6,6,6,6... ODI में नंबर-8 के पुछल्ले बल्लेबाज ने कोहली के अंदाज में शतक जड़कर मचाया कोहराम
Advertisement
trendingNow12893583
Hindi Newsक्रिकेट

6,6,6,6... ODI में नंबर-8 के पुछल्ले बल्लेबाज ने कोहली के अंदाज में शतक जड़कर मचाया कोहराम

83 Balls 100 Runs No 8 Batsman Hits Century In ODI: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर-8 के एक पुछल्ले बल्लेबाज ने एक बार अपने बल्ले से ऐसी भयानक तबाही मचाई जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए. नंबर-8 के इस पुछल्ले बल्लेबाज ने न सिर्फ 83 गेंद पर शतक ठोक दिया, बल्कि अपनी टीम को जीत भी दिला दी. पूरी दुनिया ने इस बड़े अजूबे को अपनी आंखों से देखा, जब किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में नंबर-8 के एक पुछल्ले बल्लेबाज ने विराट कोहली के अंदाज में शतक जड़ा और अपनी टीम के लिए जीत का हीरो साबित हुआ.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 23, 2025, 03:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

6,6,6,6... ODI में नंबर-8 के पुछल्ले बल्लेबाज ने कोहली के अंदाज में शतक जड़कर मचाया कोहराम

83 Balls 100 Runs No 8 Batsman Hits Century In ODI: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर-8 के एक पुछल्ले बल्लेबाज ने एक बार अपने बल्ले से ऐसी भयानक तबाही मचाई जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए. नंबर-8 के इस पुछल्ले बल्लेबाज ने न सिर्फ 83 गेंद पर शतक ठोक दिया, बल्कि अपनी टीम को जीत भी दिला दी. पूरी दुनिया ने इस बड़े अजूबे को अपनी आंखों से देखा, जब किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में नंबर-8 के एक पुछल्ले बल्लेबाज ने विराट कोहली के अंदाज में शतक जड़ा और अपनी टीम के लिए जीत का हीरो साबित हुआ.

क्रिकेट का सबसे बड़ा अजूबा

बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने 7 दिसंबर 2022 को भारत के खिलाफ खेले गए एक वनडे इंटरनेशनल मैच में नंबर-8 पोजीशन पर बैटिंग करते हुए 83 गेंद पर 100 रन की पारी खेली. मेहदी हसन मिराज ने 120.48 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 8 चौके और 4 छक्के लगाए. मेहदी हसन मिराज ने यह अद्भुत पारी तब खेली, जब बांग्लादेश की टीम का स्कोर 69/6 हो गया था. मेहदी हसन मिराज ने इस दौरान साथी बल्लेबाज महमूदुल्लाह रियाद के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 148 रन की पार्टनरशिप की और अपनी टीम का स्कोर 271/7 तक पहुंचा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ODI में नंबर-8 के पुछल्ले बल्लेबाज ने शतक जड़कर मचाया कोहराम

मेहदी हसन मिराज ने नंबर-8 पर बैटिंग करते हुए शतक जड़कर इतिहास रच दिया. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ऐसा अजूबा केवल दूसरी बार हुआ, जब नंबर-8 बैटिंग पोजीशन पर किसी क्रिकेटर ने शतक जड़ दिया. इससे पहले आयरलैंड के क्रिकेटर सिमी सिंह भी 16 जुलाई 2021 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ODI मैच में यह कमाल कर चुके हैं. मेहदी हसन मिराज के इस शतक की बदौलत बांग्लादेश की टीम ने 69/9 के स्कोर से उबरते हुए 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 271 रन बना लिए. बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज ने नाबाद 100 रन और महमूदुल्लाह रियाद ने 77 रनों की पारी खेली.

'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया

बांग्लादेश के दिए 272 रनों के टारगेट के जवाब में टीम इंडिया 50 ओवर में 9 विकेट पर 266 रन ही बना पाई. भारत यह मैच केवल 5 रन से हार गया. अंगूठे में फ्रैक्चर के बावजूद कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में 28 गेंदों पर नाबाद 51 रन की पारी खेली, लेकिन वह भारत को जीत नहीं दिला पाए. रोहित शर्मा के अलावा श्रेयस अय्यर ने 102 गेंदों पर 82 रन बनाए थे. मेहदी हसन मिराज ने इस मैच में 2 विकेट भी हासिल किए. मेहदी हसन मिराज ने श्रेयस अय्यर (82) और केएल राहुल (14) को भी आउट किया था. मेहदी हसन मिराज को इस मैच में 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

अगले मैच में दोहरे शतक से लिया बदला

भारत ने इस हार का बदला अगले ही वनडे इंटरनेशनल मैच में बांग्लादेश से ले भी लिया. भारत ने 10 दिसंबर 2022 को खेले गए तीसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को 227 रन के बड़े अंतर से हरा दिया. भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 409/8 का स्कोर खड़ा किया था. ईशान किशन ने इस मैच में ओपनिंग करते हुए 131 गेंदों पर 210 रनों की पारी खेली. ईशान किशन इस मैच में ODI इतिहास का पहला तिहरा शतक भी ठोक देते, लेकिन वह चूक गए. ईशान किशन ने इस पारी में 160.31 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 10 छक्के और 24 चौके लगाए. ईशान किशन के अलावा इस मैच में विराट कोहली ने 91 गेंदों पर 113 रन की पारी खेली. भारत यह मैच भले ही जीत गया, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज 1-2 से हार गया.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

mehidy hasan miraz

Trending news

Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
Aaj Ki Taza Khabar Live
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
parliament
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
;