वर्ल्ड कप जिताने वाले इस क्रिकेटर को हुआ कैंसर, दुनिया को दिलाई युवराज सिंह की याद
Advertisement
trendingNow12898658
Hindi Newsक्रिकेट

वर्ल्ड कप जिताने वाले इस क्रिकेटर को हुआ कैंसर, दुनिया को दिलाई युवराज सिंह की याद

ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप 2015 का खिताब जिताने वाले पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने स्किन कैंसर से जूझने के बाद अपने चेहरे की सर्जरी करवाई है. इस खबर ने वर्ल्ड क्रिकेट को अचानक चौंका दिया है. माइकल क्लार्क ने ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 का टाइटल जितवाया था.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 27, 2025, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वर्ल्ड कप जिताने वाले इस क्रिकेटर को हुआ कैंसर, दुनिया को दिलाई युवराज सिंह की याद

ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप 2015 का खिताब जिताने वाले पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने स्किन कैंसर से जूझने के बाद अपने चेहरे की सर्जरी करवाई है. इस खबर ने वर्ल्ड क्रिकेट को अचानक चौंका दिया है. माइकल क्लार्क ने ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 का टाइटल जितवाया था. अगस्त 2015 में क्लार्क ने क्रिकेट से संन्यास लिया था. क्लार्क ने 115 टेस्ट मैचों में 8643 रन, 245 वनडे मैचों में 7981 रन और 34 टी-20 मैचों में 488 रन बनाए हैं. इस दौरान क्लार्क ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 36 शतक लगाए. क्लार्क अपने वक्त के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं.

वर्ल्ड कप जिताने वाले इस क्रिकेटर को हुआ कैंसर

माइकल क्लार्क ने सोशल मीडिया पर अपनी एक भावुक पोस्ट शेयर की है. माइकल क्लार्क ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर एक सच है. आज मेरी नाक से एक और कैंसर काटा गया. अपनी स्किन की जांच जरूर करवाएं, यह एक दोस्ताना रिमाइंडर है. रोकथाम इलाज से बेहतर है, लेकिन मेरे मामले में, नियमित जांच और जल्दी पता लगाना जरूरी है. शुक्र है जल्दी पता चल गया. डॉ. बिश सोलिमन आपका बहुत शुक्रगुजार हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

स्किन कैंसर का पता 2006 में चला था

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान क्लार्क को अपने स्किन कैंसर का पता 2006 में चला था. इसके बाद से वे लगातार रिकवरी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. उन्होंने अब तक कई ऑपरेशन कराए हैं. क्लार्क को चेहरे और माथे का स्किन कैंसर था. उन्होंने इसके कई ऑपरेशन कराए. अब वे इससे पूरी तरह से निजात पा चुके हैं. क्लार्क इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक भी करते रहे हैं. साल 2010 में वे कैंसर काउंसिल के एंबेसडर बने थे. पूर्व कप्तान ने बताया कि स्किन कैंसर ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी में रहने की वजह से होता है.

ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन क्रिकेटर और कप्तान

टेस्ट मैचों के दौरान खिलाड़ियों को ज्यादा देर तक धूप में रहना पड़ता है. इससे स्किन पर सूरज की रोशनी का ज्यादा असर होता है. चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाने की जरूरत है. 44 साल के माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन क्रिकेटर और कप्तान रहे हैं. हाल के दिनों में, माइकल क्लार्क ने मैदान के बाहर क्रिकेट से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभाई हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के दौरान कमेंट्री बॉक्स में देखा गया है.

ब्रैडमैन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 200 साल तक भी टूटना नामुमकिन, तोड़ने के लिए बल्लेबाज को लेने होंगे 2 जन्म!

माइकल क्लार्क ने युवराज सिंह की याद दिला दी

माइकल क्लार्क के इस वाकये ने युवराज सिंह की याद दिला दी. युवराज सिंह के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 2011 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. युवराज सिंह ने कैंसर से जूझने के बावजूद भारत को 2011 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी. युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने एक बार कहा था, 'हमारे देश के लिए, अगर युवराज सिंह कैंसर से मर जाते और भारत को वर्ल्ड कप दिलाते, तो मैं एक गौरवान्वित पिता होता. मुझे आज भी उन पर बहुत गर्व है. मैंने उसे फोन पर भी यही बताया है. मैं चाहता था कि वह तब भी खेले, जब उसके मुंह से खून बह रहा हो. मैंने उससे कहा, 'चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे. भारत के लिए यह वर्ल्ड कप जीतो.'

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Michael Clarke

Trending news

तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
Lord Buddha
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
;