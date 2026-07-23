वापसी करते ही छा गए मयंक यादव, T20I में मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले बने तीसरे भारतीय गेंदबाज

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव ने हाथ में गेंद थामते ही इतिहास रच दिया. 24 साल के पेसर मैच की पहली गेंद पर विकेट चटकाने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. मयंक यादव ने जिम्बाब्वे के ओपनर ब्रायन बेनेट को पहली गेंद पर ही पवेलियन की राह दिखाई. वो अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार भारत की तरफ से खेलने उतरे थे. पिछले 1-2 सालों से मयंक यादव चोट के चलते बहुत परेशान रहे हैं. इस साल आईपीएल में उन्होंने वापसी की थी और अब उन्हें भारतीय टीम में एंट्री मिल गई है.
मयंक यादव ने अपने वापसी मैच को यादगार बनाते हुए पहली गेंद पर ही विकेट चटका दिया. तेज रफ्तार से डाली गई गेंद पर ब्रायन बेनेट चकमा खा गए और विकेट कीपर ईशान किशन को कैच दे बैठे. इसके साथ ही मयंक यादव T20I में मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने. मयंक यादव ने अभी तक 23 T20 मुकाबले खेले हैं और 25 विकेट चटकाए हैं.
मयंक यादव से पहले अर्शदीप सिंह और ऑलराउंडर हार्दिक पांडया ने ये कारनामा किया था. अर्शदीप ने 12 जून को न्यूयॉर्क में अमेरिका के खिलाफ भारत के T20 वर्ल्ड कप 2024 मैच की पहली ही गेंद पर विकेट लिया था, जबकि 14 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एशिया कप 2025 मैच में हार्दिक ने मैच की पहली ही गेंद पर सैम अयूब को आउट किया था.
मयंक यादव कुल मिलाकर ऐसे चौथे भारतीय हैं जिन्होंने T20I पारी की पहली गेंद पर एक से ज़्यादा बार विकेट लिया है. इससे पहले, 12 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लिए खेले गए T20I मैच में भी मयंक ने पारी की पहली गेंद पर विकेट लिया था और परवेज हुसैन एमोन को आउट किया था.
T20I पारी की पहली गेंद पर भारतीय गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेट
भुवनेश्वर बनाम SL (बल्लेबाज: पाथुम निसांका, 2022)
भुवनेश्वर बनाम ENG (बल्लेबाज: जेसन रॉय, 2022)
भुवनेश्वर बनाम ZIM (बल्लेबाज: मधेवेरे, 2022)
हार्दिक पांड्या बनाम WI (बल्लेबाज: ब्रैंडन किंग, 2023)
अर्शदीप सिंह बनाम USA (बल्लेबाज: जहांगीर, 2024)
मयंक यादव बनाम BAN (बल्लेबाज: परवेज, 2024)
हार्दिक पांड्या बनाम PAK (बल्लेबाज: सैम अयूब, 2025)
अर्शदीप सिंह बनाम ENG (बल्लेबाज: फिल साल्ट, 2026)
मयंक यादव बनाम ZIM (बल्लेबाज: ब्रायन बेनेट, 2026)
हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे पहले टी20 मैच में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जिम्बाब्वे की टीम शुरुआत से ही बैकफुट पर चली गई. मयंक यादव ने पहली गेंद पर ही उन्हें झटका दिया. मयंक के अलावा प्रिंस यादव ने भी प्रभावित करते हुए दो विकेट चटकाए. जिम्बाब्वे की टीम जैसे-तैसे 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 125 रन बना सकी. मयंक यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए. प्रिंस यादव ने अपने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए. शिवम दुबे और रवि बिश्नोई ने 1-1 विकेट झटके.
भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच चल रही 3 मैचों की सीरीज का सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर किया जा रहा है. जबकि, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड पर हो रही है.