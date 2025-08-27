वर्ल्ड कप जिताने वाले इस क्रिकेटर को हुआ कैंसर, दुनिया को दिलाई युवराज सिंह की याद

ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप 2015 का खिताब जिताने वाले पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने स्किन कैंसर से जूझने के बाद अपने चेहरे की सर्जरी करवाई है. इस खबर ने वर्ल्ड क्रिकेट को अचानक चौंका दिया है. माइकल क्लार्क ने ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 का टाइटल जितवाया था. अगस्त 2015 में क्लार्क ने क्रिकेट से संन्यास लिया था. क्लार्क ने 115 टेस्ट मैचों में 8643 रन, 245 वनडे मैचों में 7981 रन और 34 टी-20 मैचों में 488 रन बनाए हैं. इस दौरान क्लार्क ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 36 शतक लगाए. क्लार्क अपने वक्त के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं.

वर्ल्ड कप जिताने वाले इस क्रिकेटर को हुआ कैंसर

माइकल क्लार्क ने सोशल मीडिया पर अपनी एक भावुक पोस्ट शेयर की है. माइकल क्लार्क ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर एक सच है. आज मेरी नाक से एक और कैंसर काटा गया. अपनी स्किन की जांच जरूर करवाएं, यह एक दोस्ताना रिमाइंडर है. रोकथाम इलाज से बेहतर है, लेकिन मेरे मामले में, नियमित जांच और जल्दी पता लगाना जरूरी है. शुक्र है जल्दी पता चल गया. डॉ. बिश सोलिमन आपका बहुत शुक्रगुजार हूं.'

स्किन कैंसर का पता 2006 में चला था

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान क्लार्क को अपने स्किन कैंसर का पता 2006 में चला था. इसके बाद से वे लगातार रिकवरी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. उन्होंने अब तक कई ऑपरेशन कराए हैं. क्लार्क को चेहरे और माथे का स्किन कैंसर था. उन्होंने इसके कई ऑपरेशन कराए. अब वे इससे पूरी तरह से निजात पा चुके हैं. क्लार्क इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक भी करते रहे हैं. साल 2010 में वे कैंसर काउंसिल के एंबेसडर बने थे. पूर्व कप्तान ने बताया कि स्किन कैंसर ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी में रहने की वजह से होता है.

ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन क्रिकेटर और कप्तान

टेस्ट मैचों के दौरान खिलाड़ियों को ज्यादा देर तक धूप में रहना पड़ता है. इससे स्किन पर सूरज की रोशनी का ज्यादा असर होता है. चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाने की जरूरत है. 44 साल के माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन क्रिकेटर और कप्तान रहे हैं. हाल के दिनों में, माइकल क्लार्क ने मैदान के बाहर क्रिकेट से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभाई हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के दौरान कमेंट्री बॉक्स में देखा गया है.

माइकल क्लार्क ने युवराज सिंह की याद दिला दी

माइकल क्लार्क के इस वाकये ने युवराज सिंह की याद दिला दी. युवराज सिंह के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 2011 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. युवराज सिंह ने कैंसर से जूझने के बावजूद भारत को 2011 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी. युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने एक बार कहा था, 'हमारे देश के लिए, अगर युवराज सिंह कैंसर से मर जाते और भारत को वर्ल्ड कप दिलाते, तो मैं एक गौरवान्वित पिता होता. मुझे आज भी उन पर बहुत गर्व है. मैंने उसे फोन पर भी यही बताया है. मैं चाहता था कि वह तब भी खेले, जब उसके मुंह से खून बह रहा हो. मैंने उससे कहा, 'चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे. भारत के लिए यह वर्ल्ड कप जीतो.'