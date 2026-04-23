सबसे बड़े मुकाबले में लौटी चेन्नई की चमक, सैमसन के प्रहार के बाद अकील का कहर, मुंबई इंडियंस की शर्मनाक हार

IPL 2026 MI vs CSK: आईपीएल 2026 के 33वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स ने चीर प्रतिद्वंद्वी मुंबई इंडियंस को परास्त कर दिया. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार (23 अप्रैल) को चेन्नई ने टूर्नामेंट में तीसरी जीत हासिल की. वहीं हार्दिक पांड्या की पलटन को सात मैचों में पांचवीं हार का सामना करना पड़ा है. संजू सैमसन के शानदार शतक के बाद अकील हुसैन की घातक गेंदबाजी ने चेन्नई की जीत पक्की कर दी. संजू ने सीजन में दूसरा शतक लगाते हुए 54 गेंद पर नाबाद 101 रन बनाए. उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के लगाए. अकील ने 4 ओवरों में 17 रन देकर 4 विकेट लिए. उनके अलावा नूर अहमद ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट लिए.

मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. चेन्नई ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 207 रन बनाए. जवाब में मुंबई की टीम 19 ओवर में 104 रनों पर ढेर हो गई. चेन्नई ने 103 रनों से जीत हासिल की. उसके खाते में दो अंक जुड़ गए और नेट रनरेट में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई. चेन्नई की टीम अब अंक तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई. उसे 7 मैचों में 3 जीत और 4 हार मिली है. चेन्नई का नेट रनरेट +0.118 हो गया है. मुंबई की टीम 7 मैचों में 2 जीत और 5 हार के साथ आठवें स्थान पर है. उसका नेट रनरेट -0.736 है.

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चेन्नई ने की थी आक्रामक शुरुआत

संजू सैमसन और रुतुराज गायकवाड़ ने सीएसके के लिए पारी की शुरुआत की. दोनों ने पावरप्ले के दौरान आक्रामक रुख अपनाया. टीम ने पहले 6 ओवरों में 73 रन जोड़ लिए. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (14 गेंदों पर 22 रन) को तीसरे ओवर में अल्लाह गजनफर ने आउट कर दिया, लेकिन रनों की गति कम नहीं हुई. सरफराज खान (14) और शिवम दुबे (5) भी जल्दी पवेलियन लौट गए. सैमसन ने एक छोर थामे रखा और 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां उन्हें डेवाल्ड ब्रेविस (21) का सहयोग मिला.

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आखिरी गेंद पर पूरा हुआ सैमसन का शतक

15 ओवर के अंत तक सीएसके का स्कोर 149/4 था. जेमी ओवर्टन ने आते ही बाउंड्री लगाईं, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 19वें ओवर में केवल 10 रन दिए और अपना स्पैल 1/31 पर समाप्त किया. अंत में सैमसन ने पारी के आखिरी ओवर में 16 रन ठोककर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया और आखिरी गेंद पर चौका मारकर अपना शतक पूरा किया.

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मुंबई के बल्लेबाज फेल

चेन्नई सुपरकिंग्स के तेज गेंदबाजों और स्पिनरों के आगे मुंबई के बल्लेबाज बुरी तरह फेल हो गए. उसके लिए दो ही बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू पाए. तिलक वर्मा ने 29 गेंद पर 36 और सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंद पर 36 रन बनाए. दोनों ने रन तो बनाए, लेकिन तेजी से स्कोरबोर्ड को आगे नहीं बढ़ा पाए. ओपनर दानिश मालेवर और तीसरे क्रम पर आए नमन धीर खाता नहीं खोल पाए. ओपनर क्विंटन डिकॉक 7 और कप्तान हार्दिक पांड्या 1 रन पर ही आउट हो गए. शेरफेन रदरफोर्ड खाता भी नहीं खोल पाए. अब मुंबई इंडियंस को अपने अगले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से 29 अप्रैल को भिड़ना है. वहीं, चेन्नई की टीम 26 अप्रैल को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना करेगी.