VIDEO: हेडन का न्यूड घूमने वाला चैलेंज रद्द, रूट ने शतक से बचाई लाज, खुशी से झूम उठे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन दमदार शुरुआत की थी, लेकिन जो रूट ने खेल खराब कर दिया. रूट ने धमाकेदार सेंचुरी लगाकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मैथ्यू हेडन की लाज बचा ली. हेडन ने एक ऐसा चैलेंज दिया था जिससे हर कोई हैरान था. लेकिन जो रूट ने इस चैलेंज की लाज रखी और हेडन बिना कपड़ों के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में घूमने से बच गए.

मैथ्यू हेडन ने लिया था चैलेंज

जो रूट की गिनती सेंचुरी मशीन वाले खिलाड़ियों में आती है. पिछले कुछ सालों से रूट ने बल्ले से शतकों की बौछार कर दी और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. लेकिन इस लेवल पर पहुंचने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया में 12 साल से शतकों का सूखा बरकरार था. ऑस्ट्रेलिया को घमंड था कि उसकी धरती पर जो रूट भीगी बिल्ली साबित होते हैं. लेकिन अब रूट ने इस अभिशाप को तोड़ दिया है. मैथ्यू हेडन ने सीरीज से पहले चैलेंज लिया था कि यदि रूट इस सीरीज में भी शतक नहीं ठोकते हैं तो वह बिना कपड़ों के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में घूमेंगे.

बाल-बाल बचे हेडन

जो रूट ने दूसरे ही टेस्ट में मैथ्यू हेडन की इज्जत बचा ली और दमदार सेंचुरी ठोकी. ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. 5 रन पर इंग्लैंड ने 2 विकेट खोए तो पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम में जश्न का माहौल था. लेकिन रूट ने इसे गम में तब्दील करने में देर नहीं की. रूट दिन का खेल खत्म होने तक 135 रन पर नाबाद गए जिसमें उन्होंने 15 चौके और एक छक्का जमाया. शतक पर मैथ्यू हेडन काफी खुश नजर आए. हेडन की पत्नी ने भी इंस्टाग्राम पर रूट को धन्यवाद दिया.

325 पर इंग्लैंड

इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बोर्ड पर 325 रन टांग दिए हैं. रूट के अलावा ओपनर जैक क्रॉली भी चमके और 76 रन की धांसू पारी खेली. अंत में जोफ्रा आर्चर ने भी आतिशी अंदाज में 32 रन की पारी खेल दी. अब इंग्लैंड के पास महज एक विकेट बाकी है. देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे दिन इंग्लिश टीम पहली पारी का स्कोर कहां तक पहुंचाती है.