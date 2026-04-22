IPL एल क्लासिको: चेन्नई-मुंबई के महामुकाबले में खेलेंगे धोनी और रोहित? थाला-हिटमैन की वापसी से चरम पर पहुंचेगा रोमांच

MI vs CSK EL Clasico Match: आईपीएल 2026 के सबसे बड़े 'एल क्लासिको' मुकाबले में एमएस धोनी और रोहित शर्मा की वापसी की संभावना है. वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का यह मैच दोनों टीमों के प्लेऑफ के सफर के लिए निर्णायक साबित होगा.
Trending Photos
MI vs CSK IPL EL Clasico Match: आईपीएल 2026 का पहला 'एल क्लासिको' गुरुवार (23 अप्रैल) की रात होने जा रहा है. वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के सामने चेन्नई सुपरकिंग्स की चुनौती होगी. 5-5 ट्रॉफी जीतने वाली टीमों के बीच मुकाबला होने वाला है. वैसे तो क्रिकेट एक टीम गेम है, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें खेल के दो महानायकों महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की संभावित वापसी पर टिकी हैं. दोनों के गुरुवार को खेलने की पूरी संभावना है.
वानखेड़े का यह मैदान लीग के कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है, लेकिन इस बार हताशा से बाहर निकलने और अस्तित्व बचाने की लड़ाई है. धोनी और रोहित दोनों से इस सीजन के निर्णायक मोड़ पर वापसी की उम्मीद की जा रही है. मुंबई की टीम अंक तालिका में सातवें और चेन्नई की टीम आठवें स्थान पर है. चेन्नई ने पिछली बार 2023 और मुंबई ने 2020 में खिताब जीता था.
यह इस सीजन में धोनी का पहला मैच हो सकता है. आयुष म्हात्रे की चोट ने चेन्नई के समीकरण को बर्बाद कर दिया. धोनी की वापसी से टीम का मनोबल बढ़ेगा. चेन्नई के लिए यह राहत की बात है कि वह पिंडली की चोट से उबर चुके हैं और ट्रेनिंग सेशन में सक्रिय रूप से विकेटकीपिंग के साथ-साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. भले ही वह मैच के दिन पूरी तरह 100% फिट न हों, फिर भी संकेत उनकी वापसी की ओर ही हैं.
Rule No. 1: Don’t step out when Thala’s behind the stumps
Rule No. 2: Read Rule No. 1 again #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/mPYUIb3yuW
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 21, 2026
ये भी पढ़ें: पांड्या ब्रदर्स के बीच 'दरार'... क्रुणाल पांड्या ने सवाल पर दिया ये रिएक्शन
चेन्नई के लिए यह मुकाबला सही समय पर आया है क्योंकि टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 10 विकेट की करारी हार से अभी तक उबर रही है. छह मैचों में केवल दो जीत के बाद एक और हार प्लेऑफ की उम्मीदों के दरवाजे लगभग बंद कर सकती है.
Cherry-shing these cute moments!
Guess what Thala says at the end… #WhistlePodu pic.twitter.com/G3JZ6uej75
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 22, 2026
दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस आत्मविश्वास के साथ इस मैच में उतर रही है. गुजरात टाइटंस पर 99 रनों की धमाकेदार जीत ने न केवल उनके नेट रन रेट को सुधारा है, बल्कि टीम के भरोसे को भी बढ़ाया है. हालांकि, इस जीत के दौरान भी रोहित शर्मा की कमी महसूस की गई थी, क्योंकि टीम ने पावरप्ले में ही तीन विकेट खो दिए थे. रोहित आरसीबी के खिलाफ मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट का शिकार हुए थे.
ये भी पढ़ें: T20 में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-5 नंबर के बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल
एल क्लासिको एक स्पैनिश शब्द है जिसका मतलब है 'द क्लासिक.' असल में इसका मतलब स्पेन के पावरहाउस क्लब रियल मैड्रिड और FC बार्सिलोना के बीच की मशहूर फुटबॉल प्रतिद्वंद्वीता से है. आईपीएल के मामले में, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच को "IPL का एल क्लासिको" कहा जाता है. इसे कई वजहों से T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली प्रतिद्वंद्वीता माना जाता है. ये दो सबसे सफल फ्रेंचाइजी हैं, जिनमें से हर एक के नाम 5 टाइटल हैं. इसके अलावा यह पहले से ही लीग के सबसे मशहूर कप्तानों धोनी बनाम रोहित का मुकाबला रहा है. दुनिया में सबसे बड़े फैनबेस के साथ माहौल जबरदस्त होता है. अक्सर पूरे आईपीएल सीजन का मोमेंटम तय करता है.