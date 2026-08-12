"हमेशा नहीं खेल सकते..." मैथ्यू हेडन ने सुलझा दिया रोहित के रिटायरमेंट का गणित, डिटेल में की बात

वर्ल्ड कप 2027 जैसे-जैसे करीब आ रहा है, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के चर्चे तेज होते जा रहे हैं. पिछले महीने इंग्लैंड टूर पर वनडे सीरीज के दौरान लॉर्ड्स में उतरने से पहले रोहित शर्मा की संन्यास की अफवाह ऐसी उड़ी कि मानों वो मुकाबला आखिरी माना जा रहा था. अब रोहित शर्मा के संन्यास पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मैथ्यू हेडन ने खुलकर बात की है. उन्होंने डिटेल में समझाया कि आखिर इस उम्र में आकर संन्यास का दबाव क्यों बढ़ जाता है.