'मेरा पिया घर आया ओह राम जी..' शिखर धवन ने विदेशी गर्लफ्रेंड को बना दिया 'इंडियन', ऐसे हुआ स्वागत
'मेरा पिया घर आया ओह राम जी..' शिखर धवन ने विदेशी गर्लफ्रेंड को बना दिया 'इंडियन', ऐसे हुआ स्वागत

Shikhar Dhawan: शिखर धवन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. रिटायरमेंट के बाद धवन अक्सर मस्ती भरी रील्स अपलोड करते हैं जो मिनटों में वायरल होती है. इन दिनों धवन अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहे हैं. एक नई रील देखने को मिली है जिसमें उनकी विदेशी गर्लफ्रेंड इंडियन वाइब में धवन का स्वागत करती दिखीं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:00 PM IST
Shikhar Dhawan
Shikhar Dhawan

'मेरा पिया घर आया'

शिखर धवन की रील में उनकी नई गर्लफ्रेंड सोफी शाइन अक्सर देखने को मिलती हैं. इन दिनों सोफी शिखर धवन से हिंदी सीखने में जुटी हुई हैं. रील में उन्होंने हिंदी गाना गाकर साबित कर दिया है. वीडियो में शिखर धवन की एंट्री होती है और सोफी शाइन उनका स्वागत करती हैं. धवन ने पूछा, 'हे बेब, कैसी हो तुम?' जवाब में सोफी ने कहा, 'मेरा पिया घर आया ओह राम जी.' इसे देख धवन ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया. 

कब से साथ हैं धवन और सोफी?

शिखर धवन और सोफी शाइन को पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर नवंबर 2024 में देखा गया था. उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई. जांच-पड़ताल हुई तो पता चला कि सोफी और धवन कई दिनों से दोस्त थे. दोनों के अफेयर के चर्चे तेज हुए और एक दिन इंस्टाग्राम पर धवन और सोफी ने अपनी रिलेशनशिप को जगजाहिर कर दिया. अब दोनों कई बार रील्स बनाते नजर आते हैं. 

2023 में हुआ था तलाक

शिखर धवन अपनी एक्स वाइफ से कई सालों से अलग हैं. उन्होंने साल 2021 में धवन से अलग होने की जानकारी दी थी और केस भी किया था. धवन का एक बेटा भी है जिसका नाम जोरावर है, हालांकि धवन अपने बेटे से न के बराबर मिल पाते हैं. हालांकि, इन दिनों धवन सोफी शाइन को डेट कर रहे हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

;