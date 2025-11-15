आखिर क्यों क्रिकेट इतिहास में अमर हो गई '15 नवंबर' की तारीख? दुनिया को एक साथ मिले ये दो महान क्रिकेटर

क्रिकेट के इतिहास में 15 नवंबर की तारीख बहुत मायने रखती है. दुनिया को इसी दिन एक साथ दो महान क्रिकेटर मिले थे. 36 साल पहले आज ही के दिन भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने एक साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था. 15 नवंबर 1989 को भारत और पाकिस्तान के बीच कराची के नेशनल स्टेडियम में एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला गया. इसी टेस्ट मैच के जरिए सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की उम्र में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था. वहीं, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने 17 साल 364 दिन की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था.

आखिर क्यों क्रिकेट इतिहास में अमर हो गई '15 नवंबर' की तारीख?

सचिन तेंदुलकर और वकार यूनुस के एक साथ इंटरनेशनल डेब्यू की वजह से 15 नवंबर की तारीख क्रिकेट इतिहास में अमर हो गई. कराची के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का यह पहला मुकाबला था, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. इस टीम की कमान कृष्मचारी श्रीकांत के पास थी, जिन्होंने उस 16 वर्षीय 'बच्चे' पर भरोसा जताया, जिसने पिछले ही साल हैरिस शील्ड में सेंट जेवियर्स के खिलाफ शारदाश्रम विद्या मंदिर की तरफ से खेलते हुए विनोद कांबली के साथ 664 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की थी. यह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर थे.

दुनिया को एक साथ मिले ये दो महान क्रिकेटर

भारत के लिए जहां सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया, तो वहीं दूसरी ओर, इमरान खान की कप्तानी में वकार यूनुस को उनके 18वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला. पाकिस्तान ने पहली पारी में 409 रन बनाए. इमरान खान ने कप्तानी पारी खेलते हुए 146 गेंदों में 17 चौकों और 1 छक्के के साथ नाबाद 109 रन बनाए. उनके अलावा, जावेद मियांदाद ने 78, जबकि शोएब मोहम्मद ने 67 रन की पारी खेली. भारत की ओर से इस पारी में मनोज प्रभाकर ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि कपिल देव ने 4 विकेट निकाले.

सचिन तेंदुलकर के लिए भयानक सपना

इसके जवाब में भारत की पहली पारी महज 262 रन पर सिमट गई. भारत की ओर से कपिल देव ने 55 रन बनाए, जबकि किरण मोरे ने टीम के खाते में नाबाद 58 रन जोड़े. वकार यूनुस ने अपनी टेस्ट डेब्यू पारी में 19 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 80 रन देकर संजय मांजरेकर, मनोज प्रभाकर, सचिन तेंदुलकर और कपिल देव का विकेट निकाला. एक ओर, वकार यूनुस ने अपनी पहली टेस्ट पारी में विकेटों का चौका लगाया. दूसरी ओर, सचिन तेंदुलकर अपनी पहली पारी में सिर्फ 24 गेंदें खेलकर 2 चौकों के साथ 15 रन ही बना सके. इस दौरान उन्होंने कुछ स्ट्रेट ड्राइव और ऑन ड्राइव शॉट्स लगाए. सचिन तेंदुलकर के लिए यह मैच किसी भयानक सपने से कम नहीं रहा.

सचिन तेंदुलकर को वकार यूनुस ने क्लीन बोल्ड किया

सचिन तेंदुलकर को इस टेस्ट मैच में सिर्फ एक ही पारी खेलने को मिली थी. सचिन तेंदुलकर को 15 रन के निजी स्कोर पर वकार यूनुस ने अपना शिकार बनाया. सचिन तेंदुलकर को वकार यूनुस ने क्लीन बोल्ड किया था. पाकिस्तान के पास पहली पारी के आधार पर 147 रन की बढ़त थी. दूसरी पारी में सलीम मलिक ने नाबाद 102 रन बनाए और पाकिस्तान ने पारी 305/5 के स्कोर पर घोषित की.

कराची में ड्रॉ हो गया ये टेस्ट मैच

भारतीय टीम ने संजय मांजरेकर (नाबाद 113) और नवजोत सिद्धू (85) की शानदार पारियों के दम पर दूसरी इनिंग में 96 ओवरों का सामना करते हुए 3 विकेट खोकर 303 रन बनाए और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ. अगली पारी में ही सचिन तेंदुलकर ने फैसलाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ 59 रन बनाते हुए खुद को साबित किया. हालांकि चार मुकाबलों की यह टेस्ट सीरीज 0-0 से ड्रॉ रही. इस मुकाबले के साथ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले तेंदुलकर-यूनुस, दोनों ही आगे चलकर महानतम खिलाड़ियों में शुमार हुए. आज तेंदुलकर के नाम 'शतकों का शतक' लगाने का अनूठा रिकॉर्ड है, जबकि वकार यूनुस के नाम 87 टेस्ट में 373 विकेट, जबकि 262 वनडे मुकाबलों में 416 विकेट दर्ज हैं.