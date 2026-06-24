आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कई दिनों से टॉप पर कब्जा जमाए बैठे थे. लेकिन अब उनका नंबर-1 का ताज खतरे में आ चुका है. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में बुमराह रेस्ट पर थे, जिसका घाटा उन्हें जल्द झेलना पड़ सकता है. 20 विकेट लेकर न्यूजीलैंड के पेसर ने तबाही मचाई और उनकी बराबरी कर ली है. न्यूजीलैंड की टीम 25 जून को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेलेगी, जिसमें अगर मैट हेनरी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हैं तो कुछ ही दिन में बुमराह को पछाड़ देंगे.