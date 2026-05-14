मुंबई इंडियंस में 'बगावत' या इंजरी... धर्मशाला नहीं पहुंचे कप्तान हार्दिक पांड्या, कौन होगा कप्तान?

IPL 2026 Mumbai Indians: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की दौड़ से आधिकारिक तौर पर बाहर होने के बाद मुंबई इंडियंस अब धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी साख बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या की उपलब्धता को लेकर बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है. हाल के दिनों में मुंबई की टीम में दरार की खबरों ने सबको हैरान कर दिया. अब हार्दिक के नहीं होने से सवाल और भी ज्यादा उठने लगे हैं.

हार्दिक पीठ में लगातार खिंचाव के कारण लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुंबई के पिछले दो मैचों में नहीं खेल पाए थे. रिपोर्टों के अनुसार, धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ उनके खेलने की संभावना बेहद कम है. अब सबसे बड़ा सवाल है कि हार्दिक की अनुपस्थिति में कप्तान कौन होगा?

धर्मशाला में पहुंचे हार्दिक

हार्दिक टीम के साथ धर्मशाला नहीं गए और इसके बजाय अपनी रिकवरी प्रक्रिया जारी रखने के लिए मुंबई में ही रुक गए. जब बाकी टीम उत्तर की ओर रवाना हुई, तब हार्दिक ने मुंबई में तीन घंटे तक अकेले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया था. वह अभी भी पूरी फिटनेस हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं.

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सूर्यकुमार यादव संभालेंगे कप्तानी?

हार्दिक की अनुपस्थिति में सूर्यकुमार यादव अंतरिम कप्तान के रूप में मुंबई इंडियंस का नेतृत्व कर रहे हैं. हालांकि, उनकी उपलब्धता को लेकर भी संशय है. सूर्या अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ बेटी 'रिद्धिमा' के जन्म के बाद हाल ही में पिता बने हैं और मुंबई में ही रुके हुए थे. दिलचस्प बात यह है कि सूर्या रायपुर में आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच से पहले भी टीम से दूर रहे थे, लेकिन मैच के दिन अलग से यात्रा करके खेल में शामिल हुए थे. धर्मशाला मुकाबले के लिए भी ऐसी ही संभावना खुली हुई है.

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प्लेऑफ के लिए समीकरण

अंक तालिका में पंजाब किंग्स फिलहाल 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर है और टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. आज की जीत पंजाब को 15 अंकों पर ले जाएगी, जिससे टॉप 4 में उसकी स्थिति मजबूत होगी. चेन्नई तथा राजस्थान जैसी टीमों पर दबाव बढ़ेगा. हालांकि मुंबई क्वालीफाई नहीं कर सकती, लेकिन वह आज रात उलटफेर करके पंजाब को नुकसान पहुंचा सकती है.