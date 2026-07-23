वापसी करते ही छा गए मयंक यादव, T20I में मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले बने तीसरे भारतीय गेंदबाज

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे पहले टी20 मैच में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जिम्बाब्वे की टीम शुरुआत से ही बैकफुट पर चली गई. मयंक यादव ने पहली गेंद पर ही उन्हें झटका दिया. मयंक के अलावा प्रिंस यादव ने भी प्रभावित करते हुए दो विकेट चटकाए. जिम्बाब्वे की टीम जैसे-तैसे 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 125 रन बना सकी. मयंक यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए. प्रिंस यादव ने अपने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए. शिवम दुबे और रवि बिश्नोई ने 1-1 विकेट झटके.