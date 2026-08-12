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"हमेशा नहीं खेल सकते..." मैथ्यू हेडन ने सुलझा दिया रोहित के रिटायरमेंट का गणित, डिटेल में की बात

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के संन्यास के चर्चे हर दिन देखने को मिलते हैं. फैंस अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि अब रोहित खेलते नजर आएंगे या नहीं. अब हिटमैन के रिटायरमेंट को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर ने डिटेल में बात की. उन्होंने समझाया कि आखिर क्यों इस उम्र पर रिटायरमेंट का दबाव बढ़ जाता है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 12, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:30 PM IST
"हमेशा नहीं खेल सकते..." मैथ्यू हेडन ने सुलझा दिया रोहित के रिटायरमेंट का गणित, डिटेल में की बात

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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