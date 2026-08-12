"हमेशा नहीं खेल सकते..." मैथ्यू हेडन ने सुलझा दिया रोहित के रिटायरमेंट का गणित, डिटेल में की बात

वर्ल्ड कप 2027 जैसे-जैसे करीब आ रहा है, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के चर्चे तेज होते जा रहे हैं. पिछले महीने इंग्लैंड टूर पर वनडे सीरीज के दौरान लॉर्ड्स में उतरने से पहले रोहित शर्मा की संन्यास की अफवाह ऐसी उड़ी कि मानों वो मुकाबला आखिरी माना जा रहा था. अब रोहित शर्मा के संन्यास पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मैथ्यू हेडन ने खुलकर बात की है. उन्होंने डिटेल में समझाया कि आखिर इस उम्र में आकर संन्यास का दबाव क्यों बढ़ जाता है.
रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, जिसके चलते उनका टीम इंडिया में बने रहना और भी ज्यादा चैलेंजिंग है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में चैंपियन बनने के बाद इस इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. वहीं, 2025 में शांति से टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कहा. हेडन का मानना है कि शर्मा का रिटायरमेंट का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या उनमें अभी भी टॉप-लेवल क्रिकेट की चुनौतियों का सामना करने की भूख, ऊर्जा और इच्छाशक्ति है.
मैथ्यू हेडन ने ANI से बातचीत में कहा, "देखिए, जब आप रोहित की उम्र में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे सवाल उठना लाजमी है. उनसे पहले विराट थे और उससे पहले गौतम गंभीर थे. यह सिलसिला चलता रहता है, आप हमेशा के लिए यह शानदार खेल नहीं खेल सकते. जब आप अपने करियर के उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, तो आपसे जरूर पूछा जाता है कि आप IPL छोड़ेंगे या इंटरनेशनल क्रिकेट.
हेडन ने संन्यास के फैसले को पूरी तरह रोहित शर्मा पर टालते हुए कहा, "रोहित पहले ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, इसलिए आखिरकार वही जान सकते हैं कि क्या उनमें अभी भी इतने मुश्किल शेड्यूल में डटे रहने की हिम्मत है. इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला करने के लिए युवा जैसी ऊर्जा की जरूरत होती है. इसलिए, अगर वह कर सकते हैं तो डटे रहेंगे. आखिर में यह पूरी तरह से उनका फैसला होगा."
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रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दो वनडे में बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे. लेकिन जैसे ही लॉर्ड्स में उतरे तो उन्होंने अपने पुराने अंदाज से गर्दा ही उड़ा दिया. हिटमैन ने इस मुकाबले में 138 रन की तूफानी पारी खेली थी. हालांकि, सीरीज में टीम इंडिया को 1-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा था. अब टीम इंडिया अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी, जहां रोहित एक्शन में नजर आ सकते हैं.