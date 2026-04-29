MI vs SRH: रयान रिकेल्टन का 'रिकॉर्ड शतक' हुआ बेकार, हेड-क्लासेन के तूफान में उड़ा मुंबई का किला

MI vs SRH IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 के 41वें मैच में परास्त कर दिया. उसने बुधवार (29 अप्रैल) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के किले को ध्वस्त कर दिया. यह सनराइजर्स की लगातार पांचवीं जीत है.
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MI vs SRH IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 के 41वें मैच में परास्त कर दिया. उसने बुधवार (29 अप्रैल) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के किले को ध्वस्त कर दिया. यह सनराइजर्स की लगातार पांचवीं जीत है. उसके अब 9 मैचों में छह जीत के साथ 12 अंक हो गए हैं. हैदराबाद की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस को टूर्नामेंट के 8 मैचों में छठी हार का सामना करना पड़ा है. वह नौवें स्थान पर है.
वानखेड़े में पहले मुंबई के ओपनर रयान रिकेल्टन का तूफान देखने को मिला. उन्होंने 55 गेंदों पर 10 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 123 रन ठोके. इससे मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 243 रन बनाए. जवाब में सनराइजर्स ने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की बदौलत तूफानी शुरुआत की. दोनों ने 8.4 ओवर में ही 129 रन की साझेदारी करके जीत की नींव रख दी. अभिषेक 24 गेंद पर 45 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, ट्रेविस हेड ने 30 गेंद पर 76 रनों की तूफानी पारी खेली. हेड के बल्ले से 4 चौके और 8 छक्के निकले.
क्लासेन और सलिल ने मैच किया फिनिश
ईशान किशन इस मैच में खाता नहीं खोल पाए. सनराइजर्स के 9.4 ओवर में 133 रन पर 3 विकेट गिर गए थे. इसके बाद क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी ने मोर्चा संभाला. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 40 गेंदों पर 80 रन की साझेदारी की. नीतीश ने 17 गेंद पर 21 रन बनाए. उनके बाद क्रीज पर सलिल अरोड़ा क्रीज पर आए और उन्होंने तेजी से मैच को फिनिश कर दिया. सलिल 10 गेंद पर 30 और क्लासेन 30 गेंद पर 65 रन बनाकर नाबाद रहे. दोनों ने मिलकर सनराइजर्स को 6 विकेट से जीत दिला दी.
Did he just reverse hit that into the stands?
We are officially being Out-Klaased tonight
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की शुरुआत बेहद आक्रामक रही. रयान रिकेल्टन और विल जैक्स (22 गेंदों पर 46 रन) की नई जोड़ी ने हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. इन दोनों ने पावरप्ले के खत्म होने तक स्कोर को 78/0 तक पहुंचा दिया. जैक्स ने पांचवें ओवर में हर्ष दुबे पर 16 रन ठोके, तो अगले ही ओवर में रिकल्टन ने साकिब हुसैन के ओवर से 17 रन बटोरे. दोनों के बीच 93 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई. इसे नीतीश कुमार रेड्डी ने जैक्स को आउट कर तोड़ा.
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मिडल ऑर्डर में सूर्यकुमार यादव का खराब फॉर्म इस मैच में भी जारी रहा और वह केवल 5 रन बनाकर ईशान मलिंगा का शिकार बने. उनके आउट होने के बाद नमन धीर (22) ने रिकेल्टन के साथ 55 रनों की साझेदारी की. इसी बीच रिकेल्टन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और मात्र 44 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो मुंबई इंडियंस के इतिहास का सबसे तेज शतक है.
Ryan Rickelton reaches the milestone in just deliveries
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रिकेल्टन अब मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने सनथ जयसूर्या के 114* रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो उन्होंने 2008 में इसी मैदान पर बनाया था. इसके अलावा रिकेल्टन इस सीजन में क्विंटन डिकॉक के बाद शतक बनाने वाले दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं.
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पारी के अंत में कप्तान हार्दिक पांड्या ने 15 गेंदों पर 31 रनों की तेज पारी खेली. उन्होंने रिकेल्टन के साथ 56 रनों की साझेदारी कर स्कोर को 200 के पार पहुंचाया. हैदराबाद के लिए प्रफुल्ल हिंगे सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 54 रन देकर 2 विकेट लिए. वहीं ईशान मलिंगा (1/29) और पैट कमिंस (0/39) ही कुछ हद तक रनों पर अंकुश लगा पाए.