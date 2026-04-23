लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सबसे बड़ा विलेन बना ये खिलाड़ी, अकेला ही साबित हुआ मैच हरवाने का जिम्मेदार

IPL 2026, LSG vs RR: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ बुधवार को खेले गए IPL मैच में उसने एक ऐसे खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया, जिसने बेहद घटिया बॉलिंग कर उसे मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बता दें कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए. जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम 18 ओवर में 119 रन पर ऑलआउट हो गई.

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सबसे बड़ा विलेन बना ये खिलाड़ी

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने तेज गेंदबाज मयंक यादव को प्लेइंग इलेवन में मौका देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है. मयंक यादव ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ इस IPL मैच के दौरान 4 ओवर में 56 रन लुटा दिए. मयंक यादव को इस दौरान एक भी विकेट नसीब नहीं हुआ. मयंक यादव की घटिया गेंदबाजी का फायदा उठाकर राजस्थान रॉयल्स की टीम 159 रन के लड़ने लायक स्कोर तक पहुंच गई. मयंक यादव ने 4 ओवर में 56 रन लुटा दिए, जिसकी वजह से अंत में जाकर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम यह मैच 40 रन से हार गई.

अकेला ही साबित हुआ मैच हरवाने का जिम्मेदार

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम ने 10.2 ओवर में ही 77 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन फिर भी यह टीम 159 रन के लड़ने लायक स्कोर तक पहुंच गई. इस हालात में उम्मीद थी कि अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए मशहूर खूंखार तेज गेंदबाज मयंक यादव कुछ करिश्मा करके दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने 4 ओवर में 56 रन लुटा दिए और एक भी विकेट नहीं लिया. मयंक यादव ने इस तरह अपनी लचर गेंदबाजी की वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को हार के गर्त में धकेलने का काम किया है. मयंक यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने IPL 2026 के लिए 11 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.

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राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया

राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम को 40 रन से रौंद दिया. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गवांकर 159 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम को 160 रन का टारगेट दिया. जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम 18 ओवर में 119 रन पर ऑलआउट हो गई. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर चली गई है. पंजाब किंग्स 6 मैचों में 11 अंक के साथ पहले स्थान पर है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को हराने के बाद 7 मैचों में 10 अंक के साथ राजस्थान रॉयल्स (RR) दूसरे स्थान पर चली गई है.