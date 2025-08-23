6,6,6,6... ODI में नंबर-8 के पुछल्ले बल्लेबाज ने कोहली के अंदाज में शतक जड़कर मचाया कोहराम

83 Balls 100 Runs No 8 Batsman Hits Century In ODI: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर-8 के एक पुछल्ले बल्लेबाज ने एक बार अपने बल्ले से ऐसी भयानक तबाही मचाई जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए. नंबर-8 के इस पुछल्ले बल्लेबाज ने न सिर्फ 83 गेंद पर शतक ठोक दिया, बल्कि अपनी टीम को जीत भी दिला दी. पूरी दुनिया ने इस बड़े अजूबे को अपनी आंखों से देखा, जब किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में नंबर-8 के एक पुछल्ले बल्लेबाज ने विराट कोहली के अंदाज में शतक जड़ा और अपनी टीम के लिए जीत का हीरो साबित हुआ.

क्रिकेट का सबसे बड़ा अजूबा

बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने 7 दिसंबर 2022 को भारत के खिलाफ खेले गए एक वनडे इंटरनेशनल मैच में नंबर-8 पोजीशन पर बैटिंग करते हुए 83 गेंद पर 100 रन की पारी खेली. मेहदी हसन मिराज ने 120.48 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 8 चौके और 4 छक्के लगाए. मेहदी हसन मिराज ने यह अद्भुत पारी तब खेली, जब बांग्लादेश की टीम का स्कोर 69/6 हो गया था. मेहदी हसन मिराज ने इस दौरान साथी बल्लेबाज महमूदुल्लाह रियाद के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 148 रन की पार्टनरशिप की और अपनी टीम का स्कोर 271/7 तक पहुंचा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ODI में नंबर-8 के पुछल्ले बल्लेबाज ने शतक जड़कर मचाया कोहराम

मेहदी हसन मिराज ने नंबर-8 पर बैटिंग करते हुए शतक जड़कर इतिहास रच दिया. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ऐसा अजूबा केवल दूसरी बार हुआ, जब नंबर-8 बैटिंग पोजीशन पर किसी क्रिकेटर ने शतक जड़ दिया. इससे पहले आयरलैंड के क्रिकेटर सिमी सिंह भी 16 जुलाई 2021 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ODI मैच में यह कमाल कर चुके हैं. मेहदी हसन मिराज के इस शतक की बदौलत बांग्लादेश की टीम ने 69/9 के स्कोर से उबरते हुए 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 271 रन बना लिए. बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज ने नाबाद 100 रन और महमूदुल्लाह रियाद ने 77 रनों की पारी खेली.

'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया

बांग्लादेश के दिए 272 रनों के टारगेट के जवाब में टीम इंडिया 50 ओवर में 9 विकेट पर 266 रन ही बना पाई. भारत यह मैच केवल 5 रन से हार गया. अंगूठे में फ्रैक्चर के बावजूद कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में 28 गेंदों पर नाबाद 51 रन की पारी खेली, लेकिन वह भारत को जीत नहीं दिला पाए. रोहित शर्मा के अलावा श्रेयस अय्यर ने 102 गेंदों पर 82 रन बनाए थे. मेहदी हसन मिराज ने इस मैच में 2 विकेट भी हासिल किए. मेहदी हसन मिराज ने श्रेयस अय्यर (82) और केएल राहुल (14) को भी आउट किया था. मेहदी हसन मिराज को इस मैच में 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

अगले मैच में दोहरे शतक से लिया बदला

भारत ने इस हार का बदला अगले ही वनडे इंटरनेशनल मैच में बांग्लादेश से ले भी लिया. भारत ने 10 दिसंबर 2022 को खेले गए तीसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को 227 रन के बड़े अंतर से हरा दिया. भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 409/8 का स्कोर खड़ा किया था. ईशान किशन ने इस मैच में ओपनिंग करते हुए 131 गेंदों पर 210 रनों की पारी खेली. ईशान किशन इस मैच में ODI इतिहास का पहला तिहरा शतक भी ठोक देते, लेकिन वह चूक गए. ईशान किशन ने इस पारी में 160.31 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 10 छक्के और 24 चौके लगाए. ईशान किशन के अलावा इस मैच में विराट कोहली ने 91 गेंदों पर 113 रन की पारी खेली. भारत यह मैच भले ही जीत गया, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज 1-2 से हार गया.