Advertisement
trendingNow12963700
Hindi Newsक्रिकेट

भारत को मिला शोएब अख्तर जैसा खूंखार तेज गेंदबाज, फाइटर जेट से प्यार, रॉकेट की तरह फेंकता है घातक गेंद

भारत के पास शोएब अख्तर जैसा एक खूंखार तेज गेंदबाज मौजूद है, जो फाइटर जेट से बेहद प्यार करता है. टीम इंडिया का यह खतरनाक तेज गेंदबाज मिसाइल और रॉकेट की तरह घातक गेंदें फेंकता है. भारत का ये गेंदबाज दुनिया में सबसे तेज गेंद डालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 16, 2025, 09:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत को मिला शोएब अख्तर जैसा खूंखार तेज गेंदबाज, फाइटर जेट से प्यार, रॉकेट की तरह फेंकता है घातक गेंद

भारत के पास शोएब अख्तर जैसा एक खूंखार तेज गेंदबाज मौजूद है, जो फाइटर जेट से बेहद प्यार करता है. टीम इंडिया का यह खतरनाक तेज गेंदबाज मिसाइल और रॉकेट की तरह घातक गेंदें फेंकता है. भारत का ये गेंदबाज दुनिया में सबसे तेज गेंद डालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है. इस समय दुनिया में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम है. शोएब अख्तर ने 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंदबाज फेंकी थी. शोएब अख्तर की इस गेंद की स्पीड 161.3 kmph की थी. शोएब अख्तर का रिकॉर्ड आज तक कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है. जो इस रिकॉर्ड की महानता को बताता है. इस गेंदबाज के अपने करियर में कई बार 150 का आकड़ा पार किया था. जोकि बहुत ज्यादा मुश्किल कहा जाता था.

भारत को मिला शोएब अख्तर जैसा खूंखार तेज गेंदबाज

शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है, लेकिन एक गेंदबाज ऐसा है जो ऐसा कर सकता है. वह गेंदबाज और कोई नहीं बल्कि भारत के तेज गेंदबाज मयंक यादव हैं. मयंक यादव को बचपन में ही जेट विमान पसंद थे और उनसे प्रेरणा मिलती थी. मयंक यादव को बचपन से ही जेट विमान, रॉकेट और सुपर बाइक की स्पीड ने रोमांचित किया है. मयंक यादव ने IPL 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए सबसे तेज गेंद डालकर तहलका मचा दिया था. मयंक यादव ने आईपीएल 2024 सीजन में RCB के खिलाफ एक मैच में 156.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी. मयंक यादव 156.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालकर रातोंरात स्टार बन गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

रॉकेट की तरह फेंकता है घातक गेंद

मयंक यादव लगातार 150 किमी प्रति घंटे से ऊपर की गति से गेंदबाजी करने में माहिर हैं. लगातार 150 किमी प्रति घंटे से ऊपर की गति से गेंदबाजी करने की क्षमता ने मयंक यादव को टीम इंडिया में जगह भी दिलाई. मयंक यादव भारत के लिए अभी तक 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. इस फॉर्मेट में मयंक यादव 20.75 की औसत से 4 विकेट हासिल कर चुके हैं. मयंक यादव को लखनऊ सुपर जाएंट्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 11 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.

क्रिकेट प्रेमियों को बहुत सी उम्मीदें

मयंक यादव अगर अपनी स्पीड को और बेहतर बनाते हैं, तो वह शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. IPL 2024 में मयंक यादव के यॉर्कर को खेलना बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन साबित हुआ था. लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए IPL 2024 में मयंक यादव ने 4 मैचों में 7 विकेट झटके थे. IPL 2025 में मयंक यादव ने 2 मैच खेले थे और उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए थे. भारतीय टीम के साथ-साथ क्रिकेट प्रेमियों को भी मयंक यादव से बहुत सी उम्मीदें हैं. जिस हिसाब से समय के साथ मयंक यादव की गति बढ़ती जाएगी, उससे कहना गलत नहीं होगा कि वह शोएब अख्तर के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

फाइटर जेट से प्यार

मयंक यादव ने एक बार बयान देते हुए कहा था, ‘जीवन में मुझे ऐसी चीजें पसंद हैं, जिनकी गति अधिक हो. चाहे वह रॉकेट हो, हवाई जहाज हो या सुपर बाइक, स्पीड मुझे उत्साहित करती है. बचपन में मुझे जेट विमान पसंद थे और उनसे प्रेरणा मिलती थी. मैं केवल एक ही तेज गेंदबाज से प्रेरणा लेता हूं और वह डेल स्टेन हैं. वह मेरे आदर्श हैं और मैं उन्हें बहुत मानता हूं.'

बिहार से खास कनेक्शन

मयंक यादव का जन्म दिल्ली में हुआ लेकिन उनका कनेक्शन बिहार से है. मयंक यादव सुपौल के मरौना प्रखंड के रतहो गांव से ताल्लुक रखते हैं. मयंक यादव के पिता प्रभु यादव दिल्ली में दुरा इंडिया टोन प्रा लिमिटेड नामक सायरन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं. कोरोना के समय प्रभु यादव का बिजनेस डूब गया था.

पिता ने बेचे अंडे और चाय

मयंक यादव के पिता प्रभु यादव को चाय की दुकान और अंडे की रेहड़ी तक में काम करना पड़ा था. मयंक यादव को भविष्य का सुपरस्टार बताया जा रहा है. मयंक यादव अभी केवल 23 साल के ही हैं. मयंक यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2022 के ऑक्शन में 20 लाख के बेस प्राइज में खरीदा था. मयंक यादव चोट लगने की वजह से आईपीएल 2023 टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. आईपीएल 2024 में जब मयंक यादव ने वापसी की तो उन्होंने अपनी रफ्तार से कहर मचाकर रख दिया था. इसके बाद मयंक यादव को लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 11 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. IPL 2025 में मयंक यादव ने 2 मैच खेले थे और उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए थे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

mayank yadav

Trending news

आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
PM Modi
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
Lalu Prasad Yadav
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
MK Stalin
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
IMD
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल