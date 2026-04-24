MI vs CSK: 13 खिलाड़ी उतारकर भी हार गई मुंबई इंडियंस, अंपायर के इस फैसले पर बवाल, आखिर कैसे हुआ ये?

MI vs CSK: आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई को 103 रनों से हरा दिया. मैच के बाद अंपायर के एक फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है.
Trending Photos
MI vs CSK: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 23 अप्रैल की शाम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. मुंबई की टीम 13 खिलाड़ी उतारकर भी मैच हार गई. चेन्नई ने पहले बोर्ड पर 207 रन लगाए और फिर मुंबई को 19 ओवर में 104 रनों पर समेट दिया. मैच खत्म हो गया. चेन्नई ने रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली, लेकिन मैच के बाद जिस मुद्दे पर बवाल मचा है, वो मुंबई की तरफ से उतारे गए 13 खिलाड़ियों को लेकर है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे मुंबई ने 11 की जगह 13 खिलाड़ी खिला दिए.
दरअसल, क्रिकेट के नियम कहते हैं कि एक समय पर 11 खिलाड़ी ही मैदान पर उतर सकते हैं. आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर को मिलाकर कोई भी टीम 12 खिलाड़ियों के साथ मैच खेलती है, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस की ओर से 11 नहीं बल्कि कुल 13 खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए. कन्कशन सब्स्टीट्यूट नियम के चलते यह संभव हो पाया है. मैच के बाद अंपायर के फैसले को लेकर यूजर्स ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है.
आमतौर पर आईपीएल में कोई टीम प्लेइंग-11 और एक इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करती है. इस तरह 12 खिलाड़ी उतरते हैं. चेन्नई के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने इस मैच में पहले ही इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अल्लाह गजनफर की जगह दानिश मालेवार को उतार दिया था, लेकिन मैच के दौरान हुई एक दुर्घटना ने टीम को 13वें खिलाड़ी यानी कन्कशन सब्स्टीट्यूट का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया.
चेन्नई जब बल्लेबाजी कर रही थी, तब पारी के 17वें ओवर में न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल सैंटनर कार्तिक शर्मा का कैच पकड़ने की कोशिश में चोटिल हो गए थे. शुरुआत में लगा कि उनके कंधे में चोट है, लेकिन रिप्ले और मेडिकल जांच में सामने आया कि उनका सिर जमीन से टकराया था. 'कन्कशन' के लक्षणों को देखते हुए मुंबई ने शार्दुल ठाकुर को मैदान पर उतारने की मांग की थी, जिसे मंजूरी भी मिली. नियम कहता है कि घायल खिलाड़ी की जगह वैसा ही खिलाड़ी आना चाहिए. सैंटनर एक गेंदबाज थे, इसलिए उनकी जगह गेंदबाजी विकल्प के रूप में शार्दुल ठाकुर को लाया गया.
अब सवाल यह है कि यूजर्स ने सोशल मीडिया पर बवाल क्यों मचा दिया? उनका यह तर्क है कि कन्कशन सब्स्टीट्यूट हेड इंजरी के लिए ही होता है, लेकिन यहां सिर पर चोट ही नहीं थी, फिर भी कन्कशन दे दिया गया, जो नियमों में नहीं है. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सैंटनर को कंधे में चोट लगी थी, ना कि सिर में.
अगर मैच के दौरान किसी खिलाड़ी के सिर या गर्दन पर चोट लग जाती है और डॉक्टर को लगता है कि उसे 'कन्कशन' (दिमागी सदमा या चक्कर आना) महसूस हो रहा है, तो उस खिलाड़ी की जगह कोई दूसरा खिलाड़ी मैच में खेल सकता है. घायल खिलाड़ी की जगह वैसा ही खिलाड़ी आना चाहिए. यानी अगर कोई बल्लेबाज चोटिल हुआ है, तो उसकी जगह बल्लेबाज ही आएगा और अगर गेंदबाज चोटिल हुआ है, तो गेंदबाज ही सब्स्टीट्यूट बन सकता है.
आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर रणनीति का हिस्सा है, जिसे कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन कन्कशन सब्स्टीट्यूट सिर्फ सिर की चोट लगने की आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल होता है.
मैच के बाद इस पूरे मामले में मुंबई के हेड कोच महेला जयवर्धने ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया कि, 'सैंटनर के सिर पर, गर्दन पर और जाहिर तौर पर कंधे पर भी चोट लगी है. जिसके बाद उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया. वापस आने पर वे लेटे हुए थे. हां, कंधे पर बर्फ लगी हुई थी, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी हालत स्थिर नहीं है, इसलिए हम उन्हें स्कैन के लिए ले गए. हमने कन्कशन सब्स्टीट्यूशन का अनुरोध किया था. यह मैच रेफरी और अंपायरों के विवेक पर निर्भर करता है. उन्होंने शार्दुल ठाकुर को अनुमति दी. जो हुआ सो हुआ.'
ये भी पढ़ें: 'ये जीत उसके लिए समर्पित है'...ऐतिहासिक WIN के बाद इस खिलाड़ी की तारीफ में Ruturaj Gaikwad ने पढ़े कसीदे, जज्बे को किया सलाम