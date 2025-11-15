Advertisement
trendingNow13005141
Hindi Newsक्रिकेट

MI IPL 2026 Squad: अर्जुन से लेकर कर्ण शर्मा तक.. मुंबई ने 9 खिलाड़ियों को किया रिलीज, अब 'पर्स' में कितने पैसे?

MI IPL 2026 Squad Player List: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए सभी टीमों ने कमर कस ली है. किसी टीम में प्लेयर्स स्वैप में बड़े फैसले किए तो किसी ने अपने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट से सभी को हैरान कर दिया है. 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस की टीम ने भी कुछ कड़े फैसले लिए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 15, 2025, 05:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mumbai Indians
Mumbai Indians

MI IPL 2026 Squad: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए सभी टीमों ने कमर कस ली है. किसी टीम में प्लेयर्स स्वैप में बड़े फैसले किए तो किसी ने अपने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट से सभी को हैरान कर दिया है. 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस की टीम ने भी कुछ कड़े फैसले लिए हैं. बीसीसीआई के नियमों के तहत मिनी ऑक्शन साल में कोई रिटेंशन लिमिट नहीं है, लेकिन कुल 25 खिलाड़ियों की सीमा और 120 करोड़ रुपये की सैलरी कैप का पालन करना जरूरी है. आइए जानते हैं कि रिटेन, रिलीज या स्वैप प्लेयर्स के बाद मुंबई इंडियंस के पास मिनी ऑक्शन के लिए कितना बजट है.

मुंबई से अलग हुए अर्जुन

मुंबई इंडियंस के साथ अर्जुन तेंदुलकर का साथ खत्म हो चुका है. टीम ने अर्जुन को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रेड किया. मुंबई ने अर्जुन को एमआई में उनके सफर के लिए शुभकामनाएं भी दी. अब अर्जुन अगले सीजन लखनऊ की जर्सी में नजर आएंगे, लखनऊ ने उन्हें 30 लाख रुपये में मुंबई के साथ ट्रेड किया है. मुंबई की टीम में मयंक मार्केंडे शामिल हुए हैं जिन्हें मुंबई ने 30 लाख रुपये में केकेआर से खरीदा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई के रिलीज किए गए खिलाड़ी

सत्यनारायण राजू, रीस टॉप्ली, केएल श्रीजिथ, कर्ण शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर, बेवोन जैकब, मुजीब उर रहमान, लियाज विलियम्स, विगनेश पुथुर.

MI का अपडेट स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, शरफेन रदरफर्ड (ट्रेड 2.6 करोड़), रेयान रिकेल्टन, रॉबिन मिन्ज, के श्रीजीश, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, विल जैक्स, मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश, राज अंगद बावा, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर (ट्रेड 2 करोड़), जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ड, अल्लाह गजनफर, अश्वनी कुमार, रघु शर्मा, मयंक मारकंडे (ट्रेड- 30 लाख), लीजाद विलियम्स.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
Delhi Bomb Blast
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
adulterated ghee
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
Bihar chunav
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
india politics
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका