MI IPL 2026 Squad: अर्जुन से लेकर कर्ण शर्मा तक.. मुंबई ने 9 खिलाड़ियों को किया रिलीज, अब 'पर्स' में कितने पैसे?

MI IPL 2026 Squad: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए सभी टीमों ने कमर कस ली है. किसी टीम में प्लेयर्स स्वैप में बड़े फैसले किए तो किसी ने अपने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट से सभी को हैरान कर दिया है. 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस की टीम ने भी कुछ कड़े फैसले लिए हैं. बीसीसीआई के नियमों के तहत मिनी ऑक्शन साल में कोई रिटेंशन लिमिट नहीं है, लेकिन कुल 25 खिलाड़ियों की सीमा और 120 करोड़ रुपये की सैलरी कैप का पालन करना जरूरी है. आइए जानते हैं कि रिटेन, रिलीज या स्वैप प्लेयर्स के बाद मुंबई इंडियंस के पास मिनी ऑक्शन के लिए कितना बजट है.

मुंबई से अलग हुए अर्जुन

मुंबई इंडियंस के साथ अर्जुन तेंदुलकर का साथ खत्म हो चुका है. टीम ने अर्जुन को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रेड किया. मुंबई ने अर्जुन को एमआई में उनके सफर के लिए शुभकामनाएं भी दी. अब अर्जुन अगले सीजन लखनऊ की जर्सी में नजर आएंगे, लखनऊ ने उन्हें 30 लाख रुपये में मुंबई के साथ ट्रेड किया है. मुंबई की टीम में मयंक मार्केंडे शामिल हुए हैं जिन्हें मुंबई ने 30 लाख रुपये में केकेआर से खरीदा है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई के रिलीज किए गए खिलाड़ी

सत्यनारायण राजू, रीस टॉप्ली, केएल श्रीजिथ, कर्ण शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर, बेवोन जैकब, मुजीब उर रहमान, लियाज विलियम्स, विगनेश पुथुर.

MI का अपडेट स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, शरफेन रदरफर्ड (ट्रेड 2.6 करोड़), रेयान रिकेल्टन, रॉबिन मिन्ज, के श्रीजीश, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, विल जैक्स, मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश, राज अंगद बावा, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर (ट्रेड 2 करोड़), जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ड, अल्लाह गजनफर, अश्वनी कुमार, रघु शर्मा, मयंक मारकंडे (ट्रेड- 30 लाख), लीजाद विलियम्स.