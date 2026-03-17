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Hindi Newsक्रिकेटसलमान आगा रन आउट विवाद...MCC का बड़ा खुलासा, क्या गलत रन आउट हुए थे पाकिस्तानी कप्तान?

सलमान आगा रन आउट विवाद...MCC का बड़ा खुलासा, क्या गलत रन आउट हुए थे पाकिस्तानी कप्तान?

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में जमकर पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के रन आउट को लेकर जमकर विवाद हुआ था. अब इस पूरे मामले पर MCC ने अपना फैसला सुनाया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:51 PM IST
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Image credit-X/Bangladesh cricket
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मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में पाकिस्तानी बल्लेबाज सलमान आगा के विवादित रन-आउट पर मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने आपत्ति जताई है. एमसीसी ने स्पष्ट किया कि किसी भी बल्लेबाज को फील्डिंग टीम की अनुमति के बिना गेंद को उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए. इस सीरीज के दौरान ढाका में खेले गए दूसरे ODI में एक विवाद सामने आया, जिसने क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया. अब इस पूरे मामले पर क्रिकेट के नियम तय करने वाली संस्था मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है. इस सीरीज में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी.

39वें ओवर में हुई थी घटना

यह घटना पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर में हुई, जब बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने गेंद को रोकने के लिए अपने जूते का इस्तेमाल किया और आगा से टकरा गई. क्रीज से कुछ कदम बाहर आने के बाद भी आगा ने गेंद को वापस करने के लिए झुककर प्रयास किया. मिराज ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए गेंद उठाई और अंडरआर्म से नॉन-स्ट्राइकर छोर के स्टंप्स की ओर फेंक दी.

‘कोई विवाद नहीं बनता’

एमसीसी ने बाद में कहा कि नियमों के अनुसार सलमान आगा पूरी तरह से आउट थे, क्योंकि विकेट टूटने के समय गेंद खेल में थी और आगा अपनी क्रीज से बाहर थे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आगा ने गेंद उठाई होती, तो बांग्लादेश को फील्डिंग में बाधा डालने के लिए अपील करने का अधिकार होता.

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सलमान आगा को आउट करार दिया

एमसीसी ने बयान में कहा, “इसलिए यह साबित करने का कोई आधार नहीं बनता कि यह नॉट आउट था, और न ही नियम को इस तरह बदला जा सकता है कि ऐसी स्थिति में बल्लेबाज को नॉट आउट घोषित किया जा सके. नियमों के अनुसार, दोनों अंपायरों के पास कोई विशेष विकल्प नहीं थे. विकेट टूटने के समय नॉन-स्ट्राइकर पूरी तरह अपनी क्रीज से बाहर थे और गेंद खेल में थी. इसलिए यह आउट ही है.”

MCC ने किया साफ

यह भी ध्यान देने की बात है कि नॉन-स्ट्राइकर गेंद खेल में होने के दौरान अपनी क्रीज से बाहर था और जैसे ही वह वापस आने की कोशिश कर रहा था, वह मेहदी से टकरा गया. इसके अलावा, किसी भी बल्लेबाज को फील्डिंग टीम की अनुमति के बिना गेंद उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उसे फील्डिंग में बाधा डालने के कारण आउट किए जाने का खतरा रहता है. बाद में देखा जाए तो, उस समय का सही इस्तेमाल वह अपनी क्रीज पर वापस लौटने की कोशिश में कर सकता था.

ये भी पढ़ें : कभी फिक्सिंग तो कभी मैनेजमेंट से विवाद, इन 5 होनहार खिलाड़ियों का गंदी आदतों ने किया करियर खत्म

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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