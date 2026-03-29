Advertisement
trendingNow13158163
Hindi Newsक्रिकेटMI vs KKR: कोलकाता नाइटराइडर्स की प्लेइंग-11 से खूंखार बल्लेबाज OUT, जिम्बाब्वे के क्रिकेटर का IPL में डेब्यू

MI vs KKR: कोलकाता नाइटराइडर्स की प्लेइंग-11 से खूंखार बल्लेबाज OUT, जिम्बाब्वे के क्रिकेटर का IPL में डेब्यू

IPL 2026 MI vs KKR: कोलकाता नाइटराइडर्स ने आईपीएल 2026 के अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को मौका दिया है. मुजरबानी का यह आईपीएल में पहला मैच है. वह पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम में शामिल तो हुए थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था. उन्हें सीजन के आखिरी में आरसीबी ने स्क्वॉड में शामिल किया था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 29, 2026, 07:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

MI vs KKR Playing XI: आईपीएल 2026 के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ टॉस जीत लिया. उसने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रविवार (29 मार्च) को पहले गेंदबाजी का फैसला किया. टॉस के समय कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने प्लेइंग-11 को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड के फिन एलन, वेस्टइंडीज के सुनील नरेन, ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन और जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी चार विदेशी खिलाड़ी प्लेइंग-11 में हैं.

कोलकाता ने न्यूजीलैंड के ही टिम साइफर्ट को नहीं चुनकर सबको हैरान कर दिया. साइफर्ट ने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान तबाही मचा दी थी. उन्होंने कीवी टीम को कई मैचों में तेज शुरुआत दिलाई थी. हालांकि, उनके साथी फिन एलन ने भी कुछ वैसा ही प्रदर्शन किया था. साइफर्ट के अलावा न्यूजीलैंड के ही रचिन रवींद्र और वेस्टइंडीज के आक्रमक बल्लेबाज रोवमन पॉवेल को प्लेइंग-11 में नहीं रखा गया.

मुजरबानी ने किया डेब्यू

Add Zee News as a Preferred Source

जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को पहली बार आईपीएल मैच में खेलने का मौका मिला है. मुजरबानी का यह आईपीएल में पहला मैच है. वह पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम में शामिल तो हुए थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था. उन्हें सीजन के आखिरी में आरसीबी ने स्क्वॉड में शामिल किया था.

ये भी पढ़ें: धोनी से भी बड़ा झटका! CSK का सबसे खतरनाक बल्लेबाज चोटिल होकर बाहर, फंस गई टीम

रहाणे ने क्या कहा?

अजिंक्य रहाणे ने टॉस हारने के बाद कहा, ''हम बॉलिंग करना चाहते थे. वानखेड़े में इतनी घास पहले कभी नहीं देखी. तैयारी अच्छी रही है. कोलकाता और मुंबई में भी कुछ कैंप हुए हैं. पता है कि मुंबई इंडियंस एक चैंपियन टीम है और हम उनके खिलाफ खेलने के लिए उत्सुक हैं. बस इस पल पर ध्यान दो और पुरानी बातों को मत देखो. कुछ चोटें हैं. हम 6 बैट्समैन और 5 बॉलर के साथ जा रहे हैं. चार विदेशी खिलाड़ी - कैमरन ग्रीन, फिन एलन, सुनील नरेन और ब्लेसिंग मुजरबानी.''

ये भी पढ़ें: दिनेश कार्तिक की पोस्ट से मचा बवाल, जोश में विदेशी खिलाड़ी के बड़े बोल

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

कोलकाता नाइटराइडर्स: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, मयंक मार्कंडे, एएम गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Kolkata Knight Riders

Trending news

बंगाल में कांग्रेस का 'एकला चलो'! 284 उम्मीदवारों की सूची आई; बहरामपुर से अधीर रंजन
West Bengal elections 2026
बंगाल में कांग्रेस का 'एकला चलो'! 284 उम्मीदवारों की सूची आई; बहरामपुर से अधीर रंजन
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
National News
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
Punjab news in hindi
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
Telangana News in Hindi
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
Durga idol
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
israel iran war
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
Keralam Assembly Election 2026
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
Gujarat News in Hindi
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
Jammu-kashmir
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
West Bengal Election 2026
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा