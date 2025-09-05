54 साल में पहली बार...नए खिलाड़ी ने रच दिया इतिहास, वनडे क्रिकेट में बना दिया 'अटूट' रिकॉर्ड
Advertisement
trendingNow12909459
Hindi Newsक्रिकेट

54 साल में पहली बार...नए खिलाड़ी ने रच दिया इतिहास, वनडे क्रिकेट में बना दिया 'अटूट' रिकॉर्ड

South Africa vs England: ब्रीत्जके मेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में वह पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने अपने पहले पांच वनडे मैचों में 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व भारतीय ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू के नाम था. सिद्धू ने अपने करियर की शुरुआत में लगातार चार ऐसी पारियां खेली थीं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

54 साल में पहली बार...नए खिलाड़ी ने रच दिया इतिहास, वनडे क्रिकेट में बना दिया 'अटूट' रिकॉर्ड

South Africa vs England: साउथ अफ्रीका के 26 वर्षीय ओपनर मैथ्यू ब्रीत्जके ने इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार एंट्री मारी है. उन्होंने करियर के शुरुआत में ही अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है.  ब्रीत्जके मेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में वह पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने अपने पहले पांच वनडे मैचों में 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व भारतीय ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू के नाम था. सिद्धू ने अपने करियर की शुरुआत में लगातार चार ऐसी पारियां खेली थीं.

नहीं थम रहा ब्रीत्जके का तूफान

ब्रीत्जके ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे वनडे मैच में हासिल की. इस मैच में उन्होंने एक बार फिर अपनी शानदार बल्लेबाजी और मजबूत मानसिकता का परिचय दिया. इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए उन्होंने 77 गेंदों में 85 रनों की शानदार पारी खेली. उन्हें जोफ्रा आर्चर ने एक बेहतरीन यॉर्कर पर आउट किया. तब तक उन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक ऐसा रहा है करियर

ब्रीत्जके के वनडे करियर की शुरुआत सपनों जैसी रही है. उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ अपने पहले ही मैच में 150 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 83 रन बनाए. वह इतने में ही नहीं रुके. ब्रीत्जके ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो मैचों में 57 और 88 रन बनाए.  अब इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 85 रनों की जुझारू पारी खेलकर उन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. पहला वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को खेला गया था. वनडे इतिहास के 54 सालों में पहली बार कोई खिलाड़ी लगातार 5 पारियों में 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं.

ये भी पढ़ें: ​ICC टेस्ट रैंकिंग के ऑलटाइम टॉप-10 बॉलर...नंबर-1 पर अनजान क्रिकेटर, लिस्ट में कपिल देव-बुमराह नहीं

अफ्रीकी बल्लेबाजों का कमाल

तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. साउथ अफ्रीका ने 50 ओवरों में 8 विकेट पर 330 रन बनाए. उसके लिए ब्रीत्जके ने 85, ट्रिस्टन स्टब्स ने 58, एडेन मार्करम ने 49, डेवाल्ड ब्रेविस ने 42, रयान रिकेल्टन ने 35 और कॉर्बिन बॉश ने नाबाद 32 रन बनाए. कप्तान तेम्बा बावुमा 4 रन ही बना पाए. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने 4 और आदिल रशीद ने 2 विकेट लिए.

ये भी पढ़ें: एक या दो नहीं...9 महीने में पूरे 21 खिलाड़ियों ने लिया संन्यास, लिस्ट में एक से बढ़कर एक धुरंधर

इंग्लैंड को जीत नहीं दिला पाए आर्चर

इसके बाद इंग्लिश टीम 50 ओवरों में 9 विकेट पर 325 रन ही बना पाई. उसे मैच में 5 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस तरह साउथ अफ्रीका ने सीरीज को भी अपने नाम कर लिया. उसने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. इंग्लैंड के लिए जोस बटलर और जो रूट ने 61-61 रन बनाए. जैकब बेथल ने 58, विल जैक्स ने 39 और कप्तान ब्रूक ने 33 रन बनाए. गेंदबाजी के बाद आर्चर ने बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाया. वह 14 गेंदों पर 27 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए. इसके बावजूद वह टीम को मैच नहीं जीता पाए.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

cricketMatthew BreetzkeSouth Africa vs England

Trending news

बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
;