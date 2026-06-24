आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कई दिनों से टॉप पर कब्जा जमाए बैठे थे. लेकिन अब उनका नंबर-1 का ताज खतरे में आ चुका है. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में बुमराह रेस्ट पर थे, जिसका घाटा उन्हें जल्द झेलना पड़ सकता है. 20 विकेट लेकर न्यूजीलैंड के पेसर ने तबाही मचाई और उनकी बराबरी कर ली है. न्यूजीलैंड की टीम 25 जून को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेलेगी, जिसमें अगर मैट हेनरी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हैं तो कुछ ही दिन में बुमराह को पछाड़ देंगे.
आईसीसी ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट के बाद आईसीसी की ताजा रैंकिंग्स जारी की, जिसमें मैट हेनरी ने 6 पायदान की छलांग मारी है. हेनरी 870 रेटिंग के साथ बुमराह के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर हैं. मैट हेनरी ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले दो टेस्ट में 20 विकेट झटके. पहले टेस्ट में उन्होंने 9 विकेट झटके, जबकि दूसरे टेस्ट में 11 विकेट अपने नाम किए थे. जिसका बड़ा फायदा आईसीसी रैंकिंग्स में देखने को मिला है.
टॉप-10 पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया के 3 गेंदबाजों को घाटा हुआ है. मिचेल स्टार्क दूसरे से तीसरे नंबर पर आ चुके हैं. पैट कमिंस को भी एक पायदान का नुकसान हुआ और चौथे स्थान पर आ गए हैं. तीसरे गेंदबाज स्कॉट बोलैंड हैं, जो एक पायदान का घाटा झेलने के बाद छठे स्थान पर आ गए हैं. नाथन लियोन का एक पायदान का फायदा मिला है जो 10वें स्थान पर आ चुके हैं.
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मैट हैनरी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में एक्शन दिखाने के लिए तैयार हैं. वह इस मैच में अगर शानदार प्रदर्शन करते हैं तो बुमराह को पछाड़ देंगे. इसके बाद बुमराह को नंबर-1 का स्पॉट दोबारा लेने के लिए लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा. भारतीय टीम नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज खेलने उतरेगी. अगर बुमराह उस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ही वापस नंबर-1 पर कब्जा कर पाएंगे.