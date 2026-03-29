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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: 14 साल से इस चीज को तरस गई Mumbai Indians, बुमराह, हार्दिक, रोहित भी नहीं बदल पाए इतिहास

IPL 2026: 14 साल से इस चीज को तरस गई Mumbai Indians, बुमराह, हार्दिक, रोहित भी नहीं बदल पाए इतिहास

MI vs KKR, IPL 2026: आईपीएल के इतिहास में सिर्फ 2 टीमें ऐसी हैं, जिन्होंने 5-5 खिताब जीते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक टीम ऐसी है, जो पिछले 14 साल से पहला इम्तिहान पास करने में हर बार चूक जाती है. अब आईपीएल 2026 में वो इतिहास बदल पाएगी या नहीं, आइए जानते हैं ये टीम कौन है और यहां किस इतिहास की बात हो रही है...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:08 AM IST
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एक आईपीएल मैच के दौरान एमआई टीम की फोटो (X/IPL)
एक आईपीएल मैच के दौरान एमआई टीम की फोटो (X/IPL)

MI vs KKR, IPL 2026: 28 मार्च से आईपीएल का आगाज हो चुका है. 29 मार्च यानी सीजन का दूसरा मुकाबला होना है, जिसमें मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने-सामने होंगी. 19वें सीजन में यह दोनों टीमों का पहला मुकाबला है, जो मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस इस लीग के इतिहास की सबसे सफल टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ नंबर 1 पर है, जिसने 5 खिताब जीते हैं, लेकिन जब बात किसी भी सीजन के पहले मुकाबले की आती है तो यह टीम फुस हो जाती है. पिछले 14 साल से यह सिलसिला जारी है. अब केकेआर के सामने मुंबई इंडियंस के सामने इतिहास बदलने की चुनौती रहने वाली है.

हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में जीत के साथ 19वें सीजन का आगाज करना चाहेगी. केकेआर को मात देकर वो पहले मैच में हारने के सिलसिले को खत्म करके 14 साल पुराने इतिहास को बदलना चाहेगी. मुंबई इंडियंस ने आखिरी बार साल 2012 में अपना पहला IPL मैच जीता था, लेकिन इसके बाद से जितने भी सीजन हुए, उसे ओपनिंग मुकाबले में हार मिली है.

KKR का MI के खिलाफ खराब रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस पहले मैच में लगातार मिल रही हार का सिलसिला तोड़ सकती है. इस बार एमआई के खेमे में दिग्गजों की फौज है. रोहित, डी कॉक, सूर्या, हार्दिक, तिलक, नमन धीर जैसे तूफानी बल्लेबाज हैं. इनमें से अगर कोई एक भी खिलाड़ी चल गया तो मैच को बदलने की क्षमता रखता है. जिस मैदान पर एमआई केकेआर के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने आ रही है, वो उसका होम ग्राउंड है, जहां एमआई ने केकेआर के खिलाफ 12 में से 10 मैच जीते हैं. इस मैदान पर केकेआर ने सिर्फ 2 जीत दर्ज की हैं, पहली साल 2012 में मिली थी और दूसरी 2024 में.

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MI vs KKR मैच के लिए प्लेइंग 11

मुंबई इंडियंस- रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, दीपक चाहर, अल्लाह गजनफर/मिचेल सैंटनर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट.

कोलकाता नाइट राइडर्स- अंगकृष रघुवंशी, फिन एलन (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, उमरान मलिक, ब्लेसिंग मुजरबानी.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: इन 2 खिलाड़ियों के बिना उतरेगी मुंबई इंडियंस, KKR के लिए तबाही मचाएगा 33 बॉल पर शतक ठोकने वाला, देखें Playing 11

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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