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Hindi Newsक्रिकेटघर में इज्जत नहीं बचा पाए MI के शेर...पंजाब के योद्धाओं ने 7 विकेट से रौंदा.. प्वॉइंट टेबल की बनी बादशाह

घर में इज्जत नहीं बचा पाए MI के शेर...पंजाब के योद्धाओं ने 7 विकेट से रौंदा.. प्वॉइंट टेबल की बनी बादशाह

MI vs PBKS Highlights: आईपीएल 2026 का 24वां मुकाबला पंजाब किंग्स के नाम रहा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने 5 बार की चैंपियन मुंबई को एकतरफा अंदाज में 7 विकेट से शिकस्त दी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 16, 2026, 11:16 PM IST
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घर में इज्जत नहीं बचा पाए MI के शेर...पंजाब के योद्धाओं ने 7 विकेट से रौंदा.. प्वॉइंट टेबल की बनी बादशाह

IPL 2026: 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को जिस बात का डर था, वही हुआ. 16 अप्रैल की शाम वानखेड़े के मैदान पर खेले गए इस सीजन के 24वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से रौंद दिया. इस सीजन 5 मैचों में MI की यह चौथी हार है. उसने केकेआर के खिलाफ अपना पहला मैच जीता था, लेकिन उसके बाद जितने भी मैच खेले हैं उन सभी में हार हुई है.

मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 196 रन बनाए थे. ओपनर क्विंटन डी कॉक ने 60 गेंदों पर 8 चौके और 7 छक्कों के दम पर 112 रनों की पारी खेली थी. उनके अलावा नमन धीर ने 31 गेंदों पर 50 रन जोड़े थे, लेकिन बाकी का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका. पंजाब के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 ओवरों में 22 रन देकर 3 विकेट झटके थे. मार्को जानसेन ने एक विकेट और एक शिकार शशांक सिंह ने किया.

पंजाब ने 197 रनों का टारगेट सिर्फ 17वें ओवर में चेज कर लिया

197 रनों का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स 16.2 बॉल पर यह टारगेट चेज कर दिया. पंजाब के लिए ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से 80 रन, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 35 बॉल पर 5 चौके और 4 छक्कों के के दम पर 66 रन बनाए. प्रियांश आर्या ने 9 गेंदों पर 15 रन का योगदान दिया. मुंबई की यह 5 मैचों में चौथी हार है, जबकि पंजाब की इस सीजन 5 मैचों में चौथी जीत है.

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प्वॉइंट टेबल में नंबर 1

पंजाब किंग्स इकलौती ऐसी टीम है, जिसने इस सीजन एक भी मैच नहीं हारा है. मुंबई को मात देकर उसने प्वाइंट टेबल में नंबर 1 पर कब्जा कर लिया है. वह इस सीजन अब तक अजेय है और 5 मैचों में 4 जीत के साथ उसके पास अब 9 अंक हो चुके हैं. उसका एक मैच बारिश से धुल गया था, इसलिए उस मैच का 1 अंक पंजाब को मिला था.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

मुंबई इंडियंस: रयान रिकल्टन (विकेटकीपर), क्विंटन डी कॉक, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दूल ठाकुर, दीपक चाहर और जसप्रीत बुमराह.

इम्पैक्ट प्लेयर: ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे.

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.

इम्पैक्ट प्लेयर: नेहल वढेरा, विष्णु विनोद, हरप्रीत बरार, सूर्यांश हेडगे और यश ठाकुर.

ये भी पढ़ें: MI vs PBKS: 1 करोड़ के खिलाड़ी का बवंडर... पहले ही मैच में ठोका तूफानी शतक, रोहित शर्मा ने खड़े होकर बजाई तालियां

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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