चैलेंज की लाज रखी और हेडन बिना कपड़ों के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में घूमने से बच गए. 

मैथ्यू हेडन ने लिया था चैलेंज

जो रूट की गिनती सेंचुरी मशीन वाले खिलाड़ियों में आती है. पिछले कुछ सालों से रूट ने बल्ले से शतकों की बौछार कर दी और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. लेकिन इस लेवल पर पहुंचने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया में 12 साल से शतकों का सूखा बरकरार था. ऑस्ट्रेलिया को घमंड था कि उसकी धरती पर जो रूट भीगी बिल्ली साबित होते हैं. लेकिन अब रूट ने इस अभिशाप को तोड़ दिया है. मैथ्यू हेडन ने सीरीज से पहले चैलेंज लिया था कि यदि रूट इस सीरीज में भी शतक नहीं ठोकते हैं तो वह बिना कपड़ों के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में घूमेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बाल-बाल बचे हेडन

जो रूट ने दूसरे ही टेस्ट में मैथ्यू हेडन की इज्जत बचा ली और दमदार सेंचुरी ठोकी. ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. 5 रन पर इंग्लैंड ने 2 विकेट खोए तो पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम में जश्न का माहौल था. लेकिन रूट ने इसे गम में तब्दील करने में देर नहीं की. रूट दिन का खेल खत्म होने तक 135 रन पर नाबाद गए जिसमें उन्होंने 15 चौके और एक छक्का जमाया. शतक पर मैथ्यू हेडन काफी खुश नजर आए. हेडन की पत्नी ने भी इंस्टाग्राम पर रूट को धन्यवाद दिया. 

ये भी पढे़ं... AUS vs ENG: रूट ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का गुरूर... 12 साल का सूखा खत्म, स्मिथ का रिकॉर्ड भी ध्वस्त

325 पर इंग्लैंड

इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बोर्ड पर 325 रन टांग दिए हैं. रूट के अलावा ओपनर जैक क्रॉली भी चमके और 76 रन की धांसू पारी खेली. अंत में जोफ्रा आर्चर ने भी आतिशी अंदाज में 32 रन की पारी खेल दी. अब इंग्लैंड के पास महज एक विकेट बाकी है. देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे दिन इंग्लिश टीम पहली पारी का स्कोर कहां तक पहुंचाती है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Mathew Hayden

Trending news

मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
Hyderabad
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
Weather
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
india russia news in hindi
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
india china news in hindi
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
kangana ranaut
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
putin modi
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश