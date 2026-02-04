Advertisement
टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतकों के बादशाह...टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट, पहला नाम जानकर नहीं होगा विश्वास

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई महान खिलाड़ी हुए हैं. समय के साथ न सिर्फ दौर बदला, बल्कि क्रिकेट खेलने की शैली भी बदलती गई. इसके बावजूद भारतीय टीम हर युग में दिग्गज खिलाड़ियों से सजी रही है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:50 PM IST
Babar-Kohli

अगर टी20 क्रिकेट की बात करें, तो साल 2007 के आसपास दुनिया इस सीमित ओवरों वाले फॉर्मेट से परिचित हुई. तब से लेकर अब तक टीम इंडिया में कई शानदार और स्टार खिलाड़ी सामने आए हैं. टी20 क्रिकेट का जिक्र होते ही सबसे पहला नाम जो ज़हन में आता है, वह है युवराज सिंह.लेकिन आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने बीते कई सालों में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ जमकर रन बनाए हैं. साथ ही अपने नाम कई सारे अर्धशतकों का रिकॉर्ड स्थापित किया है. क्या आपको पता है टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा फिफ्टी किसने ठोकी है.

बाबर आजम (पाकिस्तान) - 39 अर्धशतक
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर हैं। 139 मैचों में बाबर ने 128.38 के स्ट्राइक रेट से 4,505 रन बनाए हैं। उनके खाते में 39 अर्धशतक भी शामिल हैं.

विराट कोहली ( भारत ) - 38 अर्धशतक

सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने के मामले में दूसरे नंबर विराट कोहली का नाम है. भारत के रन मशीन विराट कोहली का नाम है. कोहली ने अपने करियर में ओवरऑल खेले 125 टी20 मुकाबलों में 137.89 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 4188 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया था, साथ ही उनके नाम पर 38 अर्धशतक है.

रोहित शर्मा (भारत) - 32 अर्धशतक
पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित ने 159 मैच खेले और 32.05 के औसत और 140.89 के शानदार स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाए। उनके नाम 32 अर्धशतक भी हैं

मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान) 

पाकिस्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 30 अर्धशतकों के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में रिजवान ने 106 मैच खेले हैं और 47.41 के औसत और 125.37 के स्ट्राइक रेट से 3,414 रन बनाए हैं.

डेविड वार्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 28 अर्धशतक
अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर डेविड वार्नर 110 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 28 अर्धशतकों के साथ इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं. अपने समय में, वे गेंदबाजों पर शुरुआत में ही हमला करने और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच की दिशा तय करने में माहिर थे.

