Advertisement
trendingNow13040880
Hindi Newsक्रिकेटसचिन के गढ़ में मेसी... वानखेड़े में महासंगम, तेंदुलकर-सुनील छेत्री से ऐतिहासिक मिलन

सचिन के गढ़ में मेसी... वानखेड़े में 'महासंगम', तेंदुलकर-सुनील छेत्री से ऐतिहासिक मिलन

Messi Goat India Tour: अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनल मेसी भारत दौरे के दूसरे दिन मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचे. उनके साथ अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल और उरुग्वे के दिग्गज खिलाड़ी लुईस सुआरेज भी वहां मौजूद थे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 14, 2025, 07:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सचिन के गढ़ में मेसी... वानखेड़े में 'महासंगम', तेंदुलकर-सुनील छेत्री से ऐतिहासिक मिलन

Messi Goat India Tour: अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनल मेसी भारत दौरे के दूसरे दिन मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचे. उनके साथ अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल और उरुग्वे के दिग्गज खिलाड़ी लुईस सुआरेज भी वहां मौजूद थे. तीनों दिग्गज खिलाड़ियों ने भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और महान फुटबॉलर सुनील छेत्र से मुलाकात की. इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सबका स्वागत किया.

मेसी-मेसी-मेसी के लगे नारे

मेसी के वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री लेते ही पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज गया. सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा के गढ़ में मेसी-मेसी-मेसी के नारे लगने लगे. यह देखकर मेसी की हंसी नहीं रुकी. वह काफी खुश नजर आए और उन्होंने बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला. वह भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले सुनील छेत्री से मिले और कुछ देर तक बात की. मेसी ने पूर्व कप्तान को एक जर्सी भी भेंट में दी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

 

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया को मिलने वाला है नया संजू सैमसन? केरल के युवा स्टार ने पाकिस्तान को जमकर कूटा

गिफ्ट में जर्सी और बॉल

मेसी ने पूरे मैदान का चक्कर लगाया और बॉल को दर्शकों की ओर मारा. इससे देखकर सभी रोमांचित हो गए. मेसी के साथ-साथ रोड्रिगो और सुआरेज भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे. तीनों ने भारतीय फुटबॉल का दिल जीत लिया. सचिन ने मेसी को धन्यवाद कहा. इसके अलावा उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम वाली अपनी 10 नंबर की जर्सी गिफ्ट में दी. इसके बदले मेसी ने सचिन को वर्ल्ड कप बॉल गिफ्ट में दिया. कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ भी मौजूद थे.

 

 

 

 

ये भी पढ़ें: टेस्ट में इग्नोर, टी20 में तोड़फोड़... IPL Auction से पहले गरजा इस धाकड़ का बल्ला, 48 घंटे में होगी धनवर्षा!

अब दिल्ली जाएंगे मेसी

मेसी तीन दिन के दौरे पर हैं. वह अब अपने दौरे के आखिरी दिन दिल्ली जाएंगे और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ क्रिकेट आइकन विराट कोहली से मुलाकात कर सकते हैं. मेसी 2011 के बाद किसी भी कार्यक्रम के लिए भारत आए हैं. पिछली बार अर्जेंटीना ने वेनेजुएला से कोलकाता में एक फ्रेंडली मैच खेला था और मेसी के द्वारा असिस्ट किए गए गोल की बदौलत जीत हासिल की थी. उसके बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप विनर कप्तान पहली बार भारत आए और पहले दिन कोलकाता के साथ-साथ हैदराबाद के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. इस दौरान उनकी मुलाकात दिग्गज एक्टर शाहरुख खान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Sachin TendulkarLionel MessiSunil Chhetri

Trending news

2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
nitin Nabin
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
Nitin Nabeen
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
nitin Nabin
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान
nitin Nabin
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान
'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
rahul gandhi news
'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
Vote Chor Gaddi Chhod
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
messi in india
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
Maharashtra politics
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
congress
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा
Delhi politics
वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा