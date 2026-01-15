Advertisement
रिकॉर्ड्स की मशीन है ये दिग्गज…पिछले 5 टी20 विश्व कप के टॉप 5 स्कोरर, लिस्ट में स्टार खिलाड़ी का जलवा

7 फरवरी से भारत और श्रीलंका के मेजबानी में टी20 विश्व कप की शुरुआत हो रही है. इस बार पहली बार टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं.साथ ही ये पहला मौका जब 8 एशिया की टीमें खेल रही हैं.आज हम चर्चा करने वाले हैं पिछले 5 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के टॉप 5 स्कोरर के बारे में. लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा है. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 15, 2026, 09:51 PM IST
Virat Kohli

7 फरवरी से भारत और श्रीलंका के मेजबानी में टी20 विश्व कप की शुरुआत हो रही है. इस बार पहली बार टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं.साथ ही ये पहला मौका जब 8 एशिया की टीमें खेल रही हैं. विश्व कप की शुरुआत होने में अब महीने भर से भी कम का समय बचा है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया इस बार भी खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. बहरहाल, आज हम चर्चा करने वाले हैं पिछले 5 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के टॉप 5 स्कोरर के बारे में. लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा है. एक खिलाड़ी तो ऐसा है, जिसने 1 नहीं बल्कि कई बार ये उपलब्धि हासिल की है.

विराट कोहली(2014)
साल 2014 में टीम इंडिया खिताब जीतते-जीतते रह गई थी. भारतीय टीम को फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. बता दें कि इस साल टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने मात्र 6 मैचों ही 314 रन बना डाले. कोहली उस साल बेहद ही शानदार फॉर्म में थे.

विराट कोहली(2016)
साल 2016 में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज ने बुरी तरह से मात दी थी. हालांकि, विराट कोहली ने वन मैन आर्मी की तरह इस साल भी गजब की फॉर्म में थे. वह इस साल भी भारतीय टीम की ओर से टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. कोहली ने इस साल 5 मैचों में 273 रन बनाए थे. 

केएल राहुल(2021)
लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल का नाम है. राहुल ने साल 2021 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए थे.बता दें कि इस साल राहुल ने महज 5 मैचों में 194 बनाए थे. वह टीम इंडिया की ओर से टॉप स्कोरर थे.

विराट कोहली(2022)
लिस्ट में एक बार फिर भारत के स्टार खिलाड़ी का नाम है. जी हां साल 2022 में भी भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट ने अपने नाम किया था. कोहली ने इस साल अपने टी20 करियर का इकलौता शतक ठोका था. बता दें कोहली ने इस साल खेले 6 मैचों की 6 पारियों में 296 रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया था.

रोहित शर्मा(2024)
साल 2024 टी20 विश्व कप में भारत ने 17 साल बाद विश्व कप अपने नाम किया था. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने ट्रॉफी अपने नाम की थी. साथ ही कप्तान साहब भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी थे. बता दें कि रोहित ने उस साल 8 मैचों में 257 रन बनाए थे. जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ 98 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में ठोके थे. इसी साल रोहित और विराट दोनों ने ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

