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Hindi Newsक्रिकेट6.5 फुट लंबाई और गोली जैसी रफ्तार... कौन है रोहित-सूर्या फुस्स करने वाला खूंखार गेंदबाज, डेब्यू करते ही कमाया नाम?

6.5 फुट लंबाई और गोली जैसी रफ्तार... कौन है रोहित-सूर्या फुस्स करने वाला खूंखार गेंदबाज, डेब्यू करते ही कमाया नाम?

MI vs KKR: आईपीएल 2026 में केकेआर की टीम ने अपनी तस्वीर बदल दी है. मुंबई के खिलाफ केकेआर की टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. इस मैच में केकेआर के एक नए तेज गेंदबाज ने अपनी रफ्तार और स्विंग से मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी. इस गेंदबाज के सामने रोहित-सूर्या जैसे दिग्गज भी फुस्स दिखे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 21, 2026, 06:44 AM IST
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MI vs KKR: आईपीएल 2026 में केकेआर की टीम ने अपनी तस्वीर बदल दी है. मुंबई के खिलाफ केकेआर की टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. इस मैच में केकेआर के एक नए तेज गेंदबाज ने अपनी रफ्तार और स्विंग से मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी. इस गेंदबाज के सामने रोहित-सूर्या जैसे दिग्गज भी फुस्स दिखे. पहले तीन आईपीएल विकेट्स में तीनों दिग्गज खिलाड़ियों के विकेट शामिल रहे. इस गेंदबाज को चोटिल आकाश दीप की जगह टीम में शामिल किया गया था.

रोहित-सूर्या और बटलर को किया आउट

मुंबई के खिलाफ इस गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन किया. सूर्यकुमार यादव को क्लीन बोल्ड किया जबकि रोहित शर्मा को भी अपने जाल में फंसा लिया. हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ दुबे की जो डेब्यू के बाद ही चर्चा में आ गए. मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही. सौरभ दुबे समेत केकेआर के गेंदबाजों ने पावरप्ले में ही मुंबई के टॉप ऑर्डर को पवेलियन भेज दिया. कैमरन ग्रीन ने शुरुआती झटके दिए, जिसके बाद सौरभ दुबे ने मुंबई को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया.

कौन हैं सौरभ दुबे?

सौरभ दुबे विदर्भ के 6 फीट 5 इंच लंबे बाएं हाथ के मध्यम-तेज गेंदबाज हैं. अपनी लंबाई के कारण वे पिच से अतिरिक्त उछाल और स्विंग हासिल करते हैं. वह 2019 में 'एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप' में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे. उन्होंने विदर्भ के लिए 8 लिस्ट-ए मैचों में 16 विकेट लिए हैं. उनका करियर चोटों के चलते उतार-चढ़ाव भरा रहा है.

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हैदराबाद ने 2022 में खरीदा

साल 2022 में दुबे को हैदराबाद ने खरीदा था लेकिन इंजरी के चलते बाहर हो गए थे. हालांकि, 'विदर्भ प्रो टी20 लीग' में ऑरेंज टाइगर्स के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद वह दोबारा चर्चा में आए. अब उनके लिए बाकी के मैचों में सभी का ध्यान खींचने के लिए गोल्डन चांस होगा. 24 मई को केकेआर की टीम अपना लीग स्टेज का आखिरी मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी. इस मैच में अगर टीम अच्छे अंतर या विकेटों से जीत दर्ज करती है तो प्लेऑफ में भी पहुंचने का गोल्डन चांस होगा. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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