MI vs PBKS: 1 करोड़ के खिलाड़ी का बवंडर... पहले ही मैच में ठोका तूफानी शतक, रोहित शर्मा ने खड़े होकर बजाई तालियां

Quinton de Kock: आईपीएल 2026 में जहां बड़ी-बड़ी टीमें 20-25 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी जीत के लिए तरस रही हैं, वहीं मुंबई इंडियंस (MI) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें 'हीरों' की परख सबसे बेहतर है. नीलामी के दौरान जिस खिलाड़ी को किसी ने भाव नहीं दिया और मुंबई ने मात्र 1 करोड़ रुपये की बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया, उसी खिलाड़ी ने अपने पहले मैच में ही तूफानी शतक ठोक तहलका मचा दिया है. यह कोई और नहीं बल्कि बाएं हाथ के तूफानी ओपनर क्विंटन डी कॉक हैं, जिन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 53 गेंदों पर शतक पूरा किया.

पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने शतक पूरा करने के लिए 7 छक्के और इतने ही चौके मारे. जैसे ही डी कॉक ने शतक पूरा किया, तो डगआउट में बैठे उनके साथी खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियां बजाईं. रोहित शर्मा भी डी कॉक के इस शतक को सलाम करते दिखे. उन्होंने डी कॉक के लिए तालियां भी बजाईं.

(@Hitman_views) April 16, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खास रहा ये शतक?

डी कॉक का यह शतक इसलिए खास है, क्योंकि यह मुश्किल स्थिति में आया. रोहित शर्मा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह ओपन करने आए डी कॉक ने पहले थोड़ा वक्त लिया. मुंबई के 2 विकेट सिर्फ 12 रनों पर गिर गए थे. यहां से डी कॉक पर ना सिर्फ टीम को मुश्किल से निकालना था, बल्कि एक बड़ी पारी खेलकर उसे अच्छे स्कोर तक पहुंचाना था. डी कॉक ने यह काम बखूबी किया.

डी कॉक ने पहले नमन धीर के साथ मिलकर 122 रनों की साझेदारी की. नमन धीर 31 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए, जबकि डी कॉक पूरे 20 ओवर खेलकर नाबाद लौटे. उन्होंने 60 गेंदों पर 112 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल हैं.

टी20 क्रिकेट में डी कॉक का यह 8वां शतक है. वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं. दूसरे नंबर पर ईशान किशन का नाम है, जिन्होंने 5 सेंचुरी मारी हैं.

मुंबई ने 1 करोड़ में खरीदकर हर किसी को चौंकाया था

आईपीएल 2025 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में मुंबई की टीम सबसे कम ₹2.75 करोड़ के पर्स के साथ उतरी थी. टीम ने 1 करोड़ रुपये में साउथ अफ्रीका के दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को खरीद लिया था. मुंबई के अलावा किसी और टीम ने इस खिलाड़ी पर बोली नहीं लगाई थी. इससे पहले डी कॉक 2019 से 2021 तक मुंबई के लिए बढ़िया प्रदर्शन कर चुके थे. उनकी दोबारा इस टीम में वापसी हुई है.

IPL में क्विंटन डी कॉक के तीन शतक

108 (51), DD बनाम RCB, बेंगलुरु, 2016

140* (70), LSG बनाम KKR, DY पाटिल, 2022

101* (53), MI बनाम PBKS, वानखेड़े, 2026

क्विंटन डी कॉक का आईपीएल करियर

क्विंटन डी कॉक 2013 से आईपीएल का हिस्सा हैं. वह अब तक इस लीग में चार टीमों लखनऊ, मुंबई, आरसीबी और हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं. इस मैच से पहले तक उन्होंने 115 मैचों में 3295 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 25 अर्धशतक शामिल थे. आज उन्होंने अपने आईपीएल करियर का तीसरा शतक ठोका है. इस लीग के 116 मैचों में डी कॉक ने 3 शतक और 24 अर्धशतक के दम पर कुल 3421 रन बना लिए हैं.

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