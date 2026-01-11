WPL के इतिहास में मेग लैनिंग ने किया बड़ा कारनामा, चुटकियों में एलिस पेरी का महारिकॉर्ड हुआ ध्वस्त

मेग लैनिंग ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के इतिहास में बड़ा कारनामा किया है. मेग लैनिंग ने चुटकियों में एलिस पेरी का एक महारिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. यूपी वॉरियर्स की कप्तान मेग लैनिंग विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गई हैं. इस मामले में उन्होंने अपनी हमवतन एलिस पेरी को पछाड़ दिया है.

WPL के इतिहास में मेग लैनिंग ने किया बड़ा कारनामा

मेग लैनिंग ने साल 2023 से अब तक WPL में कुल 28 मैच खेले हैं, जिसमें 39.28 की औसत के साथ 982 रन बनाए, जिसमें 9 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, एलिस पेरी ने 25 मुकाबलों में 64.80 की औसत के साथ 972 रन जुटाए. इस लिस्ट में नेट साइवर ब्रंट टॉप पर हैं, जिन्होंने 31 मुकाबलों में 9 अर्धशतकों की मदद से 1,101 रन जुटाए हैं.

टॉप पर कौन सी बल्लेबाज?

साइवर-ब्रंट विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के इतिहास में 1,000+ रन बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिसका श्रेय उनके शानदार 2025 के कैंपेन को जाता है, जिसमें उन्होंने इतिहास रचा था. इंग्लैंड की कप्तान मुंबई इंडियंस के विजयी डब्ल्यूपीएल 2025 कैंपेन के दौरान एक ही सीजन में 500+ रन बनाने वाली पहली और एकमात्र क्रिकेटर बनीं. शनिवार को डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए डब्ल्यूपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने कप्तान एश्ले गार्डनर की अर्धशतकीय पारी के दम पर 4 विकेट खोकर 207 रन बनाए.

यूपी वॉरियर्स को मिली हार

एश्ले गार्डनर ने 41 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों के साथ 65 रन की पारी खेली, जबकि अनुष्का शर्मा ने 44 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इनके अलावा, सोफी डिवाइन ने 38 रन जुटाए. इसके जवाब में यूपी वॉरियर्स निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर सिर्फ 197 रन ही बना सकी. इस टीम के लिए फोएबे लिचफील्ड ने सर्वाधिक 78 रन बनाए, जबकि कप्तान मेग लैनिंग ने 30 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. यह डब्ल्यूपीएल इतिहास का ऐसा तीसरा मुकाबला रहा, जिसमें 400 से अधिक रन बने. दोनों टीमों ने मिलकर 404 रन जुटाए. इससे पहले साल 2025 में आरसीबी और यूपी वॉरियर्स की टीम ने 438 रन जोड़े थे. साल 2025 में गुजरात जायंट्स और आरसीबी के बीच वडोदरा में खेले गए मुकाबले में कुल 403 रन बने थे.