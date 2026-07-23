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वापसी करते ही छा गए मयंक यादव, T20I में मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले बने तीसरे भारतीय गेंदबाज

मयंक यादव ने अपने वापसी मैच को यादगार बनाते हुए पहली गेंद पर ही विकेट चटका दिया. तेज रफ्तार से डाली गई गेंद पर ब्रायन बेनेट चकमा खा गए और विकेट कीपर ईशान किशन को कैच दे बैठे. इसके साथ ही मयंक यादव T20I में मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 23, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:50 PM IST
वापसी करते ही छा गए मयंक यादव, T20I में मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले बने तीसरे भारतीय गेंदबाज
Image Credit: T20I में मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने मयंक यादव (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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