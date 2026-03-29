IPL 2026 MI vs KKR: आईपीएल में ध्वस्त हो गया सबसे बड़ा रिकॉर्ड... KKR के दिग्गज ने रचा इतिहास, पहना नंबर-1 का ताज

Most IPL Matches Overseas Player: आईपीएल 2026 के सीजन की शुरुआत के साथ ही कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि अपने नाम कर ली है. नरेन अब आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने कुल 190 मैच खेलकर मुंबई इंडियंस के पूर्व दिग्गज कीरोन पोलार्ड (189 मैच) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. 29 मार्च 2026 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबले में नरेन ने यह उपलब्धि हासिल की.

साल 2012 में केकेआर से जुड़ने के बाद नरेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वह इस फ्रेंचाइजी की पहचान बन चुके हैं. आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों का दबदबा हमेशा से रहा है, लेकिन केवल कुछ ही खिलाड़ी लंबे समय तक अपनी फिटनेस और फॉर्म को बरकरार रख पाए हैं. इस फेहरिस्त में दूसरे नंबर पर कीरोन पोलार्ड (189 मैच) हैं, जो लंबे समय तक मुंबई इंडियंस के स्तंभ रहे.

लिस्ट में बड़े-बड़े दिग्गज

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नरेन और पोलार्ड के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 'मिस्टर 360' एबी डिविलियर्स (184 मैच) और दिल्ली कैपिटल्स व सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले डेविड वार्नर (184 मैच) का नाम आता है. पांचवें स्थान पर ड्वेन ब्रावो (161 मैच) हैं, जो दिलचस्प रूप से इस सीजन में सुनील नरेन की टीम केकेआर के साथ 'मेंटॉर' की भूमिका में जुड़े हुए हैं.

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केकेआर के लिए नरेन की वफादारी बेमिसाल

सुनील नरेन आईपीएल इतिहास के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने 14 साल से अधिक समय केवल एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेला है. केकेआर ने उन्हें आईपीएल 2026 के लिए 12 करोड़ रुपये में रिटेन किया है. नरेन ने केकेआर को 2012, 2014 और 2024 में खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई है. टीम अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है. आंद्रे रसेल जैसे दिग्गज ने संन्यास ले लिया है. ऐसे में नरेन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वह टीम के सबसे अनुभवी सदस्य हैं.

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क्या 2026 सीजन में भी दिखेगा नरेन का जादू?

विशेषज्ञों का मानना है कि सुनील नरेन की फिरकी आज भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी एक दशक पहले थी. आईपीएल 2026 में केकेआर का गेंदबाजी आक्रमण उन्हीं के इर्द-गिर्द बुना गया है, जिसमें वरुण चक्रवर्ती उनका साथ दे रहे हैं. नरेन न केवल गेंद से बल्कि निचले क्रम में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से भी मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं. नरेन के नाम आईपीएल में 192 विकेट है. वह इस सीजन में अपने 200 विकेट पूरे कर सकते हैं.