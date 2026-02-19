Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटहम डिसप्रेशन में... नामीबिया के खिलाफ बैटिंग ना मिलने पर जमकर ट्रोल हुए बाबर आजम,सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

'हम डिसप्रेशन में...' नामीबिया के खिलाफ बैटिंग ना मिलने पर जमकर ट्रोल हुए बाबर आजम,सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

पाकिस्तान और नामीबिया के बीच खेले गए  विश्व कप के लीग स्टेज आखिरी मुकाबले में PAK क्रिकेट ने नामीबिया को 102 रनों से बुरी तरह हराया. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 199 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था. जिसमें सबसे बड़ा योगदान सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान का रहा. दरअसल, बाबर आजम को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला और अब इस मामले पर उनका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ रहा है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 19, 2026, 09:26 AM IST
खूब बन रहा मजाक
बाबर आजम की बल्लेबाजी में हुए डिमोशन पर उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर निशाना बनाया जा रहा है. इस पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक ने कहा कि 'अभी हम डिसप्रेशन में हैं. साथ ही उसने लिखा स्मिथ ने बिग बैश लीग में सिंगल देने से मना कर दिया. अब इनकी खुद की टीम बल्लेबाजी नहीं करने दे रही है.' इस पर एक और यूजर ने पोस्ट किया और लिखा, मुझे लगता है बाबर आजम को बतौर फीनिशर प्रमोट कर दिया गया है. एक और यूजर ने लिखा कि बाबर को प्लेइंग-11 पूरी करने के लिए खिलाया गया है क्या

पाकिस्तान के लिए करो-मरो

नामीबिया के खिलाफ इस मुकाबले पाकिस्तान के सामने करो या मरो कि स्थिति थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने शानदार स्कोर बोर्ड पर लगाया, जिसमें साहिबजादा फरहान ने अपने टी20 करियर का पहला शतक ठोका. इस दौरान PAK ने 13वें ओवर में कप्तान सलमान अली आगा का विकेट गंवाने के बाद बाबर आजम की जगह ख्वाजा नफी को बल्लेबाजी के लिए उनसे आगे बैटिंग के लिए भेजा. इसके बाद से बाबर आजम का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ रहा है.

शादाब खान की सफाई
पाकिस्तान ने नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में अपने सबसे सीनियर बल्लेबाज Babar Azam को बल्लेबाजी के लिए मैदान पर नहीं उतारा. उनकी जगह ख्वाजा नफे को मौका दिया गया। पांचवें नंबर पर शादाब खान बल्लेबाजी करने आए.टीम मैनेजमेंट का यह फैसला कामयाब भी रहा. पाकिस्तान ने 20 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 199 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. हालांकि, कुछ लोगों ने बाबर को मौका न मिलने को उनकी अनदेखी या बेइज्जती के तौर पर देखा.मैच के बाद शादाब खान ने साफ कहा कि टीम में कोई भी खिलाड़ी अब चीजों को दिल पर नहीं ले सकता. उनका कहना था कि सभी खिलाड़ी सिर्फ टीम की जीत के लिए खेल रहे हैं और फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 'डर नहीं बल्कि...', भारत की स्लो बैटिंग पर खुलकर बोले शिवम दुबे, खोल दिए अनसुने राज

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

TAGS

babar azam demotion

