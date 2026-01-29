Advertisement
trendingNow13090690
Hindi Newsक्रिकेट4 T20 मुकाबलों के बाद कैसी है भारत और न्यूजीलैंड की ICC रैंकिंग? देखें दोनों टीमों का असली हाल

4 T20 मुकाबलों के बाद कैसी है भारत और न्यूजीलैंड की ICC रैंकिंग? देखें दोनों टीमों का असली हाल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की सीरीज को टीम इंडिया पहले ही अपने नाम कर चुकी है. वहीं, चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने दमदार वापसी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों के भारी अंतर से मात दी. चलिए जानते हैं आईसीसी की अपडेटेड रैंकिंग के बारे में...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20I ranking
T20I ranking

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की सीरीज को टीम इंडिया पहले ही अपने नाम कर चुकी है. वहीं, चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने दमदार वापसी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों के भारी अंतर से मात दी.  टीम इंडिया ने अपने शानदार खेल के दम पर पूरी सीरीज में अपना दबदबा कायम किया है. भारतीय टीम की बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक दोनों बेहतरीन रही है. खासकर भारत का मिडिल ऑर्डर का फॉर्म में आना विश्व कप से पहले टीम इंडिया के लिए शुभ संकेत है. बहरहाल, आज हम बात कर रहे हैं 4 मैचों के बाद भारत और न्यूजीलैंड की टीमों कि क्या परिस्थिति है. चलिए जानते हैं आईसीसी की अपडेटेड रैंकिंग के बारे में...

भारत है नंबर 1

भारतीय टीम मौजूदा 5 मैचों की सीरीज में शुरुआती 3 मुकाबले जीत के साथ नंबर 1 पर बनी हुई है. 1 हार से उन्हें रैंकिंग में खास नुकसान नहीं उठाना पड़ा है. वहीं, अगर बात करें भारत के प्वाइंट्स कि तो टीम इंडिया ने 75 मुकाबलों में 20414 अंक प्राप्त किए हैं. वहीं, 272 रेटिंग के साथ भारतीय टीम नंबर 1 पर स्थित है. ऐसे में टी20 विश्व कप शुरु होने से पहले ये टीम इंडिया के लिए काफी शुभ संकेत है. टीम इंडिया आगामी विश्व कप के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है. भारतीय टीम काफी मजबूत स्थित में है रैंकिंग के मामले में उनके आसपास भी कोई नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 

आईसीसी मेंस टी20 रैंकिंग के मामले में नंबर 2 पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नाम है. ऑस्ट्रेलिया 267 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर आ गई है. वहीं, 42 मैचों में उनके 11199 प्वाइंट्स हैं. नंबर 3 पर इंग्लैंड क्रिकेट का नाम है. उन्होंने 45 मैचों में ओवरऑल 11609 प्वाइंट्स के हासिल किए हैं और 258 रेटिंग के साथ इंग्लैंड क्रिकेट नंबर 3 पर मौजूद है.

न्यूजीलैंड है नंबर 4

न्यूजीलैंड भारतीय टीम के आसपास भी नहीं है. साथ ही अगर बात करें उनके आईसीसी रैंकिंग के बारे में, तो वह नंबर 4 पर हैं. कीवी टीम की ओवरऑल रेटिंग 251 है. विश्व कप की शुरुआत होने से पहले भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटी हुई हैं. 7 फरवरी को टी20 विश्व कप की शुरुआत होने वाली हैं और पहले दिन 3 मुकाबले खेले जाने हैं. विश्व कप के दौरान आईसीसी टी20 रैंकिंग में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या हाल रहता है.

ये भी पढ़ें: Roman Reigns के लिए खतरे की घंटी! Royal Rumble 2026 में अपनों से ही मिल सकता है धोखा

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Mens icc t20 ranking

Trending news

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
Supreme Court On UGC
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
RG Kar rape case
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
Telangana NEWS
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
Sanjay Raut
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत