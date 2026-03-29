MI vs KKR: कोलकाता नाइटराइडर्स की प्लेइंग-11 से खूंखार बल्लेबाज OUT, जिम्बाब्वे के क्रिकेटर का IPL में डेब्यू

MI vs KKR Playing XI: आईपीएल 2026 के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ टॉस जीत लिया. उसने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रविवार (29 मार्च) को पहले गेंदबाजी का फैसला किया. टॉस के समय कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने प्लेइंग-11 को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड के फिन एलन, वेस्टइंडीज के सुनील नरेन, ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन और जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी चार विदेशी खिलाड़ी प्लेइंग-11 में हैं.

कोलकाता ने न्यूजीलैंड के ही टिम साइफर्ट को नहीं चुनकर सबको हैरान कर दिया. साइफर्ट ने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान तबाही मचा दी थी. उन्होंने कीवी टीम को कई मैचों में तेज शुरुआत दिलाई थी. हालांकि, उनके साथी फिन एलन ने भी कुछ वैसा ही प्रदर्शन किया था. साइफर्ट के अलावा न्यूजीलैंड के ही रचिन रवींद्र और वेस्टइंडीज के आक्रमक बल्लेबाज रोवमन पॉवेल को प्लेइंग-11 में नहीं रखा गया.​

मुजरबानी ने किया डेब्यू

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जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को पहली बार आईपीएल मैच में खेलने का मौका मिला है. मुजरबानी का यह आईपीएल में पहला मैच है. वह पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम में शामिल तो हुए थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था. उन्हें सीजन के आखिरी में आरसीबी ने स्क्वॉड में शामिल किया था.

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रहाणे ने क्या कहा?

अजिंक्य रहाणे ने टॉस हारने के बाद कहा, ''हम बॉलिंग करना चाहते थे. वानखेड़े में इतनी घास पहले कभी नहीं देखी. तैयारी अच्छी रही है. कोलकाता और मुंबई में भी कुछ कैंप हुए हैं. पता है कि मुंबई इंडियंस एक चैंपियन टीम है और हम उनके खिलाफ खेलने के लिए उत्सुक हैं. बस इस पल पर ध्यान दो और पुरानी बातों को मत देखो. कुछ चोटें हैं. हम 6 बैट्समैन और 5 बॉलर के साथ जा रहे हैं. चार विदेशी खिलाड़ी - कैमरन ग्रीन, फिन एलन, सुनील नरेन और ब्लेसिंग मुजरबानी.''

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दोनों टीमों की प्लेइंग-11

कोलकाता नाइटराइडर्स: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, मयंक मार्कंडे, एएम गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.