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मेगन शट ने रचा इतिहास: महिला ODI में 150 विकेट लेने वाली बनीं तीसरी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शट के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है. बांग्लादेश महिला टीम के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच में शट ने वनडे क्रिकेट में 150 विकेट पूरे किए. शट इस खास मुकाम तक पहुंचने वाली सिर्फ तीसरी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 09, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 08:03 PM IST
मेगन शट ने रचा इतिहास: महिला ODI में 150 विकेट लेने वाली बनीं तीसरी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज
Image Credit: Megan Schutt

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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