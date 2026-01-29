4 T20 मुकाबलों के बाद कैसी है भारत और न्यूजीलैंड की ICC रैंकिंग? देखें दोनों टीमों का असली हाल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की सीरीज को टीम इंडिया पहले ही अपने नाम कर चुकी है. वहीं, चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने दमदार वापसी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों के भारी अंतर से मात दी. टीम इंडिया ने अपने शानदार खेल के दम पर पूरी सीरीज में अपना दबदबा कायम किया है. भारतीय टीम की बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक दोनों बेहतरीन रही है. खासकर भारत का मिडिल ऑर्डर का फॉर्म में आना विश्व कप से पहले टीम इंडिया के लिए शुभ संकेत है. बहरहाल, आज हम बात कर रहे हैं 4 मैचों के बाद भारत और न्यूजीलैंड की टीमों कि क्या परिस्थिति है. चलिए जानते हैं आईसीसी की अपडेटेड रैंकिंग के बारे में...

भारत है नंबर 1

भारतीय टीम मौजूदा 5 मैचों की सीरीज में शुरुआती 3 मुकाबले जीत के साथ नंबर 1 पर बनी हुई है. 1 हार से उन्हें रैंकिंग में खास नुकसान नहीं उठाना पड़ा है. वहीं, अगर बात करें भारत के प्वाइंट्स कि तो टीम इंडिया ने 75 मुकाबलों में 20414 अंक प्राप्त किए हैं. वहीं, 272 रेटिंग के साथ भारतीय टीम नंबर 1 पर स्थित है. ऐसे में टी20 विश्व कप शुरु होने से पहले ये टीम इंडिया के लिए काफी शुभ संकेत है. टीम इंडिया आगामी विश्व कप के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है. भारतीय टीम काफी मजबूत स्थित में है रैंकिंग के मामले में उनके आसपास भी कोई नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड

आईसीसी मेंस टी20 रैंकिंग के मामले में नंबर 2 पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नाम है. ऑस्ट्रेलिया 267 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर आ गई है. वहीं, 42 मैचों में उनके 11199 प्वाइंट्स हैं. नंबर 3 पर इंग्लैंड क्रिकेट का नाम है. उन्होंने 45 मैचों में ओवरऑल 11609 प्वाइंट्स के हासिल किए हैं और 258 रेटिंग के साथ इंग्लैंड क्रिकेट नंबर 3 पर मौजूद है.

न्यूजीलैंड है नंबर 4

न्यूजीलैंड भारतीय टीम के आसपास भी नहीं है. साथ ही अगर बात करें उनके आईसीसी रैंकिंग के बारे में, तो वह नंबर 4 पर हैं. कीवी टीम की ओवरऑल रेटिंग 251 है. विश्व कप की शुरुआत होने से पहले भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटी हुई हैं. 7 फरवरी को टी20 विश्व कप की शुरुआत होने वाली हैं और पहले दिन 3 मुकाबले खेले जाने हैं. विश्व कप के दौरान आईसीसी टी20 रैंकिंग में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या हाल रहता है.

ये भी पढ़ें: Roman Reigns के लिए खतरे की घंटी! Royal Rumble 2026 में अपनों से ही मिल सकता है धोखा