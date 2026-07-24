IND vs ZIM: पिता मथुरा में लगा रहे थे 'गोवर्धन परिक्रमा', बेटा मयंक यादव 7000 KM दूर चटका रहा था विकेट पर विकेट

भारत ने गुरुवार को हरारे में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में जिम्बाब्वे को 40 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया. भारत ने इसी के साथ ही तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. भारत को इस T20I मैच में जीत दिलाने में खतरनाक तेज गेंदबाज मयंक यादव का बहुत बड़ा रोल रहा है. मयंक यादव ने लगभग 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करते ही तूफानी प्रदर्शन किया है. मयंक यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट झटके हैं.
मयंक यादव को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया है. मयंक यादव ने इस दौरान एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है. तेज गेंदबाज मयंक यादव किसी टी20 इंटरनेशनल मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं. यह कारनामा मयंक यादव ने गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान किया था. 24 साल के मयंक यादव ने मैच की पहली ही गेंद पर जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट को विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराया. इसी के साथ मयंक यादव टी20 इंटरनेशनल मैच की पहली गेंद पर विकेट हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बन गए.
टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अर्शदीप सिंह ने यूएसए के शायन जहांगीर को मैच की पहली ही गेंद पर अपना शिकार बनाया था. इसके बाद एशिया कप 2025 में हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सईम अयूब को मुकाबले की पहली गेंद पर पवेलियन लौटाया था. प्रभु यादव मथुरा में 'गोवर्धन परिक्रमा' कर रहे थे, जब उनके बेटे मयंक यादव, 7000 KM दूर जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे. 24 साल के पेसर मयंक यादव ने दो साल बाद वापसी करते हुए 18 रन देकर 2 विकेट लेकर शानदार स्पेल किया, इसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20I में 149 KMPH की रफ्तार से पहली गेंद पर विकेट लेना भी शामिल है, जिसमें उन्होंने ब्रायन बेनेट को आउट किया था, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान शानदार 97 रन बनाकर भारत को चौंका दिया था.
मयंक यादव के पिता प्रभु यादव ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन पहाड़ी के चारों ओर 21 KM की पवित्र परिक्रमा पूरी करने के बाद 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से बात की थी. प्रभु यादव ने कहा, 'मैंने तो मैच देखा तक नहीं. पिछले दो साल बच्चे (मयंक यादव) के काफी मुश्किल गए हैं. मैं तो बस कल रात ही मथुरा आ गया था, बस अभी गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करके वापस निकल रहा हूं. बस फिट रहे, यही मांगा है भगवान से.' मयंक यादव के पिता प्रभु यादव ओखला में एक फैक्ट्री में एम्बुलेंस और पुलिस के लिए सायरन बनाने का काम करते हैं.
मयंक यादव के पिता प्रभु यादव मथुरा में 'गोवर्धन परिक्रमा' कर रहे थे, तब उनके बेटे मयंक यादव, 7000 KM दूर जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में विकेट पर विकेट चटका रहे थे. दिल्ली के इस पेसर मयंक यादव के लिए पिछले कुछ साल उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. जैसा कि उनके पिता कहते हैं, वह मुश्किल से ही घर गए हैं, जबकि उनकी मां को उम्मीद है कि उनका बेटा इस सीरीज के बाद आखिरकार परिवार के साथ कुछ समय बिताएगा. मयंक यादव की मां ममता यादव ने कहा, 'अब शायद कुछ दिन घर पर रहेंगे.'