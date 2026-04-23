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Hindi Newsक्रिकेटन थाला न हिटमैन... IPL इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, मुंबई-चेन्नई मैच में फैंस को लगा सदमा

न थाला न हिटमैन... IPL इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, मुंबई-चेन्नई मैच में फैंस को लगा सदमा

IPL 2026 MI vs CSK: चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस अहम मैच में टॉस जीता. युवा स्टार आयुष म्हात्रे के चोटिल होने के बाद चेन्नई को अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव करना पड़ा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:29 PM IST
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चेन्नई सुपरकिंग्स के महेंद्र सिंह धोनी और मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा. Photo Credit : BCCI
चेन्नई सुपरकिंग्स के महेंद्र सिंह धोनी और मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा. Photo Credit : BCCI

IPL 2026 MI vs CSK: आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में गुरुवार (23 अप्रैल) को चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला, जो अब तक टूर्नामेंट के इतिहास में नहीं हुआ था. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल के दो सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा नहीं उतरे. दोनों ने अपनी-अपनी टीमों को 5-5 खिताब जिताए हैं. इस बार इन दो दिग्गजों का आमना-सामना नहीं हो रहा है.

आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच में पहली बार हुआ ऐसा हुआ है कि 'थाला' धोनी और 'हिटमैन' रोहित दोनों ही मुकाबले में नहीं हैं. इससे पहले कई बार दोनों में से कोई इस महामुकाबले में जरूर खेला है. वह सिलसिला इस बार टूट गया. रोहित और धोनी दोनों ही सीजन के सबसे बड़े लीग मैच में नहीं नजर नहीं आ रहे.

चेन्नई ने कितने बदलाव किए?

युवा स्टार आयुष म्हात्रे के चोटिल होने के बाद चेन्नई को अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव करना पड़ा है. आयुष की जगह कार्तिक शर्मा को एक बार फिर से मौका मिला है. उन्हें ऑक्शन में चेन्नई ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्हें इस सीजन के तीन मैचों में मौका मिला है, लेकिन वह 25 रन ही बना पाए हैं. इस दौरान उनका औसत 8.9 और स्ट्राइक रेट 119 का रहा है. मुंबई की प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं है.

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हार्दिक ने जीता टॉस

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस अहम मैच में टॉस जीता. उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. हार्दिक ने कहा, ''हम पहले बॉलिंग करने वाले हैं.'' उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली जीत को याद करते हुए कहा, ''मुझे लगता है कि बहुत कुछ तय था. इंटेंसिटी थी. मुझे लगता है कि हमें उस तरह के गेम की जरूरत थी जहां हर कोई आकर अपना योगदान दे. हां, हमारा गेम परफेक्ट था.''

चेन्नई के कप्तान ने क्या कहा?

टॉस हारने के बाद चेन्नई के कप्तान ऋतुराज ने कहा, "हम भी पहले बॉलिंग करते, लेकिन यह 50-50 वाला फैसला था. यह एक अच्छा विकेट लग रहा है और वानखेड़े स्टेडियम में आकर आपको अच्छी बैटिंग करनी होगी, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हों या बॉलिंग. यह बस एक शानदार शो दिखाने के बारे में है, भले ही आप पहले बैटिंग कर रहे हों. हम सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं. बस बात यह है कि हम कुछ मौकों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने पिछले गेम में अपनी बॉलिंग के दौरान इसे बहुत अच्छे से वापस ले लिया.''

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धोनी की वजह से मिलता है इतना सपोर्ट: ऋतुराज

चेन्नई की टीम को देश के हर मैदान में जोरदार सपोर्ट मिलता है. वानखेड़े स्टेडियम में भी करीब आधे दर्शक पीली जर्सी में नजर आ रहे हैं. इस पर ऋतुराज ने कहा, ''हां, जाहिर है. यह सब लेजेंड (धोनी) की वजह से है जो बदकिस्मती से यहां नहीं हैं. लेकिन जाहिर है, यह उनकी वजह से है. आप जहां भी जाते हैं, हमें बहुत सपोर्ट मिलता है. तो उम्मीद है कि हम आज रात उन्हें खुश कर देंगे.''

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दोनों टीमों की प्लेइंग-11

मुंबई इंडियंस: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सेंटनर, जसप्रीत बुमराह, कृष भगत, एएम गजनफर, अश्विनी कुमार.

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेट कीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी.

मुंबई इंडियंस इम्पैक्ट सब्स: विल जैक्स, राज बावा, शार्दुल ठाकुर, दानिश मालेवार, मयंक मार्कंडे.

चेन्नई सुपर किंग्स इम्पैक्ट सब्स: प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, अकील हुसैन, उर्विल पटेल.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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