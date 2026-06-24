Add Zee Business As A Preferred Source
App

2 मैच, 20 विकेट... न्यूजीलैंड के पेसर ने खतरे में डाला जसप्रीत बुमराह का ताज, ICC रैंकिंग में नंबर-1 पर दस्तक

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कई दिनों से टॉप पर कब्जा जमाए बैठे थे. लेकिन अब उनका नंबर-1 का ताज खतरे में आ चुका है. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में बुमराह रेस्ट पर थे, जिसका घाटा उन्हें जल्द झेलना पड़ सकता है. न्यूजीलैंड के पेसर ने उनकी बराबरी कर ली है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 24, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:31 PM IST
2 मैच, 20 विकेट... न्यूजीलैंड के पेसर ने खतरे में डाला जसप्रीत बुमराह का ताज, ICC रैंकिंग में नंबर-1 पर दस्तक
Image Credit: Jasprit Bumrah (BCCI)

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'सिर्फ बजट नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए काम', फायर सुरक्षा पर हाई कोर्ट सख्त
Bilaspur News27 min ago
2
supercomputer TOP50032 min ago
3
Astro Tips35 min ago
4
Ketan Agarwal Murder Case35 min ago
5
ICC Rankings36 min ago