54 साल में पहली बार...नए खिलाड़ी ने रच दिया इतिहास, वनडे क्रिकेट में बना दिया 'अटूट' रिकॉर्ड

South Africa vs England: साउथ अफ्रीका के 26 वर्षीय ओपनर मैथ्यू ब्रीत्जके ने इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार एंट्री मारी है. उन्होंने करियर के शुरुआत में ही अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है. ब्रीत्जके मेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में वह पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने अपने पहले पांच वनडे मैचों में 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व भारतीय ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू के नाम था. सिद्धू ने अपने करियर की शुरुआत में लगातार चार ऐसी पारियां खेली थीं.

नहीं थम रहा ब्रीत्जके का तूफान

ब्रीत्जके ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे वनडे मैच में हासिल की. इस मैच में उन्होंने एक बार फिर अपनी शानदार बल्लेबाजी और मजबूत मानसिकता का परिचय दिया. इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए उन्होंने 77 गेंदों में 85 रनों की शानदार पारी खेली. उन्हें जोफ्रा आर्चर ने एक बेहतरीन यॉर्कर पर आउट किया. तब तक उन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया था.

अब तक ऐसा रहा है करियर

ब्रीत्जके के वनडे करियर की शुरुआत सपनों जैसी रही है. उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ अपने पहले ही मैच में 150 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 83 रन बनाए. वह इतने में ही नहीं रुके. ब्रीत्जके ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो मैचों में 57 और 88 रन बनाए. अब इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 85 रनों की जुझारू पारी खेलकर उन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. पहला वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को खेला गया था. वनडे इतिहास के 54 सालों में पहली बार कोई खिलाड़ी लगातार 5 पारियों में 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं.

अफ्रीकी बल्लेबाजों का कमाल

तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. साउथ अफ्रीका ने 50 ओवरों में 8 विकेट पर 330 रन बनाए. उसके लिए ब्रीत्जके ने 85, ट्रिस्टन स्टब्स ने 58, एडेन मार्करम ने 49, डेवाल्ड ब्रेविस ने 42, रयान रिकेल्टन ने 35 और कॉर्बिन बॉश ने नाबाद 32 रन बनाए. कप्तान तेम्बा बावुमा 4 रन ही बना पाए. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने 4 और आदिल रशीद ने 2 विकेट लिए.

इंग्लैंड को जीत नहीं दिला पाए आर्चर

इसके बाद इंग्लिश टीम 50 ओवरों में 9 विकेट पर 325 रन ही बना पाई. उसे मैच में 5 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस तरह साउथ अफ्रीका ने सीरीज को भी अपने नाम कर लिया. उसने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. इंग्लैंड के लिए जोस बटलर और जो रूट ने 61-61 रन बनाए. जैकब बेथल ने 58, विल जैक्स ने 39 और कप्तान ब्रूक ने 33 रन बनाए. गेंदबाजी के बाद आर्चर ने बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाया. वह 14 गेंदों पर 27 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए. इसके बावजूद वह टीम को मैच नहीं जीता पाए.