MI vs RCB Highlights: पाटीदार-सॉल्ट के तूफान में उड़ी मुंबई इंडियंस, हार की हैट्रिक, वानखेड़े में बेंगलुरु की धमाकेदार जीत

MI vs RCB Highlights: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गाड़ी एक मैच हारने के बाद दोबारा जीत की पटरी पर लौट आई है. आईपीएल 2026 के 20वें मैच में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को रनों से पटखनी देकर इस सीजन में अपनी तीसरी जीत हासिल की. वहीं, लगातार तीन हार के बाद मुंबई पलटन प्लेऑफ की रेस से पिछड़ती जा रही है. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 222 रन ही बना सकी और आरसीबी ने 18 रन से ये मुकाबला जीत लिया.

मुंबई इंडियंस के लिए अकेले लड़े शेरफेन रदरफोर्ड

मुंबई इंडियंस भले ही ये मुकाबला हार गई, लेकिन वेस्टइंडीज के खतरनाक बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड ने अकेले तूफानी पारी खेलकर वानखेड़े में मौजूद फैंस का खूब मनोरंजन किया. बाएं हाथ के घातक बल्लेबाज ने 9 छक्के की मदद से 31 गेंदों पर नाबाद 71 रन बनाए. आखिरी ओवर में उन्होंने रोमारियो शेफर्ड की धुनाई करते हुए 3 छक्के जड़ते हुए 26 रन बना दिए. हालांकि इस तूफान को आने में थोड़ी देर हो गई और मुंबई इंडियंस टारगेट से 18 रन दूर रह गई.

आरसीबी ने खड़ा किया 240 रनों का पहाड़

वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. फिल सॉल्ट और विराट कोहली की ओपनिंग जोड़ी ने तहलका मचाते हुए 65 गेंदों पर 120 रनों की साझेदारी की. विराट कोहली ने आईपीएल करियर का 65वां अर्धशतक जड़ा. सॉल्ट ने 36 गेंदों पर 78 रन बनाए. इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार ने दम दिखाया और 265.00 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 20 गेंदों पर 53 रन बनाए. आखिरी ओवरों में टिम डेविड ने भी हाथ खोले और 16 बॉल पर 34 रनों की पारी खेलकर आरसीबी को 240 रन तक पहुंचा दिया.

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