Advertisement
trendingNow13189965
Hindi Newsक्रिकेटMI vs CSK: साख पर दोनों टीमों की इज्जत, हारने वाले पर लगेगा IPL इतिहास का महा-दाग! यकीन करना मुश्किल

MI vs CSK: साख पर दोनों टीमों की इज्जत, हारने वाले पर लगेगा IPL इतिहास का महा-दाग! यकीन करना मुश्किल

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings: चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस भले ही आईपीएल इतिहास की दो सफल टीमें हैं, लेकिन पिछले दो सालों से समय का पहिया बिल्कुल बदल चुका है. 2024 से ये दोनों टीमें 21-21 मुकाबले हार चुकी हैं. आज का मैच हारने वाली टीम पर भयंकर दाग लगना तय है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MI vs CSK: साख पर दोनों टीमों की इज्जत, हारने वाले पर लगेगा IPL इतिहास का महा-दाग! (PHOTO- IPLT20.COM)
MI vs CSK: साख पर दोनों टीमों की इज्जत, हारने वाले पर लगेगा IPL इतिहास का महा-दाग! (PHOTO- IPLT20.COM)

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. अब से कुछ घंटे बाद IPL 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है, जिसे फैंस 'एल क्लासिको' कहते हैं. वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की जंग है. ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. एक समय था जब आईपीएल में एमआई और सीएसके का डंका बजता है. इन दोनों टीमों के सामने बाकी टीमें घुटने टेक देती थी, लेकिन अब आलम ये है कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आज एक शर्मनाक दाग से बचने के लिए किसी कीमत पर जीत दर्ज करना चाहेगी. जी हां, दोनों टीमों की इज्जत साख पर लगी है.

चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस भले ही आईपीएल इतिहास की दो सफल टीमें हैं, लेकिन पिछले दो सालों से समय का पहिया बिल्कुल बदल चुका है. 2024 से ये दोनों टीमें 21-21 मुकाबले हार चुकी हैं. आज का मैच हारने वाली टीम पर भयंकर दाग लगना तय है.

साख पर मुंबई और चेन्नई की इज्जत!

साल 2024 से मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अच्छा नहीं रहा है. 5-5 बार की चैंपियन टीमें हार के मामले में भी साथ-साथ चल रही है. पिछले दो साल में मुंबई इंडियंस ने भी 21 मैच गंवाए हैं और सीएसके को भी 21 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इसका मतलब साफ है कि आज का मैच हारने वाली टीम पर पिछले दो सालों में सबसे ज्यादा हार का महा-दाग लगने वाला है. सालों से ये दोनों टीमें ट्रॉफी जीतने की जंग लड़ती रही है. दिलचस्प बात ये है कि आज लड़ाई ट्रॉफी की नहीं, बल्कि इज्जत बचाने की है. MI और CSK ने 2024 से अब तक 21-21 मैच हारे हैं, जो इस प्रतियोगिता में शामिल 10 टीमों में सबसे अधिक हार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

MI vs CSK: हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन आगे?

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का जब भी आमना-सामना होता है तो मैदान के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी जंग होती है. दोनों टीमों के फैंस भी आपस में मुकाबला करने से पीछे नहीं हटते हैं. आईपीएल इतिहास में MI और CSK के बीच अब टक 39 मुकाबले हुए हैं. मुंबई का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. एमआई ने 21 मैचों में जीत दर्ज की है, वहीं 18 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रहे हैं.

मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, अश्विनी कुमार, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, मयंक रावत, रघु शर्मा, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, विल जैक, मयंक मारकंडे, रयान रिकेल्टन, रॉबिन मिंज, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार

चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड

संजू सैमसन (WK), रुतुराज गायकवाड़ (C), मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मैट हेनरी, एमएस धोनी, अकील होसेन, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, उर्विल पटेल, अमन खान, जैकरी फॉल्कस

यह भी पढ़ें: 11 चौके... 7 छक्के, मिनटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज T20I शतक, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

VIDEO: मारा-पीटा, खेतों में भागकर बचानी पड़ी जान, बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला
subhendu Sarkar
VIDEO: मारा-पीटा, खेतों में भागकर बचानी पड़ी जान, बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
West Bengal Assembly Election 2026
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
West Bengal Assembly Election 2026
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
West Bengal Election 2026
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
West Bengal Assembly Election 2026
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
Tamil Nadu Election 2026 LIVE: तमिलनाडु में 1 बजे तक हुई 56.81 प्रतिशत वोटिंग, एक्टर अजित, कमल और विजय ने डाला वोट
Tamilnadu Election 2026 Live Updates
Tamil Nadu Election 2026 LIVE: तमिलनाडु में 1 बजे तक हुई 56.81 प्रतिशत वोटिंग, एक्टर अजित, कमल और विजय ने डाला वोट
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
West Bengal Assembly Election 2026
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?